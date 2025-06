Clayface: aggiornamenti sui piani per le riprese

Ci sono novità sul periodo di riprese di Clayface. Daniel Richtman ha appreso che Clayface, un’aggiunta inaspettata al programma del DCU, dovrebbe iniziare le riprese a settembre. Questo dopo che gli scambi hanno confermato le voci su Jack O’Connell, Tom Blythe, George MacKay e Leo Woodall in lizza per interpretare il cattivo di Batman.

“Non so cosa stiano facendo con Clayface. Non lo dirigerò io, e quel regista dovrà farlo suo”, ha recentemente dichiarato lo sceneggiatore Mike Flanagan. “So che stanno lavorando alla sceneggiatura. Ora sono impegnato in altre cose, spero davvero che rimanga fedele allo spirito di ciò che volevo che fosse. Ma non è il mio film, quindi sarò tra il pubblico con voi, ansioso di vedere come verrà.”

Dopo che James Gunn si è dilungato sulla visione dei registi che vengono prima di tutto, è un po’ strano sentire che Flanagan si terrà così alla larga da quello che è stato descritto come un progetto appassionante. In ogni caso, scopriremo come si evolverà la situazione quando il film uscirà l’anno prossimo.