Vecna in Stranger Things: identità, poteri e origini del più temuto villain della serie

Chi è Vecna, cos’è Vecna e cosa vuole Vecna dai ragazzi di Hawkins? Queste sono tutte domande che alimentano il mistero centrale della quarta stagione di Stranger Things. Finora, in ogni stagione, le cose sono andate progressivamente fuori controllo. La stagione 1 è iniziata con un semplice mostro che ha varcato il cancello dell’Upside Down, ma la stagione 2 ha ampliato questo concetto e ha introdotto il vero grande cattivo della serie: il Mind Flayer. E quello era solo un nuovo inizio.

Stranger Things stagione 3 ha costruito su tutto questo e ha finalmente portato il Mind Flayer nel mondo reale. La minaccia del mostro non era più teorica né limitata al solo Will Byers. Piuttosto, il tributo fisico imposto dal Mind Flayer ha causato la morte di decine di persone e la frattura della comunità di Hawkins. È anche possibile che tutti questi eventi che si sono verificati a Hawkins nel corso degli anni abbiano portato al ritorno di Vecna, il cattivo della quarta stagione di Stranger Things.

Mentre il Demogorgon e il Mind Flayer vanno di pari passo, in una certa misura, Vecna è completamente diverso. Nessuno ha mai affrontato un cattivo come lui prima d’ora, perché non è un mostro casuale che va a caccia di sangue o un mostro il cui unico scopo è uccidere Eleven. È un cattivo con superpoteri propri e una storia che mette in discussione tutto ciò che i personaggi (e gli spettatori) sanno sull’Upside Down.

Henry Creel è il Numero Uno e Vecna in Stranger Things 4

Nella stagione 4 di Stranger Things, episodio 7, “Il massacro al laboratorio Hawkins”, viene rivelato che Henry Creel è, in realtà, il Numero Uno – il primo soggetto di sperimentazione del dottor Martin Brenner – così come Vecna. Quando Victor Creel disse a Nancy e Robin che suo figlio Henry era un ragazzo sensibile, stava facendo il modesto. Henry Creel sentiva un legame con la Creel House e apparentemente aveva sviluppato dei poteri propri senza essere sottoposto a esperimenti. Si deduce che Henry Creel abbia sfruttato qualcosa all’interno dell’orologio a pendolo della Creel House per sbloccare quei poteri, ma non è chiaro come tali abilità si siano manifestate in primo luogo.

Dal punto di vista cronologico, Henry Creel uccise sua madre e sua sorella e tentò di uccidere suo padre, Victor, nel 1959, 20 anni prima di combattere contro Eleven nel laboratorio di Hawkins. Ma poiché Henry era solo un ragazzo, non era abbastanza potente da uccidere tutti e, grazie anche a una canzone di Ella Fitzgerald in sottofondo, Victor riuscì a sfuggire al tormento di Henry prima di essere ucciso. Secondo Victor, Henry è entrato in coma ed è apparentemente morto una settimana dopo; tuttavia, all’insaputa di Victor, il dottor Brenner ha effettivamente preso in custodia Henry al suo risveglio dal coma e ha simulato la sua morte, in modo simile a quanto fatto dal personale del laboratorio Hawkins con Will Byers e tutti i bambini su cui hanno condotto esperimenti.

Nei pochi anni successivi (non è stato specificato il periodo esatto), il dottor Brenner ha lavorato con Henry per sviluppare i poteri del ragazzo, ma ha raggiunto un vicolo cieco. Questo deve essere iniziato circa sei anni dopo l’inizio del Progetto MKUltra presso l’Hawkins Lab nel 1953. Alla fine, il dottor Brenner ha utilizzato le conoscenze acquisite da Henry Creel/One e i risultati del Progetto MKUltra per lanciare un nuovo programma che sperimentava su bambini dalla nascita (o di età inferiore a Henry Creel); da quel momento, One è diventato un inserviente, poiché il dottor Brenner non poteva lasciarlo uscire dalla struttura. Questo lo ha portato alla fine a tentare di fuggire con Eleven, ma non prima di aver ucciso tutti coloro che erano coinvolti negli esperimenti per vendetta.

Forse la parte più sconcertante della storia di Henry Creel è come è diventato Vecna. Quando Eleven gli si è rivoltata contro e ha respinto i suoi attacchi, lo ha mandato in un altro mondo nello stesso modo in cui ha sconfitto il Demogorgon alla fine della stagione 1 di Stranger Things. Ma poiché l’Upside Down è bloccato nel giorno in cui Will Byers è scomparso nel 1983, e Henry Creel/One è stato bandito nel 1979, il portale che lei ha aperto non poteva essere lo stesso gate, in particolare il gate madre che ha aperto nel 1983. Piuttosto, la spiegazione più logica è che Eleven abbia aperto un portale e vi abbia mandato Henry Creel, il cui corpo ha ceduto all’ambiente dell’Upside Down e si è trasformato in Vecna, ma il portale si è chiuso rapidamente. Non era un cancello come quello che lei aveva aperto nella prima stagione o gli altri cancelli aperti da Vecna nella quarta stagione; era semplicemente una finestra sull’Upside Down, invece che una porta. Questo è in linea con quanto accaduto nella prima stagione: quando Eleven ha rimandato il Demogorgon nell’Upside Down (insieme a se stessa) in una delle aule della scuola, lo ha fatto senza creare un nuovo cancello.

