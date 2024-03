Film per ragazzi: i migliori i titoli da vedere

Il cinema e i film per ragazzi hanno nel tempo donato al grande pubblico grandi capolavori che, con sfumature diverse, hanno saputo affrontare tematiche quotidiane nella vita di ogni ragazzo e ragazza. Dall’amicizia al rapporto con i genitori, dal desiderio alla paura di crescere, dai primi amori fino ai primi dolori che formano il carattere.

Questi film, spesso definiti anche coming of age sono sempre molto amati e ogni anno sono numerosi i film che si rivolgono a questa particolare tipologia di pubblico. Per non perdersi i migliori titoli da vedere a riguardo, ecco un utile elenco di film per ragazzi, adatti ad ogni occasione e sempre piacevoli da guardare per scoprire cose nuove di sé e del mondo.

Film per ragazzi: i migliori titoli da vedere

Alcuni film per ragazzi sono nel tempo diventati veri e propri cult con un loro posto nella storia del cinema. I titoli qui proposti riflettono su tematiche universali come l’amicizia, la crescita, le paure e il desiderio di avventura di ogni adolescente. Sono questi titoli da non perdere assolutamente.

I Goonies, di Richard Donner (1985). Un gruppo di ragazzi trova la mappa del tesoro di Willie l’Orbo, un pirata del XVII secolo, e decide quindi di ritrovarne l’oro per salvare il quartiere dal progetto di riqualificazione urbana che sta per separarli. Grandissimo cult del cinema per ragazzi, questo film è una vera e propria ode all’amicizia e al coraggio, ancora oggi nel cuore di intere generazioni.

Stand By Me, di Rob Reiner (1986). Estate 1959, Oregon: quattro ragazzini partono per un’escursione lungo la ferrovia affrontando varie avventure e scoprendo il cadavere di un ragazzo scomparso giorni prima. Quel piccolo viaggio li cambierà per sempre. Uno dei migliori film sull’amicizia giovanile mai realizzati, un vero e proprio classico capace ancora oggi di emozionare e far immedesimare lo spettatore nelle avventure e nell’animo dei protagonisti.

Breakfast Club, di John Hughes (1985). Cinque liceali molto diversi l’uno dall’altro devono passare il sabato pomeriggio a scuola per punizione. Nel corso della giornata, imparano a conoscersi meglio e ad accettare le differenze, condividendo i loro più grandi segreti. Questo film è il punto più alto del cinema adolescenziale statunitense degli anni Ottanta, descrivendo abbastanza fedelmente i sogni e le paure dei teen-ager della cosiddetta generazione X.

Jumanji, di Joe Johnston (1995). Due bambini scoprono un magico gioco da tavolo nella loro soffitta. Mentre giocano, evocano animali feroci e un uomo pazzo, Alan, scomparso ventisei anni prima durante una partita di quello stesso gioco. Tra i più celebri film per ragazzi di sempre, Jumanji è un concentrato di divertimento, paure e tanta avventura, con protagonista un Robin Williams al massimo della sua potenza.

Scott Pilgrim vs. The World, di Edgar Wright (2010). Scott Pilgrim è un chitarrista disoccupato che incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers. Per conquistare totalmente il cuore della giovane Scott deve però affrontare i suoi diabolici sette ex fidanzati, decisi a ucciderlo. Interprato da uno spassoso Michael Cera, il film è non solo uno dei migliori adattamenti da un fumetto mai realizzato, ma anche un film per ragazzi ricco di tutti gli ingredienti giusti per divertire ed emozionare.

Film per ragazze

Il cinema per ragazzi non deve dimenticare che tra il grande pubblico ci sono anche numerose spettatrici, le quali attendono film che sappiano parlare a loro con grande sincerità e affrontando tematiche quotidiane nella vita di una ragazza. I titoli proposti qui di seguito, tutti particolarmente apprezzati, fanno proprio questo.

Mean Girl, di Mark Waters (2004). Candy è cresciuta in Africa ed è sicura di potersela cavare in ogni situazione. A convincerla del contrario saranno le sue nuove sprezzanti, superficiali e vanitose compagne di liceo. Interpretato da Lidsay Lohan, Rachel McAdams e Amanda Seyfried, Mean Girl è un grande classico ancora oggi molto apprezzato.

Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare, di John Hughes (1984). Un’adolescente, trascurata dai propri genitori, sogna un’avventura sentimentale con un uomo maturo, respingendo le attenzioni di un giovane timido e goffo. Le circostanze però, la spingono a cambiare opinione. Grande classico per ragazze (ma non solo), il film è ricco di elementi che lo rendono valido ancora oggi per le nuove generazioni di spettatrici.

Piccole donne, di Greta Gerwig (2019). Adattamento del classico di Louise May Alcott, che narra la storia di quattro sorelle durante la guerra civile americana. In viaggio con la madre, Amy, Jo, Beth e Meg scoprono l’amore e l’importanza dei legami familiari. Apprezzato da critica e pubblico, questo film è interpretato da grandi attrici come Saoirse Ronan, Emma Watson e Florence Pugh.

