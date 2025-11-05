Five Nights at Freddy’s, la spiegazione del finale del film horror con Josh Hutcherson

Five Nights at Freddy’s si conclude con un colpo di scena che sconvolge Mike, interpretato da Josh Hutcherson. Tratto dai videogiochi, Five Nights At Freddy’s della Blumhouse è incentrato su Mike che accetta un lavoro notturno alla Freddy Fazbear’s Pizza, dove gli animatronici – Freddy, Chica, Bonnie e Foxy – prendono vita. Desideroso di catturare il rapitore di suo fratello Garrett, Mike accetta di consegnare sua sorella agli animatronici in cambio della verità, ma poi cambia idea. Nel frattempo, Mike scopre che la sua nuova amica, Vanessa, è la figlia di William Afton, il proprietario di Freddy’s Fazbear’s che uccide i bambini.

Il finale di Josh Hutcherson’s Five Nights at Freddy’s rivela anche che William ha rapito e ucciso suo fratello Garrett quando Mike aveva 12 anni. Mike combatte William per salvare Abby dall’essere la sua prossima vittima, e Vanessa si unisce a lui ma viene pugnalata da suo padre. Abby mostra agli animatronici la verità su William, e questi finalmente si rivoltano contro di lui, trascinandolo via mentre la sua tuta a molla si guasta.

La trama frenetica di Five Nights at Freddy’s include diversi colpi di scena che tengono gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine.

Il cattivo Yellow Rabbit di William Afton in Five Nights At Freddy’s spiegato

Spring Bonnie è una versione sinistra dell’animatronico

Nel finale di Five Nights at Freddy’s, viene rivelato che il serial killer William Afton in precedenza indossava un costume da coniglio giallo chiamato Spring Bonnie per attirare i bambini che voleva uccidere. Alla fine viene mostrato mentre indossa il costume nel momento culminante del film, quando cerca di uccidere Abby. Il costume accentua il tema dell’orrore trasformando qualcosa che piace ai bambini, un coniglietto, nella causa della loro morte. Il fatto che Afton indossi il costume per uccidere Abby lo rende anche più spaventoso, perché Spring Bonnie è abbastanza inquietante da sembrare pericoloso.

Five Nights at Freddy’s 2 dovrebbe uscire nel dicembre 2025.

Il costume da coniglio giallo di William Afton è anche estremamente importante se il franchise vuole continuare ad espandersi nel cinema utilizzando la tradizione esistente. Nei videogiochi FNAF, il travestimento di William cambia da Spring Bonnie Springtrap, una versione sinistra e posseduta dell’animatronico. Il film mostra Afton che viene squartato quando il suo costume con chiusura a molla si guasta.

Un vero medico ha spiegato che le ferite di Afton in Five Nights at Freddy’s sarebbero state fatali. Questo lo mette sulla buona strada per diventare Springtrap nei film futuri.

I fantasmi animatronici spiegati: cosa è successo davvero da Freddy’s?

Sono posseduti dai bambini uccisi da William

Gli animatronici sono in realtà posseduti dai fantasmi dei bambini uccisi da William negli anni ’80. Non è che i fantasmi dei bambini animino semplicemente le creature robotiche, ma William ha messo i loro resti all’interno, dove nessuno si sarebbe preso la briga di cercare. L’attaccamento fisico dei bambini dà vita ai fantasmi animatronici in Five Nights at Freddy’s. Freddy’s è chiuso dalla morte dei bambini e i loro fantasmi seguono le orme di William manipolando, terrorizzando e uccidendo chiunque vi entri senza permesso.

Perché William ha tenuto aperto Freddy Fazbear’s Pizza dopo i suoi omicidi

Era per nascondere i crimini

Nonostante fosse ormai inattivo, William Afton ha tenuto aperto Freddy Fazbear’s Pizza invece di chiuderlo e vendere la proprietà. Questa scelta è dovuta a un motivo. Chiudere Freddy Fazbear’s Pizza avrebbe portato alla luce i resti dei bambini, e William non avrebbe permesso che ciò accadesse perché lo avrebbe implicato nella loro morte. Lasciare i bambini in forma animatronica ha dato a William il controllo, e lasciare Freddy’s abbandonato significava che meno persone sarebbero venute a cercare prove. Il fatto che Vanessa sorvegliasse il locale, essenzialmente eseguendo gli ordini di suo padre, era d’aiuto.

