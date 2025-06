Predator: Killer of Killers, le varianti di Predator spiegate dai co-registi

Il co-regista Josh Wassung ha fatto luce sulla creazione dei tre diversi Predator che combattono gli umani attraverso il tempo nell’antologia animata Predator: Killer of Killers. In un seguito spirituale di Prey di Dan Trachtenberg, che vedeva una variante più primitiva del Predator massacrare i guerrieri Comanche nelle Grandi Pianure nel 1700, Predator: Killer of Killers mette nuove varianti del Predator contro altre culture guerriere della storia umana. I tre guerrieri umani presenti nel film sono un signore della guerra vichingo del IX secolo, un samurai giapponese del XVII secolo e un pilota di caccia della Seconda Guerra Mondiale, ognuno dei quali affronta una variante di Predator completamente diversa.

Durante un’intervista con Joe Deckelmeier di ScreenRant condotta in occasione dell’uscita di Predator: Killer of Killers, il co-regista Josh Wassung ha fornito alcune informazioni su come sono stati scelti i diversi Predator per le rispettive storie. Ogni variante ha una corporatura diversa e un arsenale diverso, anche se il concetto generale di caccia basata principalmente sul calore rimane lo stesso in tutto il film. Parlando con ScreenRant ai co-registi Dan Trachtenberg e Josh Wassung è stato chesto di commentare le varianti di Predator:

Josh Wassung: Per noi era davvero importante trovare l’abbinamento giusto perché, da un lato, non volevamo che il Predator sembrasse vestito come quella cultura. Per noi era molto, molto, molto importante che non indossassero un costume. Detto questo, avevamo bisogno di una buona metafora, di un buon abbinamento per questi nemici. Alec Gillis e il reparto artistico hanno fatto un lavoro incredibile e hanno proposto tantissime opzioni. Ci hanno detto: “Oh, quel colosso deve stare con i vichinghi e questo tizio è davvero tosto. È come se fosse vivo, ma è una specie di ninja, anche se non lo è”. Ci hanno parlato e così siamo riusciti a inserirli nei rispettivi capitoli.

Cosa significano i commenti di Josh Wassung per il franchise di Predator

Come ha osservato Wassung, la parte più importante per ottenere le varianti di Predator giuste per le rispettive storie era assicurarsi che fossero avversari divertenti senza imitare i loro omologhi umani. Una parte importante di questo era garantire che, nonostante le armi molto più avanzate, gli stili di combattimento dei Predator riflettessero quelli dei loro nemici umani. Ad esempio, il Predator che combatte contro il samurai giapponese fa affidamento sul suo camuffamento più delle altre varianti, proprio come farebbe un ninja. Al contrario, il Predator vichingo è meno abile ma travolge con la sua forza e la sua stazza, proprio come facevano i guerrieri vichinghi con i loro avversari.

La storia di Josh Wassung come maestro degli effetti visivi è stata sicuramente apprezzata in Predator: Killer of Killers; Wassung ha lavorato alla serie drammatica della Apple TV+ ambientata durante la Seconda guerra mondiale Masters of the Air, il che spiega perché quel capitolo dell’antologia fosse così impressionante dal punto di vista visivo.

L’abbinamento dei Predator ai loro avversari rimanda in realtà a un concetto interessante su come viene scelta la preda. Un estratto dal Codice Yautja mostrato all’inizio di Killer of Killers indica che i Predator cercano la “preda più forte”, ma sembra che ci sia qualcosa di più. Invece di cercare semplicemente i nemici più forti, i Predator potrebbero selezionare specificamente avversari il cui stile di combattimento riflette il loro, rendendoli così più difficili da uccidere. I Predator e i guerrieri umani si rispecchiano l’uno nell’altro, ed è per questo che le battaglie funzionano così bene nel film.