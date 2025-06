Reacher – Stagione 4: un nuovo attore per un personaggio importante dopo l’uscita improvvisa di Barry Star

La quarta stagione di Reacher di Amazon Prime Video sta subendo un importante cambiamento nel cast a pochi giorni dall’inizio delle riprese a Filadelfia. La produzione della quarta stagione di Reacher è iniziata all’inizio di questo mese, subito dopo che il protagonista della serie Alan Ritchson ha confermato quale romanzo di Jack Reacher sarebbe stato adattato per l’ultima serie TV. Essendo una serie antologica con quasi 30 libri tra cui scegliere, Reacher segue le vicende del protagonista, un ex militare d’élite che viaggia per il paese con solo il contenuto delle sue tasche, rimanendo coinvolto in vari complotti, storie di vendetta e simili.

Secondo Deadline, Christopher Rodriguez-Marquette ha sostituito Jay Baruchel nel ruolo di Jacob Merrick, nuovo personaggio secondario della quarta stagione di Reacher. Baruchel avrebbe lasciato la produzione per “motivi personali”. Rodriguez-Marquette è noto soprattutto per il suo ruolo di Chris Lucado nella serie comica dark della HBO vincitrice di un Emmy Barry. Si unisce al cast della quarta stagione di Reacher, guidato dai protagonisti ricorrenti Alan Ritchson e Maria Sten, e a una nuova schiera di attori secondari che include Sydelle Noel, Agnez Mo, Anggun, Kevin Corrigan, Kevin Weisman, Marc Blucas e Kathleen Robertson. La quarta stagione di Reacher sarà l’adattamento del romanzo di Lee Child Gone Tomorrow.

Cosa significa l’uscita improvvisa di Jay Baruchel per la quarta stagione di Reacher

Baruchel era una delle novità più interessanti, se non la più interessante, della quarta stagione di Reacher prima della sua uscita inaspettata. L’attore è salito alla ribalta nel classico film coming-of-age del 2000 Almost Famous, prima di recitare nel film vincitore dell’Oscar nel 2004 Million Dollar Baby, diretto da Clint Eastwood, e nell’amato film d’animazione How to Train Your Dragon. È anche noto per i suoi ruoli in celebri commedie come Tropic Thunder, This is the End e Goon. Recentemente ha recitato nel film docudrama acclamato dalla critica BlackBerry. Non c’è dubbio che la sua partecipazione alla quarta stagione di Reacher sarebbe stata significativa, soprattutto considerando il suo ruolo di Jacob Merrick.

Jacob Merrick è basato sul personaggio di Gone Tomorrow, Jacob Mark, che incontra Reacher a New York City dopo una situazione violenta e mortale su un vagone della metropolitana a tarda notte. Per evitare spoiler sul libro, Jacob ha un ruolo secondario fondamentale in Gone Tomorrow, il che suggerisce che il personaggio avrà molto spazio nella quarta stagione di Reacher.

Jacob ha un ruolo secondario fondamentale in Gone Tomorrow, il che suggerisce che il personaggio avrà molto spazio nella quarta stagione di Reacher.

Sembra che Baruchel avesse le mani legate e fosse costretto a occuparsi della suddetta questione personale sconosciuta. Christopher Rodriguez-Marquette è apparso in diversi episodi della prima stagione di Barry e ha recitato anche in House, Weeds e Mozart in the Jungle.