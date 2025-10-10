Minecraft 2: il poster svela la data d’uscita del sequel

Il sequel di Minecraft ha ora una data di uscita. Il film originale, che adatta il popolare videogioco omonimo, ha debuttato il 4 aprile ed è attualmente il terzo film di maggior incasso del 2025 a livello mondiale. L’imminente Minecraft 2 è stato annunciato in fase di sviluppo iniziale l’11 aprile, anche se per qualche tempo non sono arrivate ulteriori notizie.

L’account ufficiale X ha però confermato che il sequel debutterà nelle sale il 23 luglio 2027. Il loro post (lo si può vedere qui), che include un riferimento al videogioco descrivendo il lavoro sul sequel come “costruzione del terreno”, presenta anche un poster teaser che mostra due picconi in stile Minecraft. Se fosse vero, questa data di uscita significherebbe che il sequel arriverà solo due anni e tre mesi dopo il debutto del primo film.

Si tratta di un tempo relativamente breve per un blockbuster moderno che dà inizio a un franchise. Ad esempio, mentre il sequel di Sonic del 2020 ha richiesto solo due anni e due mesi per arrivare sul grande schermo, il sequel di Dune del 2021 ha richiesto due anni e cinque mesi. Nel frattempo, il sequel di The Batman del 2022 è previsto per la prima più di cinque anni dopo, mentre il sequel di Super Mario Bros. del 2023 dovrebbe debuttare tre anni dopo il grande successo originale.

Al momento della stesura di questo articolo, i dettagli della trama del progetto rimangono sconosciuti. Tuttavia, Deadline conferma che il regista Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre) tornerà alla regia del progetto, oltre a co-scrivere la sceneggiatura con Chris Galletta. Non è ancora noto se tornerà qualcuno del cast originale di Minecraft. Il cast stellare del grande successo originale includeva Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Rachel House, Matt Berry, Jemaine Clement, Sebastian Hansen, Emma Myers e Jennifer Coolidge.

In ogni caso, questa data di uscita garantisce al titolo della Warner Bros. un posto d’onore nel bel mezzo della stagione cinematografica estiva del 2027, che potrebbe farlo accedere ad incassi ancora maggiori. Uscendo nella primavera di quest’anno, il film ha incassato ben 957,8 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di 150 milioni. Tuttavia, se il programma attuale verrà rispettato, il sequel dovrà competere con una serie di colossi in quello stesso periodo. Infatti, il 23 luglio è anche la data di uscita promessa per I Simpsons 2.

Questa data arriva anche poche settimane dopo il debutto, il 9 luglio, di Man of Tomorrow, il sequel di James Gunn del film Superman del 2025. Indipendentemente da questa concorrenza, il sequel di Minecraft sembra destinato al successo, dati i tempi di realizzazione rapidi e l’accoglienza commerciale travolgente del film originale, che è diventato virale grazie alla sua cavalcata di riferimenti al popolare gioco.

