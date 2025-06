Mercy for None, la spiegazione del finale: alla fine Gi-jun muore?

Il kdrama Netflix Mercy for None (originariamente intitolato “Gwang-jang“) traccia un percorso ricco di azione verso vendetta e ritorsione, dove un singolo uomo minaccia di rovesciare due imperi. La serie ruota attorno a Nam Gi-jun, un uomo da tempo in pensione dal mondo criminale di Seul. Tuttavia, è costretto a lasciare il suo esilio quando suo fratello, Gi-seok del gruppo Juwoon, finisce brutalmente assassinato. Di conseguenza, il fratello sopravvissuto si lancia in una sanguinosa furia per rendere giustizia all’assassino del fratello. Inevitabilmente, questo rappresenta un grosso problema per il presidente Ju-woon e il presidente Bongsan, che rischiano di perdere il lavoro di una vita. Tuttavia, mentre Gi-jun viene accecato dalla sua sete di vendetta, si ritrova inconsapevolmente coinvolto in una cospirazione che cova nell’ombra da sempre. Questa storia di regolamenti di conti e segreti protetti rimane ricca di mistero, con un esercito di un solo uomo che ne consegna molti alla loro amara fine.

La trama di Mercy for None

Tutto inizia quando il giovane e maleducato figlio di Bongsan, Gu Jun-mo, insegue uno dei manager del gruppo con sicari assoldati dall’estero. La sua reputazione in azienda è già carente di rispetto. Pertanto, questa palese violazione delle tradizioni e delle regole non promette nulla di buono per lui. Dato che Bong-san non può gestire la situazione direttamente, stringe un accordo con Ju-woon per risolvere la questione al posto suo. A sua volta, l’altro boss criminale assegna la responsabilità al suo fidato successore in formazione, Gi-seok. Nello scontro che segue, Jun-mo si ritrova umiliato e ansioso di vendicarsi dell’erede dell’altra azienda. Poco dopo, il cadavere di Gi-seok viene trovato nel garage della sua galleria d’arte, con un giovane delinquente arrestato per l’omicidio. Tuttavia, il famigerato fratello di Gi-seok, Gi-jun, è riluttante ad accettare la stessa storia.

Gi-jun era una delle armi più temute nell’arsenale di Ju-woon e Bong-san quando lavoravano fianco a fianco sotto la guida del Presidente Oh. Pur avendoli aiutati a organizzare un colpo di stato contro l’altro, nel farlo ha infranto una delle regole cardine dell’azienda. Sebbene la punizione per il suo crimine avrebbe dovuto essere la morte, gli hanno concesso il semplice esilio per tutto ciò che aveva fatto per loro. Ciononostante, uno dei suoi tendini d’Achille è stato tagliato per renderlo inabile come combattente. Ciononostante, sembra che, nonostante la sua postura claudicante, Gi-jun continui a essere un combattente incredibile. Di conseguenza, è in grado di scoprire parte della verità, rintracciando Jun-mo come il benefattore dietro l’attacco che si ritiene abbia ucciso Gi-seok. Inizialmente, si aspetta che Ju-woon e Bong-san rispettino le regole fondamentali della loro azienda e consegnino il giovane alla giusta punizione: una vita per una vita.

Ciò nonostante, Bong-san desidera disperatamente proteggere suo figlio, e il senso di giustizia di Ju-woon è facilmente corruttibile. Ciononostante, Gi-jun non si lascia fermare da questo e decide di intraprendere una crociata personale con Jun-mo come bersaglio. Al contrario, quest’ultimo, privo di esperienza e conoscenza della storia del suo avversario, rimane arrogante. Eppure, per quanti uomini assuma per affrontare Gi-jun, li elimina tutti quanti. Nel frattempo, Bong-san, che rimane scettico sull’idea che un gruppo di delinquenti possa uccidere Gi-seok, indaga più a fondo sulla questione. Di conseguenza, il Presidente scopre che, sebbene gli uomini assoldati da Jun-mo abbiano effettivamente attaccato Gi-seok, qualcun altro ha consegnato l’uomo al suo destino.

Tuttavia, la sua indagine dà i suoi frutti troppo tardi: suo figlio muore per mano del fratello vendicativo. In seguito, Bong-san segue il denaro e scopre un collegamento tra il Gruppo Juwoon e il detective che ha insabbiato la vera causa dell’omicidio di Gi-seok. Questo scatena una guerra aperta tra i due gruppi, in cui il secondo prevale. Tuttavia, non sa che qualcun altro ha mosso i fili da dietro le quinte per tutto il tempo. A quanto pare, la morte dei successori del Gruppo e la guerra totale tra Bongsan e Juwoon sono stati tutti parte di un piano più ampio e complesso. Alla fine, la morte di Gi-jun rimane l’ultimo, impossibile passo da compiere.

Finale di Mercy for None: Gi-jun è morto?

