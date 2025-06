Chad Stahelski spiega cosa sbagliano i film sui supereroi nelle scene d’azione

Il creatore di John Wick, Chad Stahelski, spiega perché le scene d’azione dei supereroi spesso non riescono a raggiungere il loro pieno potenziale nei film della Marvel e della DC. I film Marvel e DC hanno presentato decine di scene d’azione che vanno da sequenze di combattimento ordinarie a battaglie straordinarie come l’intensa scena finale di Avengers: Endgame e il combattimento nel magazzino di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice. Tuttavia, le scene d’azione nel genere dei supereroi non sono note per la loro coerenza.

In un’intervista con THR, il creatore e regista di John Wick Chad Stahelski esprime la sua opinione sullo stato attuale delle scene d’azione a Hollywood. Stahelski spiega che la chiave per creare sequenze d’azione solide sta nel garantire un equilibrio tra storia, spettacolo e innovazione. Stahelski menziona specificamente i film di supereroi e sottolinea che il genere spesso si affida a registi di seconda unità che si occupano delle scene d’azione, il che causa una chiara disconnessione tra l’azione e la trama all’interno di ogni film. Leggi i commenti completi di Chad Stahelski qui sotto:

Powered by

THR: Quali sono gli errori più grandi che i film d’azione sembrano commettere quando guardi altri film?

Chad Stahelski: Per favore, assicurati di riportare questo: questa è solo la mia opinione e la mia opinione non è migliore o peggiore di quella di chiunque altro. Alcune cose che secondo me non funzionano potrebbero funzionare per alcune persone. È tutta una questione di esecuzione. Come in Die Hard. Non c’è molta azione, l’intera vicenda si svolge su tre piani di un edificio, ma John McClane è un personaggio fantastico. Quando corre a piedi nudi attraverso il vetro, mi fa impazzire: è quello che bisogna fare. Potrei fare esattamente la stessa coreografia di John Wick, ma se non amaste Keanu Reeves nei panni di John Wick, non saremmo qui a parlare. Ci sono atleti migliori di Jackie Chan…

THR: Ma noi adoriamo Jackie Chan.

Chad Stahelski: Lo adori, cazzo! Per molto tempo, [il consenso dell’industria] era: “Non è l’azione che conta, è la storia”. Non è vero. Poi è arrivato: “Non è la storia che conta, è l’azione”. Non è vero! Devi concepire il tutto insieme.

Quindi il problema più grande dei film d’azione è che la gente pensa che si tratti di due film separati. La storia non si ferma solo perché ci sono pugni e calci. In alcuni film di supereroi, quando un membro della seconda unità gira metà del film, durante l’azione tutto sembra diverso. Anche i colori e il montaggio sono diversi. [Il film] non sembra mai coerente. Quindi, se non vuoi girare le tue scene d’azione, non fare il film. Che si tratti di Steven Spielberg, Christopher Nolan, Guy Ritchie o dei Wachowski, tutti girano le loro scene d’azione.

Cosa significano i commenti sulle scene d’azione del regista di John Wick, Chad Stahelski

Come spiega Chad Stahelski, le scene d’azione ben riuscite sono visivamente accattivanti, servono alla storia e mantengono lo stesso stile del resto del film. Ad esempio, la battaglia finale di Captain America: Civil War offre un climax emozionante alle tensioni tra Iron Man, Captain America e il Soldato d’Inverno. Inoltre, sfrutta al meglio le abilità e le tecniche di combattimento di ciascun eroe e mostra lo stesso stile di regia del resto del film. Fa anche un passo in più e rende omaggio al materiale originale con un riferimento ai fumetti di Civil War.

Detto questo, lo scontro di Captain America: Civil War è stata pianificata il giorno stesso delle riprese, il che fa sembrare la sua alta qualità un mix di talento dietro le quinte e pura fortuna. Altre scene d’azione dell’MCU, come la distruzione della Red Room in Black Widow e la battaglia finale in Black Panther, falliscono in almeno uno dei tre aspetti menzionati da Chad Stahelski.

La regista Lucrecia Martel ha rivelato una volta che era in lizza per dirigere Black Widow, ma ha rinunciato perché “le aziende sono interessate alle registe donne, ma continuano a pensare che le scene d’azione siano per i registi uomini”, suggerendo che le scene d’azione di Black Widow siano state relegate ai registi della seconda unità.

In copertina. Chad Stahelski arriva alla premiere di Los Angeles del film della Lionsgate “John Wick: Chapter 4”. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com