Juno, di Jason Reitman (2007). Un’adolescente incinta decide di dare il neonato in adozione, ma le cose si complicano dopo che la scelta cade su una coppia benestante. Interpretato da Elliot Page (all’epoca Ellen), il film è da subito divenuto un grande cult, tanto per la sua sceneggiatura brillante quanto per le interpretazioni e le tematiche trattate.

Ragazze a Beverly Hills, di Amy Heckerling (1996). Cher, la ragazza più popolare del liceo, cerca di far innamorare due insegnanti. Entusiasta del successo ottenuto, prova a fare lo stesso con due dei propri amici, ma i risultati non sono quelli sperati. Popolarissmo film per ragazze interpretato dall’attrice Alicia Silverstone, all’epoca vera e propria star generazionale.

Film per ragazzi su Netflix

Uno dei target a cui Netflix si rivolge maggiormente è proprio quello dei ragazzi. Per loro l’azienda ha prodotto o distribuito diversi Original che spazio dalla commedia al romanticismo, dall’avventura alla ricerca di una propria indipendenza. Quelli qui proposti di seguito sono tra i migliori film per ragazzi su Netflix.

Mowgli – Il figlio della giungla, di Andy Serkis (2018). Il cucciolo di uomo Mowgli viene allevato da un branco di lupi nelle giungle dell’India, sotto la tutela dell’orso Baloo e della pantera Bagheera. La temibile tigre Shere Khan, tuttavia, lo vede come una preda. Andy Serkis dirige un film più fedele al racconto di Kipling, avvalendosi di attori come Christian Bale, Benedict Cumberbatch e Cate Blanchett per i ruoli degli animali protagonisti, raffigurati attraverso la motion capture.

Work It, di Laura Terruso (2020). Una liceale geniale ma impacciata cerca di farsi ammettere nella ex università del defunto padre trasformando se stessa e una banda di disadattati in campioni di ballo. Altro apprezzato titolo per ragazzi, che mescola romanticismo a passione per la danza, con protagonista l’attrice Sabrina Carpenter.

The Kissing Booth, di Vince Marcello (2018). Elle riesce a baciare il ragazzo più bello della scuola, ma questo potrebbe significare la fine del rapporto con il suo migliore amico. La ragazza deve scegliere tra il ragazzo dei suoi sogni e l’amicizia. Interpretato da Joey King, questo film è uno dei maggiori successi di Netflix, nonché primo di una trilogia molto amata dai ragazzi.

Tutte le volte che ho scritto ti amo, di Susan Johnson (2018). Lara Jean scrive lettere segrete e piene d’amore ai cinque ragazzi per i quali ha una cotta, ma non ha intenzione di inviarle. Tuttavia, le lettere vengono spedite e scatenano il caos nella sua vita. Anche questo apprezzato film ha poi avuto due seguiti: P.S. Ti amo ancora e Tua per sempre.

Confessioni di una ragazza invisibile, di Bruno Garroti (2021). Tetê, brillante ma poco dotata per la vita sociale, farà di tutto per inserirsi nel suo nuovo istituto. Tuttavia, la ragazza più popolare della sua classe ha altri piani. Film proveniente dal brasile, questo simpatico racconto presenta tutte le caratteristiche per affermarsi a livello internazionale.

Film educativi per ragazzi

Il cinema è uno strumento educativo molto potente e numerosi sono i film che insegnano ai ragazzi a guardare il mondo e la realtà con occhi diversi. Dai grandi classici a titoli più recenti, dai film di fiction fino ai documentari, ecco cinque titoli particolarmente educativi da guardare.

L’attimo fuggente , di Peter Weir (1989). Un insegnante di un liceo per classi abbienti del New England utilizza metodi non convenzionali per esortare i suoi studenti, sotto pressione dai genitori e dalla scuola, alla libertà e creatività. Un capolavoro cinematografico che ancora oggi influenza ed emoziona generazioni di spettatori, interpretato dall’indimenticabile Robin Williams in una delle sue performance più strepitose di sempre.

, di Laurence Cantet (2008). Un anno in una classe elementare di un difficile quartiere parigino. Il maestro Bégaudeau, anche scrittore e qui interprete di se stesso, fa il possibile per gestire nel migliore dei modi un gruppo di bambini di etnie diverse. La nostra strada , di Pierfrancesco Li Donni (2020). Questo documentario segue quattro ragazzi nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e li va a cercare nuovamente a distanza di un anno. Ci mostra così delle personalità in fase di formazione confrontate con chi a quella stessa formazione dedica la propria professionalità cercando, nonostante tutti gli ostacoli che la società frappone, di mostrare loro strade alternative.

Film di Halloween per ragazzi

Che siano ambientati o meno durante la notte di Halloween, ci sono diversi film per ragazzi che sanno come trasmettere grandi brividi. Ricchi di elementi soprannaturali, trattati in modo più o meno comico, questi film sono oggi dei grandi classici da non perdere.