Il significato più profondo del fatto che Mike abbia consegnato Abby agli animatronici

Spiegazione del rapporto di Mike con i suoi fratelli

Mike è tormentato dagli incubi sul rapimento di Garrett e usa la Teoria dei sogni in Five Nights At Freddy’s per scoprire tutto il possibile sull’evento. Mike non è riuscito a salvare suo fratello minore ed è così disperato di scoprire l’identità del rapitore che non vive nel presente. Questo traspare in quasi tutte le sue interazioni con Abby. Sebbene sia il suo tutore, Mike ha poca pazienza e cura per la sua sorellina, vedendola come qualcosa di cui è responsabile, piuttosto che come una sorellina che ama.

Mike sceglie di rinunciare ad Abby in cambio della possibilità di cambiare ciò che è successo a Garrett, rivelando l’ossessione del personaggio di assolversi dalla sua colpa.

Mike sceglie di rinunciare ad Abby in cambio della possibilità di cambiare ciò che è successo a Garrett, rivelando l’ossessione del personaggio di assolversi dalla sua colpa. Quando accetta di scambiare Abby con Garrett, fa una scelta attiva che rivela la profondità del suo dolore. Rendendosi conto di aver rinunciato ad Abby, Mike esce dal suo dolore e trova una strada per stare accanto a sua sorella. È stato un campanello d’allarme che lo ha portato a vedere davvero Abby e ad esserci per lei in un modo che prima non aveva mai fatto.

Vanessa si sveglierà mai dal coma?

Se il film avesse voluto che morisse, sarebbe morta sullo schermo

Quando Vanessa finalmente si oppone a suo padre, William la pugnala. È ancora cosciente quando Mike e Abby la trascinano fuori da Freddy’s, ma il finale di Five Nights at Freddy’s rivela che Vanessa cade in coma. Considerando che non muore per la ferita da taglio, Vanessa probabilmente si sveglierà dal coma. Potrebbe volerci un po’ di tempo per riprendersi, ma se Five Nights at Freddy’s avesse voluto ucciderla, l’avrebbe fatto. Vanessa è fondamentale nella lotta contro William e la sua conoscenza del passato è essenziale per qualsiasi film futuro.

Zia Jane è ancora viva alla fine di Five Nights at Freddy’s?

Potrebbe essere stata uccisa da Freddy

Zia Jane è una minaccia in tutto Five Nights at Freddy’s. È determinata a ottenere la custodia di Abby e assume persino un gruppo per saccheggiare Freddy Fazbear’s Pizza per far licenziare Mike. Tuttavia, è praticamente scomparsa dopo essere stata attaccata dallo stesso Freddy Fazbear. Quando Abby viene portata via da casa sua, Jane viene vista sul pavimento del soggiorno, ma non ci sono primi piani o conferme su ciò che le è realmente successo.

È possibile che Freddy l’abbia uccisa come ha fatto con Max e suo fratello. Tuttavia, il fatto che Mike e Abby non la menzionino alla fine del film suggerisce che probabilmente sia sopravvissuta. Sarebbe stato interessante vedere come ha percepito gli eventi e se questo l’ha terrorizzata abbastanza da farle abbandonare la causa per l’affidamento contro Mike, ma se non è morta, allora significa che potrebbe prepararsi a continuare la battaglia per l’affidamento quando si sentirà meno scossa. In ogni caso, la sua sopravvivenza, come quella di Vanessa, è probabile.

