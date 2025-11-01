American Horror Story – Stagione 13: conferma, cast, trama e tutto quello che sappiamo

American Horror Story – stagione 13 arriverà dopo oltre un decennio di inquietante terrore sul piccolo schermo, e già si specula su cosa succederà dopo. A partire dalla stagione 1 (ora denominata Murder House) nel 2011, ogni stagione di American Horror Story porta lo show in un ambiente diverso con un cast corale che interpreta nuovi ruoli. AHS: Delicate ha portato il franchise in una nuova direzione, adattando per la prima volta un libro, Delicate Condition di Danielle Valentine. American Horror Story potrebbe andare ovunque, il che rende la stagione 13 di AHS ancora più eccitante come prospettiva.

Ci sono molte idee delle stagioni precedenti che non sono mai state realizzate, tutte potenzialmente utilizzabili per la stagione 13 di American Horror Story. La serie horror antologica di Ryan Murphy è stata rinnovata fino alla tredicesima stagione, quindi Delicate non è affatto la fine. Anche se la conferma della data di uscita probabilmente non arriverà fino alla conclusione della stagione attuale, c’è ancora molto da digerire per la tredicesima stagione di American Horror Story, chi potrebbe interpretare il cast nel prossimo capitolo della serie horror antologica e, soprattutto, quale terrificante ambientazione esplorerà la serie FX.

Ultime notizie sulla stagione 13 di American Horror Story

Ryan Murphy annuncia il cast della stagione 13

Sette anni dopo la sua prima apparizione, Jessica Lange tornerà per il numero fortunato 13. È apparsa l’ultima volta nella stagione Apocalypse nel 2018, riprendendo il ruolo di Constance Langdon da Murder House. Non sarà l’unica a tornare, però.

Oltre a Lange, anche Evan Peters, Sarah Paulson, Angela Bassett, Kathy Bates, Ariana Grande, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman si sono uniti al cast della American Horror Story – stagione 13 dopo essere apparsi in vari show di Murphy, tra cui AHS, nel corso degli anni.

Ryan Murphy Productions ha dato l’annuncio in un post su Instagram che ha svelato il nome di ogni membro del cast prima di concludere con queste parole: “Sorpresa, stronza. Scommetto che pensavi di avermi visto per l’ultima volta”.

Sebbene non sia stata ancora rivelata una data precisa per la prima, il post su Instagram ha annunciato che la tredicesima stagione di American Horror Story arriverà su FX in tempo per Halloween 2026.

American Horror Story è stata rinnovata per la stagione 13

La stagione 13 è stata rinnovata anni fa

American Horror Story stagione 13 è confermata, anche se l’annuncio è stato dato diversi anni fa. Nel 2020 è stato annunciato (tramite Entertainment Weekly) che American Horror Story — all’epoca alla stagione 9, American Horror Story: 1984 — era stata rinnovata per le stagioni 10-13. Da allora non ci sono stati aggiornamenti specifici sulla stagione 13, ma dato che sia l’undicesima che la dodicesima stagione sono arrivate come previsto, non c’è motivo di presumere che FX abbia revocato il suo ordine per più stagioni.

La seconda parte della dodicesima stagione diAmerican Horror Storysi è conclusa il 24 aprile 2024.

Cast della tredicesima stagione di American Horror Story

Chi potrebbe apparire nella tredicesima stagione?

Trama e dettagli dell’ambientazione di American Horror Story – Stagione 13

Quale storia horror affronterà la prossima antologia?

La narrazione e l’ambientazione di ogni stagione di American Horror Story sono sempre state i punti chiave della serie, ma non ci sono stati indizi sull’ambientazione della stagione 13 di American Horror Story. Potrebbe essere qualsiasi cosa, soprattutto perché Delicate ha rotto gli schemi adattando un libro. Ogni stagione ha avuto un tema diverso, dai carnevali e dai manicomi all’orrore e alla paranoia della pandemia di AIDS degli anni ’80 a New York. Nel corso degli anni, sia Murphy che i fan hanno proposto molti possibili temi per American Horror Story.

Alcune idee includevano il selvaggio West, una metropolitana o una nave da crociera, oppure un orfanotrofio o un collegio. Tutte queste idee hanno riscosso successo in vari circoli di fan, ma finora Ryan Murphy e FX hanno mantenuto il riserbo sulla trama della tredicesima stagione di American Horror Story. Inoltre, alcune stagioni precedenti, come Double Feature, Cult e Delicate, hanno esplorato temi piuttosto che luoghi specifici. È possibile che la tredicesima stagione di American Horror Story sia ancora una volta basata su un’idea o un concetto piuttosto che su un’ambientazione.