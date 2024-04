Flaminia: intervista a Michela Giraud e Rita Abela

Ecco la nostra intervista a Michela Giraud e Rita Abela, in occasione della presentazione di Flaminia, il film che vede la stand-up comedian per la prima volta dietro alla macchina da presa. Flaminia è al cinema dall’11 aprile distribuito da Vision Distribution.

Sceneggiato dalla stessa Giraud con Francesco Marioni, Greta Scicchitano e Marco Vicari, la stand up comedian ne è anche protagonista nei panni della giovane donna piena di ambizioni e prossima al matrimonio che dà il titolo al film. Per la sua opera prima Giraud sceglie un tono spensierato e sagace per raccontare una storia che affronta temi importanti e delicati, rivelando un altro lato della sua sensibilità di artista.

Prendendo spunto dalle difficoltà e dalle ipocrisie che si celano dietro le porte delle case borghesi Michela Giraud ci racconta una storia divertente e toccante e se qualcuno vi dirà che è una storia vera, non credetegli.

Il film è una produzione Eagle Original Content e Pepito Produzioni in collaborazione con Vision Distribution e con Prime Video.