Cosa è cambiato in Five Nights At Freddy’s rispetto al gioco

Il film ha personaggi diversi e rivela William Afton più tardi

Nonostante alcune piccole modifiche rispetto a Five Nights at Freddy’s, il film segue abbastanza fedelmente il primo gioco. Mike è ancora una guardia di sicurezza notturna che accetta un lavoro per sorvegliare il ristorante abbandonato e anche la storia degli animatronici è simile. Il cambiamento più grande è l’introduzione di Abby, un personaggio creato per il film. Mentre nel gioco i bambini fantasma volevano spingere Mike in un costume animatronico di riserva, nel film è Abby quella che vogliono.

La presenza di Abby in Five Nights at Freddy’s dà a Mike un maggiore sviluppo del personaggio, spingendolo a combattere gli animatronici.

Molti fan hanno ipotizzato che William Afton sia il padre di Mike a causa della somiglianza dei nomi e della mancanza di informazioni su Mike, Garrett e il padre di Abby nel film Five Nights at Freddy’s.

Inoltre, il ruolo di William come serial killer viene rivelato all’inizio del gioco, ma il suo coinvolgimento viene tenuto segreto per tutto il film. Nei giochi, William è già morto e il suo fantasma possiede Springtrap. Tuttavia, il film Five Nights at Freddy’s lo mantiene in vita fino alla fine del film. Elizabeth è il nome della figlia di William, ma il film la sostituisce con Vanessa, una guardia di sicurezza nei giochi.

L’adattamento cinematografico non introduce il figlio di William, Michael, anche se vale la pena notare che Five Nights at Freddy’s non rivela il cognome di Mike.

Come il finale di William prepara Five Nights At Freddy’s 2

Potrebbe seguire la storia del videogioco

Il finale di Five Nights at Freddy’s anticipa il ritorno di William Afton come Springtrap in Five Nights at Freddy’s 2. Poiché Freddy Fazbear’s Pizza rimane intatto, è logico che William possa tornare indipendentemente dal fatto che sia vivo o morto. Se sopravvive, cercherà senza dubbio di uccidere altri bambini. Se il suo fantasma possiede il costume Springtrap, potrebbe dare la caccia ad Abby e Garrett per vendicarsi di averlo sconfitto.

Il coinvolgimento di Mike e Abby nel sequel di Five Nights at Freddy’s rimane nebuloso; tuttavia, potrebbero essere coinvolti nuovamente se Abby decidesse di andare a trovare i suoi amici animatronici. Inoltre, resta da capire dove sia finito il fantasma di Garrett se Afton lo ha ucciso come gli altri. Tutte queste trame potrebbero essere approfondite in Five Nights at Freddy’s 2.

Cosa ha detto la regista Emma Tammi sul finale e sul futuro di Five Nights at Freddy’s

Il futuro è roseo per Five Nights at Freddy’s

Tre mesi dopo l’uscita di Five Nights at Freddy’s, Josh Hutcherson ha confermato che il sequel era ufficialmente in lavorazione con Emma Tammi nuovamente alla regia. In un’intervista con The Hollywood Reporter, Tammi ha discusso del finale del film e dei futuri film della serie. Si è astenuta dal negare le speculazioni sul fantasma di Garrett, dicendo:

Penso che potrebbe essere una cosa interessante su cui riflettere per i fan. Mi piacerebbe non smentire le teorie di nessuno.

Ha detto che dovranno risolvere alcune questioni in sospeso, come la possibile morte di zia Mary nel sequel. Tammi ha anche confermato che tutti sono d’accordo nel realizzare Five Nights at Freddy’s 2. Leggi la sua dichiarazione qui sotto:

Siamo tutti, me compresa, molto entusiasti di continuare a realizzare film in questo universo, se avremo la fortuna di farlo e se il primo avrà successo.

Tra la conferma ufficiale di Five Nights at Freddy’s 2 e l’entusiasmo di Tammi e del resto del team di produzione, il sequel sembra ogni giorno più promettente. Ora non resta che aspettare ulteriori notizie sul prossimo progetto.

