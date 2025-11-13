HomeTrailerFather Mother Sister Brother: trailer del film di Jim Jarmusch arriva al...
Trailer

Father Mother Sister Brother: trailer del film di Jim Jarmusch arriva al cinema dal 18 dicembre

Redazione
Di Redazione

-

Altri video

Dopo aver conquistato il Leone d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch arriva nelle sale italiane dal 18 dicembre, segnando la prima uscita mondiale del nuovo film del maestro del cinema indipendente americano.

Il film riunisce un cast d’eccezione che comprende Tom Waits, Adam Driver e Mayim Bialik nel segmento Father; Charlotte Rampling, Cate Blanchett e Vicky Krieps in Mother; Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat e Françoise Lebrun in Sister Brother.

Jarmusch descrive il film come una “sorta di anti-azione”, costruita con finezza e rigore per permettere “l’accumulo di piccoli dettagli – quasi come fiori sistemati con cura in tre composizioni delicate”. La sinergia con i direttori della fotografia Frederick Elmes e Yorick Le Saux, il montatore Afonso Gonçalves e altri collaboratori storici eleva il racconto in una forma di cinema puro e contemplativo.

Father Mother Sister Brother è concepito come un trittico, tre storie ambientate in luoghi diversi – il Nord-Est degli Stati Uniti, Dublino e Parigi – che esplorano i legami tra figli adulti e genitori distanti, tra fratelli e sorelle uniti da emozioni profonde ma taciute. Una serie di ritratti intimi e malinconici, attraversati da momenti di sottile ironia, che confermano la poetica essenziale e umanista di Jarmusch.

Articolo precedente
Lady Mariko di Shōgun era una persona realmente esistita?
Articolo successivo
Sarah Jessica Parker riceverà il Carol Burnett Award 2025
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved