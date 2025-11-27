HomeCinema News2025

Quentin Tarantino critica Hunger Games definendolo un plagio

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Quentin Tarantino e Daniella Pick 4
Quentin Tarantino e Daniella Pick al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Quentin Tarantino torna a criticare aspramente Hunger Games definendolo un palese plagio e affermando di “non capire come mai Suzanne Collins non sia stata “citata in giudizio per ogni fottuta cosa che possiede”. Collins, come noto, è l’autrice dei cinque libri della serie Hunger Games, il primo dei quali è stato pubblicato nel 2008 e sono stati adattati in cinque importanti film, con L’alba sulla mietitura quale prossimo capitolo in uscita nelle sale il 20 novembre 2026.

Non capisco come mai lo scrittore giapponese non abbia fatto causa a Suzanne Collins per ogni fottuta cosa che possiede. Hanno semplicemente copiato quel fottuto libro. Gli stupidi critici letterari non andranno a vedere un film giapponese chiamato Battle Royale, quindi gli stupidi critici letterari non l’hanno mai chiamata in causa. Hanno detto che era la cosa più originale che avessero mai letto. Non appena i critici cinematografici hanno visto il film, hanno detto: “Ma che cazzo? Questo è solo Battle Royale, solo che è PG!”.

Proprio come Hunger Games, Battle Royale è ambientato in un futuro distopico e segue un gruppo di studenti delle scuole medie costretti da un governo totalitario a combattere fino alla morte in una competizione. Tarantino è da tempo un noto fan del film giapponese. Nel 2009 lo ha definito il suo film preferito degli ultimi vent’anni. Nel frattempo, i parallelismi tra Battle Royale e Hunger Games sono stati ampiamente discussi nell’ultimo decennio e mezzo.

Le somiglianze sono effettivamente troppo evidenti per essere una semplice coincidenza, intenzionale o meno. Tuttavia, Suzanne Collins ha sempre negato qualsiasi collegamento diretto tra la sua saga e Battle Royale. Nelle interviste ha affermato di “non aver mai sentito parlare di quel libro o di quell’autore fino a quando il suo libro non è stato pubblicato”. Non è però la prima volta che Tarantino definisce Hunger Games un plagio.

Lo ha affermato anche durante un’apparizione al The Jimmy Kimmel Show nel 2022: “Sono un grande fan del film giapponese Battle Royale, su cui è basato Hunger Games. Sì, beh, Hunger Games l’ha semplicemente copiato, l’ha copiato alla lettera. Sarebbe stato fantastico dirigere Battle Royale”.

Guarda anche: Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura, il primo trailer!

Articolo precedente
Vecna in Stranger Things: identità, poteri e origini del più temuto villain della serie
Articolo successivo
The Batman – Parte II: le riprese potrebbero iniziare prima del previsto
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved