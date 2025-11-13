Father Mother Sister Brother: trailer del film di Jim Jarmusch arriva al cinema dal 18 dicembre

Dopo aver conquistato il Leone d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch arriva nelle sale italiane dal 18 dicembre, segnando la prima uscita mondiale del nuovo film del maestro del cinema indipendente americano.

Il film riunisce un cast d’eccezione che comprende Tom Waits, Adam Driver e Mayim Bialik nel segmento Father; Charlotte Rampling, Cate Blanchett e Vicky Krieps in Mother; Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat e Françoise Lebrun in Sister Brother.

Jarmusch descrive il film come una “sorta di anti-azione”, costruita con finezza e rigore per permettere “l’accumulo di piccoli dettagli – quasi come fiori sistemati con cura in tre composizioni delicate”. La sinergia con i direttori della fotografia Frederick Elmes e Yorick Le Saux, il montatore Afonso Gonçalves e altri collaboratori storici eleva il racconto in una forma di cinema puro e contemplativo.

Father Mother Sister Brother è concepito come un trittico, tre storie ambientate in luoghi diversi – il Nord-Est degli Stati Uniti, Dublino e Parigi – che esplorano i legami tra figli adulti e genitori distanti, tra fratelli e sorelle uniti da emozioni profonde ma taciute. Una serie di ritratti intimi e malinconici, attraversati da momenti di sottile ironia, che confermano la poetica essenziale e umanista di Jarmusch.