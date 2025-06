Sgt. Rock riceve un aggiornamento promettente dopo la pausa della produzione

Abbiamo importanti aggiornamenti sui piani di DC Studios per Sgt. Rock, e il film potrebbe non essere così morto come alcuni vorrebbero farci credere. Il mese scorso è emersa la notizia che DC Studios ha deciso di accantonare Sgt. Rock. Si è parlato di riprese del film nel 2026, ma il regista Luca Guadagnino è già passato a un altro progetto, Artificial.

La sua inesperienza nella regia di film ad alto budget è stata indicata come una delle possibili ragioni del rinvio di Sgt. Rock, così come le preoccupazioni per il meteo britannico (le riprese erano previste per l’estate, ma diversi ritardi hanno messo in dubbio la fattibilità). Il co-CEO di DC Studios, James Gunn, non ha ancora rotto il silenzio sull’apparente cancellazione di Sgt. Rock, e i piani per un’uscita per l’anno prossimo sono stati ovviamente accantonati.

L’indiscreto Daniel Richtman è intervenuto oggi, affermando di aver “confermato” che Sgt. Rock si farà ancora… “per ora“. A quanto pare, la produzione rimarrà in pausa fino al prossimo anno, quindi immaginiamo che DC Studios non prenderà decisioni affrettate al riguardo.

Molti fan hanno messo in dubbio la necessità di un film sulla Seconda Guerra Mondiale ambientato nel DCU, soprattutto perché non presenterebbe supereroi e non sembra necessariamente il miglior uso dell’epoca di questo franchise, quando così tanti altri personaggi devono essere introdotti e ambientati ai giorni nostri.

Abbiamo appreso di recente che Sgt. Rock avrebbe seguito la protagonista, Mademoiselle Marie, e la Easy Company mentre combattono i nazisti in una battaglia per recuperare la Lancia del Destino.