Il vero significato del finale di Five Nights at Freddy’s

L’intero significato dietro Five Nights at Freddy’s è una storia di traumi e di come questi possano distruggere la vita di una persona. Nel corso della storia, Mike soffre di disturbo da stress post-traumatico e del trauma di aver visto qualcuno rapire il suo fratellino. Non è riuscito a salvarlo e si incolpa per la sua scomparsa, anche se non avrebbe potuto fare nulla. Di conseguenza, trascura il fratello sopravvissuto e si tormenta regolarmente, ossessionato da ciò che è successo al fratello in quel fatidico giorno.

Tutto questo si ricollega al finale di Five Nights at Freddy’s, dove Mike non trova suo fratello, ma scopre cosa gli è successo tanti anni fa. Ora ha altri bambini che William Afton ha ucciso come animatronici posseduti e assassini, e ha la possibilità di vendicare finalmente la sua perdita e salvare sua sorella allo stesso tempo. È un modo per Mike di assolversi dalla colpa con cui convive, facendo per sua sorella ciò che non ha mai potuto fare prima: salvarla dal boogeyman, l’assassino di bambini.

Mike e sua sorella possono finalmente vivere la vita che meritano, con Mike che finalmente agisce come il responsabile

Tuttavia, c’è anche un colpo di scena finale. Mike salva sua sorella e aiuta a rivoltare gli animatronici contro William Afton. Una volta ucciso e trascinato via il suo corpo, Mike e sua sorella possono finalmente vivere la vita che meritano, con Mike che finalmente agisce come il custode responsabile per lei e i due che superano tutte le loro tragedie. Tuttavia, se gli spiriti dei bambini continuano a vivere nei loro animatronici, anche lo spirito di William Afton dovrebbe continuare a vivere, e potrebbe diventare più letale che mai, il che significa che la pace di Mike potrebbe essere di breve durata nel sequel di Five Nights at Freddy’s.

Come è stato accolto il finale di Five Nights at Freddy’s

I critici hanno odiato il film, mentre i fan si sono divertiti

Five Nights at Freddy’s è stato un film polarizzante che ha visto i critici stroncarlo, con un punteggio del 32% su Rotten Tomatoes, ma i fan lo hanno amato, assegnandogli un punteggio positivo dell’86%. Sono stati l’impostazione e la realizzazione del film a deludere i critici, mentre molti fan erano felici di vedere gli amati animatronici del videogioco sul grande schermo. Tuttavia, anche alcuni fan sono rimasti delusi dal finale, con uno che ha scritto: “Il film ha molto cuore, ma è anche leggermente deludente per la storia straziante del suo personaggio principale, che non viene mai veramente risolta.”

Il critico cinematografico di Variety Murtada Elfadl ha concordato con la delusione per il finale, scrivendo:

“I realizzatori di ”Five Nights at Freddy’s“ hanno fatto tutte le scelte sbagliate. Invece di dare spazio ai personaggi animatronici, hanno deciso di concentrarsi su una trama sconcertante e sul passato del protagonista. Nel tentativo di adattare il gioco per il grande schermo, hanno dimenticato ciò che rende speciale l’originale”.

C’era anche un thread su Reddit che parlava del finale di Five Nights at Freddy’s, con alcuni che ritenevano che l’impostazione fosse lì per trasformare l’intera serie in un franchise. Ciò era in parte basato sul codice teaser. PuppetGeist ha scritto: “Il destino di Garret è lasciato ambiguo, probabilmente verrà esplorato nei film successivi. Soprattutto perché ci viene dato il teaser durante i titoli di coda di ”COME FIND ME”. L’intero “senso” dell’arco narrativo di Mike era trovare Garret.“

HeroicVolcano44 sembrava essere d’accordo con questa opinione, ma ha affermato che ciò non rendeva il finale soddisfacente. Tuttavia, aveva un’idea migliore di come avrebbe potuto concludersi il finale di Five Nights at Freddy’s. “La scena della molla avrebbe dovuto essere il ”gran finale“ del film (non della serie), a segnare la fine del controllo di Afton sugli animatronici. Lui che cerca di urlare di terrore mentre viene trascinato nelle stanze sul retro dagli animatronici con le molle che continuano a scattare, scuotendo violentemente il suo corpo.”