Scarlett Johansson: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Scarlett Johansson è una di quelle star che riescono a far parlare di sé senza selfie e senza social media: presentissima nel cinema americano da parecchi anni, ha un talento eccezionale, una bellezza invidiabile, ed è una donna impegnata politicamente. È conosciuta per il suo muoversi con naturalezza tra grandi blockbuster e il cinema indipendente. Negli ultimi anni si è infatti distinta una delle eroine del MCU, ma ha anche ottenuto importanti riconoscimenti per progetti più autoriali, con cui ribadisce tutto il suo grande amore per la recitazione.

Ecco dieci cose da sapere su Scarlett Johansson.

I film di Scarlett Johansson

I film di Scarlett Johansson da giovane

1. Ha recitato in celebri film. Il debutto cinematografico arrivò all’età di nove anni, con la commedia Genitori cercasi (1994), seguito da altri piccoli ruoli. Cominciò a catturare l’attenzione di alcuni critici nel 1998, con il film di Robert Redford L’uomo che sussurrava ai cavalli (1998) .La vera svolta arrivò nel 2003 con i film La ragazza con l’orecchino di perla e Lost in Translation. Da quel momento ha recitato in film come Match Point (2004), The Island (2005), Scoop (2006), The Prestige (2006), L’altra donna del re (2008), Vicky Cristina Barcelona (2008), La verità è che non gli piaci abbastanza (2009), Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Under the Skin (2013), Captain America: The Winter Soldier (2014) e Lucy (2014).

I film di oggi di Scarlett Johansson

Nell’ultimo decennio l’attrice ha continuato a recitare in blockbuster MarvelcomeAvengers: Age of Ultron (2015) e Captain America: Civil War (2016) e nei film Ave, Cesare! (2016), Ghost in the Shell (2017), Crazy Night – Festa col morto (2017) e poi di nuovo in Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Nel 2019 recita anche in Storia di un Matrimonio e Jojo Rabbit, ottenendo per entrambi una nomination all’Oscar. Successivamente ha recitato in Black Widow (2021), Asteroid City (2023), North Star (2023), Fly Me To The Moon – Le due facce della luna (2024), La trama fenicia (2025) e Jurassic World – La rinascita (2025).

2. Ha lavorato anche come doppiatrice, produttrice e regista. Oltre a recitare davanti la macchina da presa, Johansson ha ricoperto anche altri ruoli per il cinema. Ha lavorato come doppiatrice SpongeBob – Il film (2004), ha dato voce a Samantha in Lei (2013), e ancora come doppiatrice per i film Sing (2016), Il libro della giungla (2016), L’isola del cani (2018), Sing 2 (2021) e Transformers One (2024). Ha poi prodotto Black Widow, Fly Me To The Moon – Le due facce della luna e il recente Thunderbolts*, mentre ha debuttato come regista del film Eleanor the Great (2025).

Le canzoni di Scarlett Johansson

3. Ha inciso due album. Scarlett Johansson ha dunque alle spalle una quantità di film invidiabile, ma non solo. Infatti, è anche una cantante: per il film Chasing Ice, Scarlett Johansson ha cantato Before My Time, canzone che è stata candidata all’Oscar come Miglior Canzone Originale nel 2013. Oltre ad aver cantato per album di altri artisti, Scarlett ha rilasciato anche due album propri: il primo si chiama Anywhere I Lay My Head, è uscito nel 2008, ed è stata definito “bizzarro”. Il secondo album, Break Up, è frutto di una collaborazione con Pete York, ed è uscito un anno dopo.

Scarlett Johansson è Vedova Nera nel MCU

4. Si è tinta i capelli pur di ottenere il ruolo. La prima apparizione di Natasha Romanoff alias Vedova Nera risale al film Iron Man 2, nel quale dunque Johansson ha debuttato con quello che è poi diventato uno dei suoi ruoli più celebri. L’attrice ha rivelato di aver desiderato così tanto la parte da essersi tinta i capelli di rosso ben prima di avere la certezza di averla ottenuta. Sperava così di convincere ulteriormente i produttori della Marvel di essere la persona giusta per questo personaggio e a quanto pare c’è riuscita.

