Star Trek: i nuovi progetti per la saga rivelati nel rapporto della Paramount

Nuovi piani per un altro film di Star Trek sono stati rivelati in un rapporto della Paramount, confermando la direzione che prenderà il franchise. I film appartenenti a questo franchise hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella cronologia della più ampia saga fantascientifica. Tuttavia, l’ultima uscita nelle sale risale al 2016 con Star Trek: Beyond, e da allora la serie si è concentrata sui programmi televisivi.

Tuttavia, secondo Variety, ci sono piani in atto per un nuovo film di Star Trek, nella speranza di rinvigorire il franchise di fantascienza sul grande schermo. Tuttavia, non seguirà la linea temporale del reboot “Kelvin Timeline” di J.J. Abrams. Al momento però non sono state rivelate altre informazioni sul prossimo progetto, che sembra essere ancora in fase embrionale al momento della stesura di questo articolo.

La decisione di realizzare un nuovo film di Star Trek arriva a poco più di tre mesi dalla fusione tra Paramount e Skydance, che ha lasciato il CEO David Ellison alla guida dell’azienda. Una delle visioni fondamentali per il futuro dello studio di intrattenimento è quella di rivitalizzare i franchise dormienti. Nel caso di Star Trek, questo significa riportarlo sul grande schermo.

Dalla sua ultima uscita nelle sale nel 2016, il franchise è stato relegato allo streaming, con l’uscita di nuovi show nella timeline originale. Questi includono serie concluse come Discovery e Picard, show in corso come Strange New Worlds e serie in arrivo come Starfleet Academy. Non è chiaro come il prossimo film si collegherà alla timeline, o se sarà autonomo.

In ogni caso non sarà la prima volta che la serie cerca di orientarsi verso il cinema negli ultimi anni. Il film Star Trek: Section 31, stroncato dalla critica, è uscito nel gennaio 2025, con Michelle Yeoh nei panni di Georgiou, che riprende il suo ruolo da Discovery. Questo nuovo film sembra invece che sarà molto diverso, pensato per rilanciare il franchise sul grande schermo invece che necessariamente collegarsi a qualcos’altro.

Inizialmente, una sceneggiatura per un sequel di Beyond era in lavorazione da parte di Steve Yockey nel marzo 2024, mentre si diceva che anche la sceneggiatrice di Star Trek: Discovery Kalinda Vazquez avesse un suo film in fase di sviluppo. Queste ultime notizie fanno pensare che invece potrebbe essere data priorità a una nuova idea.

Anche senza alcuna informazione sul film al momento della stesura di questo articolo, sembra che sarà affrontato come un nuovo grande progetto che definirà il futuro del franchise. Non è ancora chiaro se si tratterà di un reboot o di un’aggiunta alla tradizione esistente dell’universo. Ciò che sembra definitivo, tuttavia, è che sarà una mossa importante per Star Trek e i suoi progetti futuri.