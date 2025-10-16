Stephen King recensisce con grande entusiasmo Black Phone 2

Il prossimo film della Blumhouse, Black Phone 2, sta ricevendo ottime recensioni dal leggendario autore horror Stephen King. Basato sull’omonimo racconto breve del 2004 scritto dal figlio di Stephen King, Joe Hill, Hill sta lavorando dietro le quinte e ha chiaramente dato a King un’anteprima del sequel.

L’horror soprannaturale The Black Phone è uscito per la prima volta nel 2021 e raccontava la storia del tredicenne Finney Shaw (Mason Thames), rapito e tenuto prigioniero in uno scantinato insonorizzato da un maniaco mascherato, The Grabber (Ethan Hawke).

Un telefono scollegato inizia a squillare e Finney scopre presto che le precedenti vittime di The Grabber possono comunicare con lui per aiutarlo a fuggire ed evitare di subire lo stesso destino.

Black Phone 2 vedrà il ritorno del cast originale e anche il regista Scott Derrickson. La sorella tredicenne di Finney, Gwen (Madeleine McGraw), riceve misteriose telefonate ed è tormentata da visioni di tre ragazzi che vengono perseguitati da The Grabber durante un campo invernale.

Su X, Stephen King ha condiviso il suo entusiasmo per l’uscita di Black Phone 2:

“Non è buono come il primo. È MEGLIO.”

Cosa significa l’approvazione di Stephen King per Black Phone 2

Le lodi di Stephen King rappresentano una svolta importante per gli scettici che intendono guardare il sequel horror. Come dimostra la storia, i sequel horror sono o un successo o un fallimento. Dopo le recensioni entusiastiche del primo film, può essere quasi impossibile eguagliarlo o addirittura superarlo.

The Black Phone ha incassato oltre 161 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino con un punteggio dell’81% su Rotten Tomatoes. Inizialmente non era previsto un sequel, ma dopo il suo successo è diventato chiaro che valeva la pena perseguire questo progetto.

Le prime proiezioni di Black Phone 2 hanno raccolto recensioni per lo più positive ed è emozionante vedere che anche la leggenda dell’horror Stephen King ha dato il suo benestare.