Bugonia: 7 differenze tra il film di Emma Stone e il film sudcoreano che lo ha ispirato

Bugonia segue in gran parte la stessa trama del film sudcoreano che lo ha ispirato, ma il film con Emma Stone apporta alcune modifiche molto significative agli elementi specifici dei personaggi di Save the Green Planet! Entrambi i film sono incentrati su un amministratore delegato di un’azienda farmaceutica che viene rapito da un uomo disturbato che crede che l’amministratore delegato sia un alieno.

Entrambi i film sono commedie dark con una visione cruda dell’umanità, e il finale di Bugonia non fa molto per contrastare gli elementi cupi del finale di Save the Green Planet! Tuttavia, le differenze in Bugonia introducono alcune sfumature uniche al film che mancavano alla satira fantascientifica originale.

7 Save The Green Planet! ha Kang, Bugonia ha Michelle Una delle differenze più immediate tra Bugonia e il film sudcoreano che lo ha ispirato è il modo in cui inverte il genere del dirigente farmaceutico al centro della storia. In Save the Green Planet!, il presunto alieno è Kang Man-shik, un uomo anziano. Al contrario, Bugonia ha Michelle Fuller, l’amministratore delegato di Auxolith. Questa differenza introduce livelli di sottotesto a Bugonia che sono assenti in Save the Green Planet!, poiché l’immagine di due uomini complottisti che rapiscono una potente donna d’affari viene evocata da Michelle durante la narrazione. In definitiva, entrambi i personaggi svolgono ruoli simili nella narrazione generale, compresa la rivelazione finale che sono effettivamente alieni. Tuttavia, mentre Kang si mostra quasi vendicativo nel suo ordine di distruggere la Terra, Michelle sembra sinceramente rattristata dal destino dell’umanità. Questo gioca a favore delle diverse rappresentazioni delle razze aliene nel film. Mentre gli alieni di Save the Green Planet! sono più tradizionalmente malvagi e uccidono apertamente gli umani mentre raccolgono Kang, gli alieni di Bugonia sono più cupi e pacati, riflettendo meglio la gravità della situazione.

6 Il passato di Teddy non è tragico come quello di Byeong-gu Foto di Courtesy of Focus Features Sia Teddy che Byeong-gu hanno motivazioni tragiche dietro il loro odio per il dirigente farmaceutico, poiché entrambe le loro madri sono finite in coma dopo essere state sottoposte a sperimentazioni mediche da parte dell’azienda. Entrambe le madri subiscono lo stesso destino in Bugonia e Save the Green Planet!, uccise accidentalmente dai propri figli. Tuttavia, le circostanze esatte delle loro storie personali sembrano essere diverse. Teddy aveva un padre assente che, come lui stesso ammette, probabilmente non riconoscerebbe a prima vista. Il padre di Byeong-gu era più presente nella sua vita, ma si scopre che era violento nei confronti del figlio. Il film suggerisce che Casey, lo sceriffo locale, abbia molestato Teddy mentre gli faceva da babysitter durante la loro giovinezza, ma Teddy cerca rapidamente di ignorare o mettere da parte questa realtà. Anche se Byeong-gu non ha subito lo stesso trauma, i suoi diari suggeriscono una giovinezza violenta e la morte di una ragazza durante una protesta. Nel complesso, entrambi i film descrivono il protagonista disturbato come una figura ben intenzionata ma pericolosamente instabile, la cui storia personale lo ha plasmato nella sua forma attuale. Tuttavia, Save the Green Planet! dedica più tempo a svelare il passato di Byeong-gu rispetto a quanto Bugonia dedica a Teddy.

