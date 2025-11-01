Michela Giraud si unisce al cast vocale di Zootropolis 2

Durante la finale di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, che è stata trasmessa in diretta ieri sera per la prima volta su Disney+, Michela Giraud ha annunciato la sua partecipazione al cast vocale italiano di Zootropolis 2, il nuovo film d’animazione Walt Disney Animation Studios in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre.

Michela Giraud presterà la voce a Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, “Squame e Trame del Mistero”, in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano.

Nel nuovo film d’animazione Zootropolis 2, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De’Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora. Il film è diretto dal team vincitore dell’Oscar® composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino.