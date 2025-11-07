Sadie Sink continua a essere molto cauta sul suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day

Anche se è stata avvistata sul set, non sappiamo ancora chi interpreterà Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day. Con così tanto intrigo ed entusiasmo che circondano il suo personaggio, è difficile sfuggire alla sensazione che ci stiamo preparando tutti a una delusione.

Indipendentemente dal fatto che Sadie Sink interpreti un’aggiunta importante all’MCU, un eroe o un cattivo di nuova creazione, o forse un amalgama di più personaggi dei fumetti, la star di Stranger Things non rivela nulla. Apparendo alla première mondiale dell’ultima stagione della serie Netflix, a Sink è stato chiesto di descrivere il suo personaggio in una parola: “Pensavo che questa fosse la première di Stranger Things. Non ero preparata”, ha risposto l’attrice chiaramente agitata. Spinta a rispondere, Sink ha risposto: “No. No. Ho abbastanza segreti [Ride].”

Sebbene sembrasse che avessimo risolto il caso e scoperto che Sadie Sink avrebbe interpretato Rachel Cole-Alves, recenti indiscrezioni hanno indicato il suo personaggio come la malvagia Shathra, una nemica del Multiversale. Non sembra molto realistico, ma potrebbe ben anticipare il ruolo di Spider-Man in Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars.

Chi potrebbe interpretare Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day

Nei fumetti, Shathra è una Dea-Vespa e una predatrice totemica proveniente da Loomworld, Terra-001, concepita da Oshtur e Gea. Originariamente incaricata di tessere il “Grande Nido”, il suo lavoro fu rifiutato in favore della “Grande Tela” di sua sorella Neith, che divenne la Rete della Vita e del Destino.

Infuriata e corrotta dalla gelosia, Shathra si trasformò in una mostruosa divinità-vespa e giurò di sostituire la Tela con una da lei creata. Tutto questo è stato aggiunto alla storia del personaggio da Dan Slott, ma la versione originale introdotta da J. Michael Straczynski e John Romita Jr. era un po’ più realistica (e sarebbe più adatta a Spider-Man: Brand New Day).

Una cosa che sappiamo è che Sink avrà i suoi caratteristici capelli rossi nel film, cosa che non farà che alimentare ulteriormente le teorie su Jean Grey, Mary Jane Watson e Mayday Parker.

