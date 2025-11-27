Quentin Tarantino critica Hunger Games definendolo un plagio

Quentin Tarantino torna a criticare aspramente Hunger Games definendolo un palese plagio e affermando di “non capire come mai” Suzanne Collins non sia stata “citata in giudizio per ogni fottuta cosa che possiede”. Collins, come noto, è l’autrice dei cinque libri della serie Hunger Games, il primo dei quali è stato pubblicato nel 2008 e sono stati adattati in cinque importanti film, con L’alba sulla mietitura quale prossimo capitolo in uscita nelle sale il 20 novembre 2026.

“Non capisco come mai lo scrittore giapponese non abbia fatto causa a Suzanne Collins per ogni fottuta cosa che possiede. Hanno semplicemente copiato quel fottuto libro. Gli stupidi critici letterari non andranno a vedere un film giapponese chiamato Battle Royale, quindi gli stupidi critici letterari non l’hanno mai chiamata in causa. Hanno detto che era la cosa più originale che avessero mai letto. Non appena i critici cinematografici hanno visto il film, hanno detto: “Ma che cazzo? Questo è solo Battle Royale, solo che è PG!”.

Proprio come Hunger Games, Battle Royale è ambientato in un futuro distopico e segue un gruppo di studenti delle scuole medie costretti da un governo totalitario a combattere fino alla morte in una competizione. Tarantino è da tempo un noto fan del film giapponese. Nel 2009 lo ha definito il suo film preferito degli ultimi vent’anni. Nel frattempo, i parallelismi tra Battle Royale e Hunger Games sono stati ampiamente discussi nell’ultimo decennio e mezzo.

Le somiglianze sono effettivamente troppo evidenti per essere una semplice coincidenza, intenzionale o meno. Tuttavia, Suzanne Collins ha sempre negato qualsiasi collegamento diretto tra la sua saga e Battle Royale. Nelle interviste ha affermato di “non aver mai sentito parlare di quel libro o di quell’autore fino a quando il suo libro non è stato pubblicato”. Non è però la prima volta che Tarantino definisce Hunger Games un plagio.

Lo ha affermato anche durante un’apparizione al The Jimmy Kimmel Show nel 2022: “Sono un grande fan del film giapponese Battle Royale, su cui è basato Hunger Games. Sì, beh, Hunger Games l’ha semplicemente copiato, l’ha copiato alla lettera. Sarebbe stato fantastico dirigere Battle Royale”.