La casa dei fantasmi , di Rob Minkoff (2004). Un agente immobiliare è contattato da un uomo che gli propone di vedere un misterioso maniero che si rivela non essere affatto un investimento facile. In questo, infatti, abitano una serie di pericolosi fantasmi, legati a quel luogo da un antica maledizione. Protagonista di questo classico “horror” per ragazzi è l’iconico Eddie Murphy .

, di Rob Letterman (2015). Zach Cooper, un adolescente arrabbiato per il trasferimento da una grande ad una piccola città, scopre che il padre della sua nuova vicina di casa, Hannah, è R.L. Stine, l’autore della serie di besteller Piccoli Brividi. L’uomo nasconde però un segreto: i personaggi da lui creati e che hanno reso celebri Casper , di Brad Silberling (1995). Nel Maine c’è un castello in cui è custodito un tesoro. Quando l’intrigante Carrigan lo acquista decide di sbarazzarsi delle ingombranti presenze. Contatta allora un cacciatore di fantasmi, il dottor Harvey. Il piccolo fantasma Casper, però, non è intenzionato ad andarsene. Iconico film per ragazzi con elementi soprannaturali, Casper è ricordato ovviamente per il simpatico fantasmino protagonista, dal look ormai iconico.

Film romantici per ragazzi

Di film romantici per ragazzi ce ne sono diversi, sia dal punto di vista femminile che da quello maschile. I film elencati qui di seguito offrono aspetti diversi dell’amore e dei rapporti, affrontati in modo più o meno drammatico, ma sempre con grandi lezioni di vita da raccontare.

Il tempo delle mele , di Claude Pinoteau (1980). Il film racconta il passaggio della tredicenne Vic dall’infanzia all’adolescenza, attraverso i rapporti con i coetanei e la famiglia ma ancor di più attraverso le prime cotte d’amore. Un classico senza tempo, uno dei film romantici per ragazzi più celebri di sempre e che tutti dovrebbero vedere almeno una volta.

, di Claude Pinoteau (1980). Il film racconta il passaggio della tredicenne Vic dall’infanzia all’adolescenza, attraverso i rapporti con i coetanei e la famiglia ma ancor di più attraverso le prime cotte d’amore. Un classico senza tempo, uno dei film romantici per ragazzi più celebri di sempre e che tutti dovrebbero vedere almeno una volta. Colpa delle stelle , di Josh Boone (2014). Hazel e Gus sono due amici molto particolari. I due adolescenti, entrambi anticonformisti e dallo spiccato spirito sarcastico, si conoscono durante le riunioni in un gruppo di sostegno per malati di cancro e si innamorano l’uno dell’altra. Interpretato da Ansel Elgort e Shailene Woodley , il film è uno dei più popolari di genere romantico per ragazzi degli ultimi anni.

, di Josh Boone (2014). Hazel e Gus sono due amici molto particolari. I due adolescenti, entrambi anticonformisti e dallo spiccato spirito sarcastico, si conoscono durante le riunioni in un gruppo di sostegno per malati di cancro e si innamorano l’uno dell’altra. Interpretato da e , il film è uno dei più popolari di genere romantico per ragazzi degli ultimi anni. 17 anni (e come uscirne vivi) , di Kelly Fremon Craig (2017). La vita dell’adolescente Nadine diventa ancor più complicata quando scopre che Krista, la sua migliore amica, inizia a frequentare suo fratello maggiore. Si sente più sola che mai, fino a quando non incontra un ragazzo introverso e riflessivo. Questa divertente commedia è ricca di romanticismo e lezioni di vita, oltre a vantare una protagonista strepitosa come Hailee Steinfeld .

, di Kelly Fremon Craig (2017). La vita dell’adolescente Nadine diventa ancor più complicata quando scopre che Krista, la sua migliore amica, inizia a frequentare suo fratello maggiore. Si sente più sola che mai, fino a quando non incontra un ragazzo introverso e riflessivo. Questa divertente commedia è ricca di romanticismo e lezioni di vita, oltre a vantare una protagonista strepitosa come . Let It Snow – Innamorarsi sotto la neve , di Luke Snellin (2019). Una tempesta di neve si abbatte su una piccola città alla vigilia di Natale. Amicizie distrutte, amori in fasce, una celebrità bloccata e una festa indimenticabile. La neve porta sorprese inattese. Con un cast di giovani e affermati attori, questo film corale presenta tanti spunti comici e situazioni d’amore particolarmente calorose.

, di Luke Snellin (2019). Una tempesta di neve si abbatte su una piccola città alla vigilia di Natale. Amicizie distrutte, amori in fasce, una celebrità bloccata e una festa indimenticabile. La neve porta sorprese inattese. Con un cast di giovani e affermati attori, questo film corale presenta tanti spunti comici e situazioni d’amore particolarmente calorose. Io prima di te, di Thea Sharrock (2016). L’eccentrica Louisa passa da un lavoro all’altro per aiutare la propria famiglia a sbarcare il lunario. Fin quando diventa la badante di Will Traynor, un giovane banchiere rimasto paralizzato a causa di un incidente subito due anni prima. Emilia Clarke recita in questa struggente storia d’amore che affronta tematiche importanti con un briciolo di leggerezza e sentimento.