5 Bugonia sostituisce Su-ni con Don Uno dei personaggi più importanti in entrambi i film è il partner volontario di Teddy e Byeong-gu. Tuttavia, mentre entrambi i personaggi sono descritti come relativamente innocenti coinvolti negli sforzi dei loro cari, i personaggi sono in definitiva molto diversi. Su-ni è la ragazza di Byeong-gu in Save the Green Planet!, una circense semplice ma amorevole. In Bugonia​​​​​​, Teddy recluta suo cugino Don, affetto da neurodiversità, per aiutarlo a gestire Michelle. Don riceve più attenzione di Su-ni, con Michelle che cerca di ragionare più specificamente con Don che con Teddy. Questo evidenzia anche la differenza più grande tra i personaggi: il loro destino finale. Sebbene entrambi i personaggi muoiano alla fine dei rispettivi film, Su-ni non viene uccisa fino allo scontro finale nella fabbrica di Kang, dove il dirigente usa un braccio robotico per eliminare il partner di Byeong-gu. Don non resiste a lungo in Bugonia. Quando Michelle riesce a comunicare con Don, lui cede alla disperazione e punta la pistola contro se stesso, togliendosi la vita davanti a lei. Questo dà il via al terzo atto più frenetico di Bugonia, dando a Teddy ulteriori motivi per diffidare di Michelle.

4 Il poliziotto subisce un destino diverso La polizia è un elemento più presente in Save the Green Planet! che in Bugonia, ma le cose vanno molto male per entrambi nei rispettivi film. In Save the Green Planet!, l’indagine alla ricerca di Kang coinvolge diversi agenti, oltre al capo della polizia. In Bugonia, c’è solo un personaggio delle forze dell’ordine degno di nota. Casey è lo sceriffo locale, che va da Teddy in parte per vedere se ha sentito qualcosa su Michelle, ma soprattutto per scusarsi per i propri misfatti commessi in gioventù. Casey finisce per imbattersi nel caso, rimanendo ucciso. Mentre uno dei detective viene ucciso in Save the Green Planet! da Byeong-gu, che lo ricopre di miele e gli scaglia contro delle api, Casey viene solo stordito dalle api che Teddy gli scaglia contro. Invece, Casey viene ucciso direttamente da Teddy, che lo picchia a morte. Gli agenti svolgono un ruolo più importante nel film originale sudcoreano rispetto alla polizia in Bugonia. Ciò significa che sono presenti anche quando i compatrioti alieni di Kang arrivano per riportarlo nello spazio, portando alla loro morte sullo schermo molto prima del resto dell’umanità.

3 Byeong-gu è più crudele con Kang di quanto Teddy lo sia con Michelle Sia in Bugonia che in Save the Green Planet!, i rapitori umani sottopongono i loro prigionieri a ogni sorta di procedura dolorosa per determinare se sono alieni. Tuttavia, mentre Teddy è pericoloso e incline agli scatti d’ira, il suo trattamento degli alieni differisce dalle azioni più dure di Byeong-gu. Mentre Teddy sottopone Michelle a test brutali (tra cui alcune tattiche di elettroshock molto gravi), Byeong-gu arriva al punto di praticamente crocifiggere Kang nel tentativo di estorcergli una confessione. Questo rivela anche che sia Byeong-gu che Teddy hanno ucciso altri “alieni” che hanno trovato. Anche in questo caso, Bugonia non è così terrificante come Save the Green Planet!. Anche se Teddy ha catturato e sezionato diverse persone, tutte sembrano essere collegate alla sua indagine. Al contrario, Byeong-gu ha ucciso quasi una dozzina di persone, molte delle quali lo avevano offeso personalmente. Questo rende Byeong-gu molto meno simpatico di Teddy.

2 Byeong-gu viene ucciso dalla polizia invece che da una bomba artigianale Né Teddy né Byeong-gu sopravvivono alla conclusione dei rispettivi film, entrambi fallendo nel rivelare il loro obiettivo come alieno prima che fosse troppo tardi. Tuttavia, la natura esatta delle loro morti è diversa, sebbene entrambe avvengano all’interno dell’azienda del CEO. In Bugonia, Teddy cerca di essere trasportato sulla nave di Michelle, ma indossa un giubbotto esplosivo come piano di sicurezza. Tuttavia, il giubbotto esplode mentre Teddy è in attesa di essere trasportato, uccidendolo all’istante e smembrando il suo corpo. È un finale brutale ma tristemente assurdo per il personaggio. Byeong-gu subisce un destino più realistico, in linea con la natura più conflittuale del finale di Save the Green Planet!. Byeong-gu viene ucciso dalla polizia, morendo dissanguato poco prima che Kang venga recuperato dagli alieni. Questo aggiunge un tocco di cupa ironia al finale, poiché le persone che Byeong-gu ha cercato di salvare diventano la causa della sua morte.