Nel corso della storia, Gi-jun affronta una fine quasi certa in numerose occasioni. Si scontra ripetutamente con un’armata di abili assassini e a un certo punto viene persino creduto morto. Ciononostante, sembra che nessuna forza sia abbastanza potente da uccidere quell’uomo, almeno non prima che abbia portato a termine ciò che si era prefissato di realizzare. Con l’aiuto di Ju-woon, identifica le menti dietro l’intero complotto, iniziato con la morte di Gi-seok. Il signor Kim, un poliziotto corrotto che aiuta la malavita di Seul da decenni, e Geum-Son, il figlio di Ju-woon, diventato pubblico ministero dopo essere stato trascurato come successore nell’azienda del padre, hanno orchestrato tutto dietro le quinte per tutto questo tempo. Proprio come Gi-jun si è scagliato ferocemente contro Jun-mo, anche lui si scaglia contro questi due uomini. Alla fine, si ritrova nell’ufficio di Ju-woon, a fronteggiare Geum-son, armato di pistola. Ciononostante, anche se dovrebbe avere l’avviso

In questo scenario, è ancora lui a dover pagare il prezzo più basso. Pochi istanti prima di questo scontro, il procuratore era al settimo cielo. Aveva superato l’impero del padre e si era fuso con l’unico altro concorrente in città. Pertanto, era pronto a dare il benvenuto alla nuova era della criminalità a Seul, proprio come aveva desiderato fare per tutta la vita. Tuttavia, poco dopo, Gi-jun propone la sua mossa vincente. Alla fine, ottiene la sua vendetta con diversi colpi mortali, tra cui un proiettile schiacciante al petto. Alla fine, Gi-jun si trascina lontano dalle viscere e dal sangue della città e torna al suo campeggio, l’ultimo posto in cui lui e Gi-seok erano stati insieme prima di morire.

Tutta questa lotta per la vendetta non ha certo riportato in vita suo fratello. Eppure, i responsabili della morte di Gi-seok hanno pagato a caro prezzo l’affronto con la vita. Lungo la strada, Gi-jun ha anche inavvertitamente eliminato i peggiori traditori e cospiratori delle bande cittadine. Sebbene la violenza e l’ingiustizia prevarranno inevitabilmente, Gi-jun ha fatto la sua parte e ha cancellato i peccati di coloro che lo accompagnavano. Alla fine, siede nel suo accampamento, insanguinato e ferito, ripensando al ricordo di suo fratello e alla vita che avrebbero potuto avere se fossero fuggiti prima. Muore nello stesso punto, fortunatamente circondato dalla natura piuttosto che dai corridoi e dai vicoli bui dove perirono i suoi nemici.

Chi ha ucciso Gi-Seok? Perché?

L’omicidio di Gi-Seok è il mistero centrale che tiene insieme l’intera storia. Inizialmente, sembra che Jun-mo possa essere facilmente collegato alla sua morte. Aveva un conto in sospeso con l’uomo e lo ha persino assassinato la stessa notte in cui è morto. Pertanto, quando la polizia cattura lo stesso individuo che ha risposto all’ordine di assassinio dell’erede di Bongsan, è facile collegare i puntini. Tuttavia, la scena nasconde molto di più di quanto sembri. Come molti ipotizzano, Gi-seok è effettivamente troppo forte per essere eliminato da un gruppo di giovani criminali. Quando avviene l’attacco, riesce a respingere i suoi aggressori e ad andarsene sano e salvo.

Tuttavia, un altro sicario lo attende dall’altra parte della porta. A quanto pare, la morte di Gi-seok è sempre stata parte di una cospirazione più grande. Il signor Kim ha aiutato i gruppi Juwoon e Bongsan a mantenere i loro affari senza finire nei guai con la legge per molto tempo. Come poliziotto corrotto, è stato in grado di fornire loro informazioni riservate e di mantenere la pace tra i due gruppi in qualità di consulente neutrale. Inevitabilmente, col tempo, è diventato più avido. Allo stesso tempo, anche Geum-son, il figlio di Jwoon, è diventato nervoso all’idea di continuare a vivere ai margini. Suo padre si rifiutò categoricamente di permettergli di partecipare ai suoi affari illegali, nonostante il figlio avesse sempre desiderato essere come lui. Alla fine, questo creò una frattura tra i due, quando Geum-son divenne procuratore e iniziò a provare risentimento nei confronti del padre.

Così, Geum-son e il signor Kim iniziarono a collaborare per far cadere Juwoon e Bongsan e annunciare una nuova era per la malavita di Seul. Eppure, invece di intraprendere direttamente una guerra sconsiderata contro i due capibanda, escogitarono un piano manipolativo. Mossero le cose per creare una rivalità tra Gi-seok e Jun-mo. In seguito, fecero assassinare il primo e usarono il secondo come capro espiatorio. Questo di fatto spinse Gi-jun fuori dai guai per scatenare una furia omicida alimentata dalla vendetta, che eliminò i giocatori chiave del gioco. Di conseguenza, Geum-son riuscì a rilevare l’azienda del padre e a fonderla con il Gruppo Bongsan, rimasto senza leader, per assumere il pieno controllo della città. Ciononostante, i due si trovano ad affrontare la loro trappola quando finalmente Gi-jun deve essere rimosso.

