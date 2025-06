Man in the Dark 3: aggiornamenti incoraggianti per il terzo film

Stephen Lang, che ha interpretato Norman Nordstrom, alias il Cieco, in Man in the Dark 3 e nel suo sequel, offre un aggiornamento speranzoso sul futuro della serie di film. Nonostante circolino voci su un terzo film, Man in the Dark 3 (Don’t Breathe 3) rimane ancora senza conferma. Dopo aver recitato nel film horror d’azione del 2021, Lang sarà protagonista del nuovo thriller Barron’s Cove, al fianco di Tramell Tillman, Garrett Hedlund, Brittany Snow e altri. Si prevede inoltre che riprenderà il ruolo dell’antagonista principale, il colonnello Miles Quaritch, nel prossimo Avatar: Fire and Ash.

In un’intervista con Grant Hermanns di ScreenRant su Barron’s Cove, in uscita in alcuni cinema e in VOD il 6 giugno, Lang ha fornito un aggiornamento su un potenziale terzo film. L’attore ha rivelato che “c’è un’idea” e anche se ci sono stati alcuni “passi indietro” nello sviluppo, negli ultimi mesi ci sono stati “alcuni piccoli progressi”. Ha inoltre chiarito che volevano che il terzo film fosse “qualcosa di veramente completo” e diverso, il che rende difficile il lavoro. Leggi il suo commento qui sotto:

Powered by

Beh, c’è stato un po’ di regresso per un po’. Ma penso che sia possibile che le cose vadano avanti. Penso che ci sia un’idea. È una cosa difficile, il punto centrale tra Fede, Rodo e me è che se vogliamo fare un altro film, dovrà competere con Don’t Breathe e Don’t Breathe 2, entrambi molto diversi. Non può essere un’imitazione, deve essere qualcosa di davvero completo, ed è difficile da trovare. Sono ragazzi molto intelligenti, ma sono stati molto impegnati con molte cose. Sono molto richiesti, quindi è difficile, ma ho parlato con loro negli ultimi due mesi e ci sono stati dei piccoli progressi. Spero che lo faremo, perché mi piacerebbe davvero uccidere il vecchio avvoltoio. [Ride]

Cosa significa questo per Man in the Dark 3

Sebbene le notizie sul potenziale terzo film di Don’t Breathe siano scarse, la dichiarazione di Lang rivela che il progetto è in fase di sviluppo attivo. L’attore, entusiasta di riprendere il suo ruolo in futuro, anticipa che il terzo capitolo è ancora in fase iniziale e potrebbe essere l’ultimo della serie, anche se nulla è ancora definitivo. La mancanza di aggiornamenti concreti potrebbe essere dovuta allo sforzo creativo che si sta facendo dietro le quinte.

Sembra che il terzo film abbia incontrato alcune difficoltà con il concept. Tra gli impegni dei registi e sceneggiatori Fede Álvarez e Rodo Sayagues e la direzione del film, il processo creativo non è stato facile. Tuttavia, l’attore rimane ottimista sul prossimo progetto e indica che è “possibile” che le cose inizino a muoversi dopo aver definito il concept.