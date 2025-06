F1 – Il film: la spiegazione del finale

Il drammatico film di Joseph Kosinski F1 – Il film, con Brad Pitt, Kerry Condon e Damson Idris, si conclude con una gara emozionante e un colpo di scena che gli spettatori potrebbero o meno aver previsto. Il film, attualmente nelle sale, vede Pitt nei panni di Sonny Hayes, un pilota automobilistico ormai sul viale del tramonto ma ancora incredibilmente talentuoso.

Il film vede la partecipazione di numerosi piloti di F1 reali e di diversi personaggi di spicco del mondo delle corse, che conferiscono al mondo della F1 un’atmosfera incredibilmente realistica. Le sequenze di gara mozzafiato che vedono Damson Idris e Brad Pitt alla guida di auto reali danno vita a un blockbuster divertente e adrenalinico che Gianmaria Cataldo di Cinefilos.it ha valutato con 3,5 stelle su 5.

Hayes viene reclutato dal suo ex compagno di gara di F1, Ruben Cervantes, per capitanare la sua squadra di F1 all’ultimo posto in una mossa disperata per evitare che Cervantes debba vendere la scuderia APX Grand Prix, di cui è proprietario. Lo stile non ortodosso e irriverente di Sonny lo mette in contrasto con il talentuoso esordiente della squadra, Joshua Pearce (Idris), e attira l’attenzione del direttore tecnico della squadra (Condon).

Nel corso delle ultime nove gare della stagione di F1, i suggerimenti aggressivi e insoliti di Sonny per migliorare la vettura e la strategia di gara della squadra vedono l’APX Team scalare la classifica ad ogni gara che passa. Dopo diverse battute d’arresto e alcuni sabotaggi, l’APX Team si riunisce per un emozionante tentativo finale di conquistare la vittoria assoluta ad Abu Dhabi.

Cosa succede all’APX Team nella gara finale

Si uniscono per ottenere una vittoria miracolosa

Dopo aver perso le modifiche vantaggiose apportate alla vettura a causa di un sabotaggio losco da parte di uno dei membri del consiglio di amministrazione della APX, il team APX vede la sua vettura ripristinata per la gara finale. Anche il team si riunisce, poiché sia Sonny che Joshua si sono ripresi dai rispettivi incidenti in tempo per la gara finale, anche se Sonny risente ancora degli effetti dell’incidente.

Il Gran Premio si conclude con un testa a testa ad alta tensione tra i due piloti APX, che hanno scoperto come lavorare insieme in pista, e diversi piloti di F1 reali. Gli ultimi tre giri della gara si riducono a uno sprint tra i due piloti APX e la superstar della F1 Lewis Hamilton, con Sonny che compie un'ultima manovra nel tentativo di aiutare il suo compagno di squadra a conquistare la vittoria.

Tuttavia, un contatto accidentale fa sbandare sia Joshua che Hamilton, aprendo la strada a Sonny per volare nell’ultimo giro e vincere. In quel momento, Sonny riscopre l’euforia e la passione per le corse che ha inseguito continuamente da quando è stato allontanato dalla F1 dopo un terribile incidente trent’anni prima.

Mentre il team APX festeggia la sua improbabile vittoria, Sonny lascia il rombo del circolo dei vincitori per raccogliere le sue cose, caricare il suo furgone malandato e partire alla ricerca della prossima opportunità di correre. È una svolta piuttosto inaspettata, dato che aveva finalmente vinto la gara più importante della sua vita, scalando la montagna che non era riuscito a scalare in gioventù.

Perché Sonny lascia il team APX nel finale di F1

Sonny ha solo bisogno della gioia di correre

La decisione di Sonny di andarsene non è poi così scioccante, considerando ciò che F1 mostra del passato del personaggio e ciò che dice direttamente, in particolare a Kate, interpretata da Kerry Condon. Per Sonny, correre non ha nulla a che vedere con la fama, la fortuna, la notorietà o il prestigio. Ha corso tutta la vita semplicemente perché lo ama, ed è per questo che continua a saltare da una squadra all’altra e a correre per diversi team e campionati.

Come dice a Kate sul balcone dopo la loro prima notte insieme, la pace e la calma che prova al volante quando tutto va per il verso giusto sono ciò che cerca. Lo ha raggiunto nell’ultimo giro con il team APX, mentre sfrecciava senza ostacoli in prima posizione.

Sa di non essere il futuro della squadra o di questo sport e che non ha più nulla da guadagnare dopo essersi riscattato dal fallimento e dall’infortunio in F1 da giovane. Non ha più nulla da realizzare con il team APX o in F1, ed è per questo che decide di andare avanti.

È interessante notare che dice a Ruben che, nonostante le ferite mortali che ancora lo affliggono, sarebbe perfettamente felice di morire su una pista facendo ciò che ama. È questa la forza che lo spinge a cercare un’altra gara da correre, cosa che fa in Baja California con i piloti di Baja, simili a buggy.