Scarlett Johansson in Jurassic World – La rinascita

5. Desiderava da tempo di recitare nel franchise. Scarlett Johansson è una grande fan della serie di Jurassic Park sin da quando era bambina. Ha trascorso gli ultimi dieci anni prima dell’annuncio del nuovo film, Jurassic World – La rinascita, cercando di entrare a far parte del cast, dicendo che le sarebbe andato bene apparire in uno dei film anche solo per morire nei primi cinque minuti, se questo le avesse permesso di farne parte. Oggi, è invece la protagonista del settimo capitolo della saga.

Scarlett Johansson e l’apparire nuda in Under the Skin

6. Scarlett Johansson ha parlato della nudità nel film. Il film, nel quale l’attrice interpreta un alieno “travestito” da donna umana, ha fatto molto parlare di sé. In esso, infatti, Scarlett Johansson appare nuda, e riguardo alla nudità nel film, ha commentato: “Sono una persona piuttosto riservata. Non mi piace esporre me stessa ovunque. Ma credo di aver capito che solo lasciandomi completamente andar avrei scoperto qualcosa di nuovo di me. Ho capito che tipo di giudizio avevo di me stessa, e come sono intimamente conscia di cose diverse. Non saremmo riusciti a catturare quello di cui avevamo bisogno se non mi fossi sentita libera da me stessa”.

Chi è il marito di Scarlett Johansson

7. Si è sposata tre volte. Il primo matrimonio dell’attrice risale al 2007, con il collega Ryan Reynolds. La loro unione è però durata solo fino al 2010, ufficializzata poi con il divorzio nel 2011. Nel 2013 Johansson ha poi reso noto il suo fidanzamento con il giornalista francese Romain Dauriac, sposato nel 2014 e dal quale si è però poi separata nel 2016. Nel 2017 inizia invece a frequentare l’attuale marito, l’attore e comico Colin Jost, che ha poi sposato nel 2020.

Scarlett Johansson ha due figli

L’attrice ha ad oggi avuto due figli. La prima, una bambina, è nata nel settembre del 2014 durante il matrimonio con Romain Dauriac. Nel 2021 dà invece alla luce il secondo figlio, nato dall’unione con Colin Jost.

Scarlett Johansson non è su Instagram

8. Scarlett Johansson non ha Instagram. L’attrice non è presente sulla celebre piattaforma e, in generale, ha in più occasioni dichiarato di non essere una grande fan dei social network, dove troppo spesso la vita privata si mescola con quella pubblica: “Non ho un account Facebook o Twitter” ha raccontato, “Non riesco a pensare a qualcosa che mi piacerebbe fare meno di dover continuamente condividere dettagli della mia vita quotidiana”. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.

Il fisico di Scarlett Johansson

9. È considerata una delle donne più belle al mondo. Il fisico di Scarlett Johansson è spesso al centro dell’attenzione, tanto da essere stata più volte inserita nelle classifiche delle donne più belle al mondo da riviste come Esquire e People. Dietro al suo fascino, però, c’è anche una grande disciplina: l’attrice si mantiene in forma grazie a un allenamento costante, fondamentale per affrontare i ruoli fisicamente impegnativi che ha interpretato, da Vedova Nera nella saga degli Avengers fino al recente ingaggio in Jurassic World. Il suo fisico tonico e atletico è quindi frutto di un lavoro mirato, che unisce forza, agilità e resistenza, qualità essenziali per il cinema action.

L’età e l’altezza di Scarlett Johansson

10. Scarlett Johansson è nata il 22 novembre 1984 a Manhattan, New York, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1,60 metri.

Fonti: IMDb, TheTalko