Gi-jun uccide l’assassino di suo fratello?

Il desiderio di vendetta di Gi-jun lo porta a intraprendere un lungo viaggio intriso del sangue dei suoi nemici. Alla fine, lo conduce al signor Kim, a Geum-son e a Shimane, il sicario che ha commesso l’omicidio. Non gli ci vuole molto per eliminare il sicario e il poliziotto, che ricevono entrambi la giusta punizione dalle sue mani. Infine, il procuratore è l’ultimo rimasto. Con l’aiuto di Hae-Beom, fedele subordinata di Gi-seok, fa trapelare le registrazioni delle telefonate tra Geum-son e il signor Kim, recuperate dall’ufficio segreto di quest’ultimo. Queste registrazioni incriminano direttamente il procuratore per cospirazione e favoreggiamento degli omicidi di vari individui.

Di conseguenza, quando Gi-jun si scontra con Geum-son, quest’ultimo ha già perso tutto ciò che gli è caro nella vita. Suo padre è morto a causa dell’operato del suo complice golpista. Inoltre, la sua reputazione è stata per sempre macchiata sia come pubblico ministero che come boss del crimine. Peggio ancora, nonostante abbia ricevuto una pallottola al petto, il suo avversario gli sta ancora di fronte vivo, bruciando dal desiderio di vendetta. Alla fine, Geum-son tenta di togliersi la vita per darsi una morte rapida e facile. Ciononostante, Gi-jun non può permetterlo. Così, usa la sua stessa lama per tagliare il polso del pubblico ministero e il collo, lasciandolo soffocare fino alla morte, tutto solo nell’ufficio del padre defunto.

Perché Gi-jun ha rifiutato la carica di Presidente?

Il nocciolo della questione che spinge Geum-son a complottare la morte del padre deriva dalla riluttanza di Ju-woon a formarlo come suo successore. Per tutta la vita, il figlio aveva solo desiderato seguire le orme del padre. Ciononostante, il boss criminale conosceva la natura impegnativa del suo lavoro. Non voleva che Geum-son portasse i suoi stessi pesi. Piuttosto, voleva che il giovane avesse una vita propria al di fuori del mondo del crimine. Eppure, tutto ciò non fa che creare una distanza incolmabile tra il duo padre-figlio, mentre quest’ultimo cresce nel suo disprezzo per Ju-woon.

Geum-son desidera disperatamente esercitare lo stesso potere e ottenere lo stesso rispetto di suo padre. Ha in programma di rivoluzionare il ventre criminale di Seul e vuole farlo come capo dell’azienda di Ju-woon. Per lo stesso motivo, decide di prendere il titolo con la forza, visto che suo padre si rifiuta di concederglielo volontariamente. In alternativa, questo è anche il motivo per cui nutre rancore nei confronti dei fratelli Nam. Gi-seok era il successore scelto da Ju-woon, ma era ancora riluttante a ricevere il titolo con orgoglio. Anzi, stava pensando di lasciare completamente l’azienda. Allo stesso modo, anche Gi-jun ha rifiutato l’offerta più volte. A differenza di Geum-son, i fratelli conoscevano il vero costo che comportava la carica di presidente. Conoscevano il sangue, il sudore e le lacrime che si celano dietro la guida di un cartello. Pertanto, erano riluttanti a fare questi sacrifici, preferendo piuttosto la vita di un anonimo campeggiatore. Ciononostante, alla fine, nonostante i loro sforzi per evitare un destino crudele, il loro legame con la malavita li porta inevitabilmente a una fine brutale, indipendentemente dalla loro accettazione della carica di presidente. Chi ha davvero ucciso il figlio del presidente Oh?

Uno degli aspetti sospetti dell’omicidio di Gi-seok è la sua somiglianza con un altro omicidio che ha sconvolto la malavita cittadina 11 anni fa. Quando il presidente Oh era a capo della singolare gang che governava Seul, Ju-woon e Bong-san organizzarono un colpo di stato contro di lui. Tuttavia, questa presa di potere derivò da una morte specifica. Oh era incredibilmente affezionato ai suoi due braccio destro, che lo aiutavano a tenere sotto controllo i suoi affari. Pertanto, stava pensando di cedere loro l’azienda una volta in pensione. Naturalmente, la cosa non andò giù a suo figlio, Oh Seung-won.

Di conseguenza, si sparse la voce che stesse progettando di uccidere Ju-woon e Bong-san. Contemporaneamente, Kim, che cercava di ampliare i suoi orizzonti finanziari, fornì delle informazioni errate a Gi-seok. Il poliziotto disse a Gi-seok che anche Seung-won avrebbe preso di mira Gi-jun. Così, il primo finì per uccidere il figlio del Presidente per salvare la vita del fratello. Alla fine, Gi-jun si assunse la responsabilità dell’incidente, non volendo che il fratello pagasse il prezzo brutale del crimine. Di conseguenza, il signor Kim usa i due fratelli per controllare le bande a proprio vantaggio.