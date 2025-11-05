Jonathan Bailey commenta il fancasting come Batman in The Brave and The Bold

L’universo DC avrà il suo Batman, dato che la DC Studios sta ancora sviluppando il film The Brave and The Bold. Mentre l’universo di Batman con Matt Reeves continuerà ad esistere come Elseworlds, il franchise DCU avrà però un attore diverso che interpreterà l’icona DC nell’universo di James Gunn e i fan hanno già i loro candidati ideali. Durante la sua apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attore Jonathan Bailey è dunque stato finalmente interrogato sul fancasting che lo vede interpretare Batman nel DCU.

La star britannica ha risposto: “Interpreterei Batman? Sono cresciuto con Val Kilmer, George Clooney, ovviamente Christian Bale e Robert Pattinson”. L’attore di Bridgerton ha continuato: “È un’eredità”, prima di aggiungere: “Penso che James Gunn sia fantastico. Chi lo sa?”. L’attore, dunque, si tiene sul vago e sebbene riconosca che ci sia un’eredità importante di cui farsi carico, sembra anche interessato all’idea di poter ricoprire quello che è a tutti gli effetti un ruolo molto ambito.

Jonathan Bailey sarà il Batman della DCU?

The Brave and The Bold è stato rivelato per la prima volta il 31 gennaio 2023, durante il Capitolo 1: “Dei e Mostri” della DCU della DC Studios. Il 15 giugno 2023 è stato rivelato che Andy Muschietti è stato assunto per dirigere il film per la DC Studios. Mentre il progetto è ancora in fase di scrittura, il 26 ottobre 2025 ha fornito un aggiornamento cruciale sul film Batman della DCU: “Dobbiamo aspettare ancora un paio di mesi prima di poter iniziare a parlarne“.

Gunn ha già parlato della sceneggiatura in fase di scrittura e del fatto che le cose stanno andando in una direzione positiva, anche se non è chiaro chi stia effettivamente scrivendo la sceneggiatura del film The Brave and The Bold. Tuttavia, le cose sono cambiate per quanto riguarda la trama. Il co-CEO della DC Studios ha rivelato a IGN il 26 settembre 2025 che la storia di Robin, che in questo caso sarà Damian Wayne, è stata modificata rispetto all’annuncio iniziale.

Secondo Gunn, “Alcune cose sono cambiate. Molte cose sono in evoluzione per quanto riguarda la sua situazione con i suoi genitori e tutto il resto”. Il fancasting di Bailey per Batman è nato nel dicembre 2024, quando Gunn ha messo “mi piace” a un post su BlueSky in cui alcuni membri del pubblico esprimevano il desiderio di vedere l’attore di Wicked entrare a far parte del DCU in qualche modo.

Il post che ha attirato l’attenzione recitava: “In realtà mi sorprende che non sia un fan casting più popolare per Batman”. Poiché la sceneggiatura è ancora in fase di lavorazione, la DC Studios non ha ancora avviato il processo di casting per il suo Cavaliere Oscuro e The Brave and The Bold non ha attualmente una data di uscita ufficiale.