In un certo senso, Sonny sembra essersi già rassegnato alla morte, forse credendo di avere i giorni contati dopo l’incidente che gli è quasi costato la vita tanti anni fa. Con il tempo che gli è rimasto, si rifiuta di sprecarlo facendo altro che ciò che ama, ovvero correre in qualsiasi forma.

Perché il membro del consiglio Peter Banning ha falsificato i progetti delle auto e informato le autorità della F1?

Banning aveva messo gli occhi sul team APX

Il membro del consiglio di amministrazione dell’APX interpretato da Tobias Menzies inizia il film come alleato di Ruben Cervantes, interpretato da Javier Bardem, essendo l’unico membro del consiglio che sembra interessato al successo del team sotto la sua guida. Tuttavia, Banning alla fine rivela le sue intenzioni a Sonny quando il team APX inizia a vincere.

Il membro del consiglio di amministrazione dell'APX interpretato da Tobias Menzies inizia il film come alleato di Ruben Cervantes, interpretato da Javier Bardem, essendo l'unico membro del consiglio che sembra interessato al successo del team sotto la sua guida. Tuttavia, Banning alla fine rivela le sue intenzioni a Sonny quando il team APX inizia a vincere.

Banning intende prendere il controllo del team una volta che Ruben sarà rimosso dal suo ruolo di proprietario e vuole mettere Sonny a capo della nuova struttura del team, essenzialmente creando un pacchetto per un nuovo gruppo di proprietari che entri a far parte del team e renda il team (e Banning) più redditizio.

Per affrettare la fine della squadra, e quindi di Ruben, elabora dei progetti per le modifiche che Sonny e Kate hanno apportato alla vettura per aiutare Sonny nel suo nuovo stile di guida “combattivo”. Nonostante tali progetti siano già stati approvati dalle autorità della F1, i nuovi documenti (opportunamente inviati con una segnalazione anonima) fanno sì che venga avviata un’indagine sulla legalità delle modifiche.

Questo le rende inutilizzabili nelle gare fino a quando le autorità non concludono nuovamente che sono ammissibili, riportando essenzialmente l’auto allo stato “di rottame” in cui si trovava quando Sonny è entrato a far parte del team. Il piano di Banning ovviamente fallisce quando le modifiche vengono approvate per la gara finale e il team APX ottiene la vittoria, garantendo a Ruben almeno altri tre anni alla guida del team.

Come F1 – il film prepara un sequel

Sebbene F1 non introduca effettivamente alcun filo conduttore diretto che porti a un sequel, la porta è ancora aperta per esplorare ulteriormente il mondo con i personaggi che lo popolano. Anche se Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt, ha lasciato Baja alla fine del film, potrebbe certamente tornare nel team di Ruben in un ruolo non legato alle corse, soprattutto vista la sua promessa di rivedere Kate “in futuro”.

Un sequel potrebbe funzionare meglio escludendo completamente Pitt e concentrandosi invece su Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris, mentre cerca di passare da talentuoso esordiente a vera superstar di questo sport. Ciò potrebbe dare a Kate, interpretata da Kerry Condon, un ruolo ancora più importante, introducendo allo stesso tempo una nuova star come nuovo compagno di squadra di Joshua.

Le previsioni al botteghino per F1 sembrano ottime, ma il budget elevato fa sì che la redditività del film rimanga incerta fino alla conclusione dell’intera stagione. Questo dovrebbe essere l’indicatore definitivo per capire se verrà realizzato un sequel, dato che i primi punteggi di Rotten Tomatoes per F1 dimostrano chiaramente che il pubblico ne vuole ancora.

Il vero significato di F1 – Il Film

F1 – Il film è certamente leggero nei significati e ricco di adrenalina, e per essere chiari, questa è una caratteristica, non un difetto. Tuttavia, ci sono alcuni temi minori che la narrazione emozionante, anche se prevedibile, approfondisce. Sonny è spinto dal suo amore per le corse, e il film colpisce proprio al cuore il tema dell’amore per lo sport presente in molti film drammatici.

La gara finale alla fine di F1 sarà probabilmente riconosciuta come uno dei migliori climax dell’estate, poiché ha portato il film a una conclusione emozionante e soddisfacente.

Il film tocca anche il tema del lavoro di squadra, tipico dei film sportivi, e il fatto che nessuno può farcela da solo. Lo scontro tra Sonny e praticamente tutti gli altri membri del team APX, ma in particolare Joshua, viene lentamente risolto nel corso del film, fino a quando, nella gara finale, lavorano come un gruppo affiatato.

F1 – Il film potrebbe non raggiungere le vette dell’altro dramma adrenalinico di Kosinski, Top Gun: Maverick, ma offre un sacco di azione mozzafiato e personaggi simpatici in un vero e proprio pacchetto da blockbuster estivo. La gara finale alla fine di F1 sarà probabilmente riconosciuta come uno dei migliori climax cinematografici dell’estate, poiché ha portato il film a una conclusione emozionante e soddisfacente.