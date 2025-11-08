Timothée Chalamet racconta la verità sugli attori che perdono agli Oscar

Timothée Chalamet ha perso due volte agli Oscar fino ad oggi. Ha infatti ricevuto nomination come miglior attore per Chiamami col tuo nome e A Complete Unknown, perdendo rispettivamente contro Gary Oldman e Adrien Brody. Durante un’intervista con Vogue, Chalamet ha ora rivelato lo stato d’animo degli attori quando perdono un premio importante.

Ha affermato che i candidati che perdono si sentono frustrati per la notizia deludente. Anche se ha frequentato attori che non hanno ego e sono “profondamente generosi”, la maggior parte di loro pensa almeno tra sé e sé “C***o!” quando perde. Chalamet non esita ad ammettere di essere un “try-hard”, come è stato definito in passato. I critici possono dire quello che vogliono su di lui, ma lui è “quello che sta davvero facendo qualcosa”, quindi ovviamente è deludente perdere un premio importante come l’Oscar.

“Se ci sono cinque persone a una cerimonia di premiazione e quattro tornano a casa senza aver vinto, non pensate che quelle quattro persone siano al ristorante a dire: “C***, non abbiamo vinto”? Ho conosciuto alcuni attori profondamente generosi e senza ego, e forse alcuni di loro pensano: “È stato divertente”. Ma so per certo che molti di loro pensano: “C***!”, sono le parole dell’attore.

“La gente può definirmi uno che si sforza troppo e può dire quello che c*** vuole, ma sono io quello che sta davvero facendo qualcosa qui”, ha aggiunto l’attore. Timothée Chalamet ha iniziato la sua carriera di attore con piccoli ruoli televisivi in Law & Order e Royal Pains, oltre che in diversi episodi di Homeland, prima di lanciarsi nel cinema con film come Interstellar.

La sua carriera è esplosa dopo aver recitato in Call Me By Your Name, che ha ottenuto il 95% su Rotten Tomatoes. Quel film è valso a Chalamet la sua prima nomination all’Oscar. L’attore è poi passata a Lady Bird e Little Women prima di ottenere il ruolo di Paul Atreides in Dune al fianco di Zendaya, basato su uno dei migliori libri di fantascienza mai scritti. È tornato per Dune – Parte Due e sta lavorando al terzo capitolo.

Man mano che la sua fama cresceva a Hollywood, è diventato anche l’ultimo attore a interpretare l’iconico personaggio di Roald Dahl, Willy Wonka, seguendo le orme di Gene Wilder e Johnny Depp. Qualche anno dopo, il suo ruolo da protagonista in A Complete Unknown ha portato Chalamet più vicino che mai alla vittoria di un Oscar. Ha gareggiato contro Brody, Colman Domingo, Ralph Fiennes e Sebastian Stan. Sia Brody che Chalamet erano i favoriti nella categoria Miglior Attore, con Brody che ha portato a casa la vittoria per The Brutalist.

In vista degli Oscar 2025, Timothée Chalamet ha vinto ai SAG Awards. Durante il suo discorso di ringraziamento, ha fatto scalpore quando ha ammesso di perseguire la grandezza e ha citato diverse star pluripremiate come Daniel Day-Lewis e Viola Davis come esempi di chi vuole emulare. Ha ricevuto alcune critiche per i suoi commenti, con i critici che lo hanno definito presuntuoso.

Tuttavia, Timothée Chalamet non si scusa per provare questi sentimenti e spera ancora di vincere un Oscar e di essere considerato uno dei grandi un giorno. Se ciò accadrà davvero è ancora da vedere, ma lui non sembra aver paura di andare avanti e almeno provare a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi. Perdere l’Oscar è davvero deludente, e il ventinovenne vuole solo che tutti capiscano da dove provengono lui e i suoi colleghi attori, anche se nel frattempo viene definito un “sforzato”.