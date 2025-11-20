Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura, il primo trailer!

HomeTrailerHunger Games: L'Alba sulla Mietitura, il primo trailer!
Chiara Guida
Di Chiara Guida

Un anno prima dell’uscita del film nel 2026, la Lionsgate ha pubblicato un teaser trailer a sorpresa e delle prime immagini per Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura.

Un’ottima anteprima dell’ultimo capitolo della saga di successo, che uscirà il 20 novembre 2026 negli USA, il 19 in Italia. Il film presenta un cast stellare che include Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter e Lili Taylor, insieme agli attori emergenti Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang, tra gli altri.

Whitney Peak as Lenore Dove Baird and Joseph Zada as Haymitch Abernathy in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Photo Credit: Murray Close

Cosa sappiamo di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura

L’Alba sulla Mietitura rivisiterà il mondo di Panem ventiquattro anni prima degli eventi di Hunger Games, a partire dalla mattina della mietitura dei Cinquantesimi Hunger Games, noti anche come Seconda Edizione della Memoria.

Con l’alba sul cinquantesimo Hunger Games annuale, la paura attanaglia i distretti di Panem. Quest’anno, in onore dell’edizione della Memoria, il doppio dei tributi verrà portato via dalle loro case. Tornato nel Distretto 12, Haymitch Abernathy cerca di non pensare troppo alle sue possibilità. Tutto ciò che gli importa è arrivare alla fine della giornata e stare con la ragazza che ama. Quando viene chiamato il nome di Haymitch, sente tutti i suoi sogni infrangersi.

Viene strappato alla sua famiglia e al suo amore, trasportato a Capitol City con gli altri tre tributi del Distretto 12: una giovane amica che è quasi una sorella per lui, un allibratore compulsivo e la ragazza più arrogante della città. All’inizio dei Giochi, Haymitch capisce che è stato scelto per fallire. Ma c’è qualcosa in lui che vuole combattere e che quella lotta si ripercuota ben oltre l’arena mortale.

Il cast di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura include Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Billy Porter, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Ben Wang, Maya Hawke, Molly McCann e Iona Bell.

Francis Lawrence, che ha diretto Hunger Games: La ragazza di fuoco del 2013, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 del 2014, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 del 2015 e Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente del 2023, dirige da una sceneggiatura di Billy Ray, sceneggiatore di Hunger Games.

Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura uscirà nelle sale il 19 novembre 2026.

