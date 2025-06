Ryan Coogler sul sequel di Sinners – I peccatori: “Non vorrai mai chiudere la porta…”

Sinners – I peccatori è uno dei più grandi successi del 2025 e il regista Ryan Coogler ha appena fornito alcune informazioni sulle possibilità che il film abbia un sequel. Sinners è stato un successo al botteghino e il film non basato su un franchise di maggior successo degli ultimi anni, il che significa che un sequel sembra scontato.

Tuttavia, Ryan Coogler sembra meno entusiasta di un sequel rispetto a molti fan di Sinners. In un’intervista con The Hollywood Reporter, Coogler è stato chiesto se Sinners avrebbe avuto un sequel. Secondo Coogler, “È difficile dirlo ora”, con il regista che non ha confermato né smentito la possibilità di un altro film di Sinners.

Coogler ha chiarito questo commento aggiungendo che l’originale Sinners “è sempre stato concepito come un film completo”. Anche se Coogler non “vuole chiudere la porta a nulla”, il regista di Creed e Black Panther voleva che Sinners fosse una “pausa dal cinema di franchise”. Secondo Coogler, Sinners è “completo”. Ecco il commento completo del regista:

“È difficile dirlo ora. Voglio dire, è sempre stato concepito come un film completo. Non si vuole mai chiudere la porta a nulla, ma per me è stata una pausa dal cinema di franchise. Quindi volevo realizzare qualcosa di completo e lasciare che il pubblico lo apprezzasse”.

Cosa significano i commenti di Ryan Coogler per Sinners 2

Sulla base di quanto detto da Ryan Coogler a The Hollywood Reporter, Sinners 2 sembra incredibilmente improbabile. Anche se Coogler non esclude completamente l’idea, i suoi commenti implicano che non è interessato ad esplorare ulteriormente questo universo. Coogler sembra invece più interessato a concentrarsi su film originali piuttosto che trasformare Sinners in un franchise.

Sembra inoltre improbabile che qualcuno oltre a Ryan Coogler possa subentrare per rilevare il franchise di Sinners. Sinners è incredibilmente personale per Coogler, che ha stipulato un accordo senza precedenti con la Warner Bros. Pictures affinché i diritti di Sinners tornino a lui dopo 25 anni (tramite Business Insider). Quindi, anche se la Warner Bros. potrebbe realizzare Sinners 2 senza Coogler, ciò provocherebbe probabilmente delle reazioni negative.