La storia di Vecna in D&D spiegata

Come tutto il resto in Stranger Things, Vecna è ispirato a Dungeons and Dragons. E nella tradizione di D&D, Vecna era un tempo un mago umano che studiava le arti oscure e che alla fine è diventato uno dei maghi più potenti mai esistiti nel gioco. Ma la sua vita non era abbastanza e ha cercato di raggiungere la divinità. Nella sua ricerca dell’immortalità, Vecna è diventato un lich, una creatura non morta, che è la forma in cui è più riconoscibile come cattivo di D&D.

Parte della sua storia riguarda l’attacco alla città di Fleeth, principalmente come vendetta per l’esecuzione di sua madre da parte della città per aver praticato la stregoneria. Ma le parti che si applicano alla sua storia in Stranger Things potrebbero derivare dal suo tradimento e dal suo successivo status di semidio. Vecna fu tradito e attaccato dal suo luogotenente (Eleven, in questo caso); alla fine, tutto ciò che gli rimase furono la mano e l’occhio, motivo per cui la mano e l’occhio di Vecna divennero potenti artefatti in D&D.

Il Culto di Vecna tentò in seguito di resuscitare Vecna come dio superiore, ma fallì, anche se il mostro raggiunse comunque lo status di dio superiore qualche tempo dopo. Alla fine, Vecna fu relegato al rango di dio minore quando la sua storia giunse al termine. Tuttavia, durante la sua ascesa alla divinità seminò il caos e i suoi poteri non furono mai da sottovalutare.

La maledizione e i poteri di Vecna spiegati

Identificare le specificità della maledizione di Vecna è complicato perché gran parte di essa dipende dalla campagna creata dal Dungeon Master in D&D. Tuttavia, l’unico elemento che rimane invariato in tutte le campagne è che la maledizione di Vecna è un’afflizione che trasforma i maghi in Nothics, mostri allampanati che esistono esclusivamente per causare dolore e sofferenza. Il modo esatto in cui la maledizione trasforma i maghi in Nothics rimane un mistero.

Ma nel mondo di Stranger Things, Vecna usa la maledizione e preda sulle persone che hanno subito traumi (questo è l’unico elemento comune a tutte le vittime di Vecna, tra cui Chrissy, Fred e Patrick), usando questo per legarle a sé nell’Upside Down, conservando la loro coscienza nella propria mente. In modo simile al Vecna di D&D, il Vecna di Stranger Things vuole che gli adolescenti di Hawkins si uniscano a lui come sua versione dei Nothics, perché come collettivo aumentano il suo potere.

E il piano di Vecna si sta realizzando grazie al suo uso dei poteri telepatici in Stranger Things, che gli permettono di frugare nei pensieri delle persone per identificare le sue prossime vittime e attaccarle a distanza. Da lì, li collega psichicamente a se stesso, al suo regno (l’area di fumo rosso che Max ha visto), danneggiando i loro corpi da lontano senza mai toccarli. Per molti versi, i poteri di Henry Creel/Vecna sono simili a quelli di Eleven, ma esponenzialmente più avanzati poiché ha avuto molto più tempo per affinare le sue abilità. Inoltre, è tutto incredibilmente simile allo stile di uccisione di Freddy Krueger della serie di film Nightmare on Elm Street, che ha fortemente ispirato la stagione 4 di Stranger Things.

Perché Vecna sta uccidendo gli adolescenti a Hawkins

Il piano di Vecna nella stagione 4 di Stranger Things non è realmente quello di uccidere gli adolescenti, ma piuttosto quello di usare le loro morti per colmare il divario tra l’Upside Down e il mondo reale. Ogni volta che Vecna uccide qualcuno, apre un nuovo varco verso l’Upside Down nel luogo in cui la persona è stata assassinata. Lo fa creando un collegamento psichico con loro attraverso le dimensioni, proprio come Eleven ha creato un collegamento con il Demogorgon all’interno del laboratorio di Hawkins nella prima stagione. E come hanno dedotto i ragazzi dopo aver parlato con il loro insegnante, Scott Clarke, ogni varco crea un campo elettromagnetico più forte di quello naturale della Terra, che influisce sulle loro bussole.

Aprendo sempre più portali a Hawkins, Vecna sta creando ulteriori campi elettromagnetici, più piccoli in termini di dimensioni e portata rispetto a quello aperto da Eleven, ma comunque abbastanza grandi da avere un impatto, soprattutto se combinati tra loro.

L’obiettivo finale è quello di avvicinare l’Upside Down e la Terra e far collidere le due dimensioni; è per questo che l’Upside Down sta già subendo dei terremoti e, a giudicare dal trailer finale di Stranger Things 4 volume 1, è possibile che ci sarà un terremoto anche a Hawkins. Tutto sommato, Vecna non sta uccidendo gli adolescenti semplicemente perché lo desidera; il loro trauma può essere facilmente manipolato e, quindi, sono bersagli più facili rispetto agli adulti. Quello che vuole fare, forse su ordine del Mind Flayer, è probabilmente fondere le due dimensioni, il che causerebbe un evento catastrofico.

Chi interpreta Vecna in Stranger Things?

Jamie Campbell Bower interpreta Vecna, così come l’adulto Henry Creel e il Numero Uno. Bower era stato originariamente scritturato per un ruolo sconosciuto nella quarta stagione di Stranger Things e, dato il mistero che circonda il suo personaggio nei primi episodi, è logico che alla fine venga utilizzato per il grande colpo di scena della stagione. Bower è un attore inglese noto principalmente per aver interpretato Caius in The Twilight Saga, ma è anche riconoscibile come il giovane Gellert Grindelwald in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald. Ha anche interpretato Re Artù in Camelot di Starz e Christopher Marlowe in Will di TNT, oltre a una manciata di altri film e serie TV.

Vuoi altri articoli su Stranger Things? Dai un’occhiata ai nostri contenuti essenziali qui sotto…