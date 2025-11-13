HomeCinema News2025

Sarah Jessica Parker riceverà il Carol Burnett Award 2025

Di Chiara Guida

-

Sarah Jessica Parker riceverà il Carol Burnett Award per il suo straordinario contributo all’industria televisiva, sia davanti che dietro la telecamera. La star di Sex and the City e And Just Like That… ritirerà il premio durante lo speciale inaugurale del Golden Eve in prima serata, giovedì 8 gennaio, tre sere prima della cerimonia principale dell’11 gennaio. La CBS trasmetterà lo speciale e Paramount+ lo trasmetterà in streaming.

“La carriera di Sarah Jessica Parker incarna lo spirito stesso del Carol Burnett Award”, ha dichiarato la presidente dei Golden Globes Helen Hoehne. “Il suo impatto pionieristico sulla televisione e la sua dedizione alla narrazione, sia a teatro che al cinema, hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare”.

Vincitrice di sei Globe e due Emmy, Sarah Jessica Parker è nota soprattutto per la sua interpretazione della giornalista e fashionista di Manhattan Carrie Bradshaw nella commedia della HBO “Sex and the City” (1998-2004) e nel suo sequel “And Just Like That…“, che ha concluso le sue tre stagioni sulla rete via cavo premium ad agosto. La sua carriera ha preso il via con un ruolo da protagonista nella sitcom della CBS “Square Pegs” (1982-82) e nella serie drammatica e miniserie della NBC “A Year in the Life” (1986-88). Ha poi recitato nel dramma legale corale della ABC “Equal Justice” (1990-91).

Ha poi iniziato ad ottenere ruoli chiave sul grande schermo in film degli anni ’90 come “L.A. Story”, “Leaving Las Vegas”, “Hocus Pocus”, “Striking Distance”, “The First Wives Club”, “Extreme Measures”, “Ed Wood” e “Mars Attacks!”. Dopo la conclusione di Sex and the City, Parker è tornata al cinema, tra cui un paio di film di Sex and the City, prima di recitare nella commedia drammatica della HBO Divorce (2016-19). Ha poi girato la serie sequel di SATC And Just Like That…, che l’ha riunita con le co-protagoniste della serie precedente, Kristen Davis e Cynthia Nixon.

Nikki Glaser torna a presentare l’83a edizione dei Golden Globes domenica 11 gennaio al Beverly Hilton. La CBS trasmetterà lo show in diretta da Dick Clark Productions, con Paramount+ in streaming.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
