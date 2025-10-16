Everybody Loves Me When I’m Dead: la spiegazione del finale

Senti, nessuno, men che meno io, pensava che Everybody Loves Me When I’m Dead avrebbe avuto un lieto fine. Ma non mi aspettavo che fosse così cupo. Se mi avessi sfidato a immaginare il destino peggiore e più crudele per tutti i personaggi, non credo che avrei potuto inventarmi nulla di più duro. Ma questo, si sospetta, è proprio il punto. Il cupo thriller thailandese di Netflix è una critica cinica e feroce di un clima finanziario indifferente e sfruttabile, in cui non ci sono vincitori, solo perdenti, e l’unica possibilità di avere l’ultima parola è morire secondo i propri termini e non quelli di qualcun altro.

Questo è accennato nella narrazione iniziale di una donna che marcisce sul pavimento della sua casa. Nessuno si è accorto che è morta. Le uniche persone che continuano a chiamare sono venditori telefonici alla ricerca della loro prossima vittima. Ma alla fine qualcuno se ne preoccuperà. La morte di questa donna dà il via a una serie di eventi che, tre anni dopo, coinvolgeranno diverse persone, anche alcune che non l’hanno mai conosciuta. È così che vanno le cose.

Buoni motivi, cattiva idea

Questa non è l’unica morte che influenza fortemente gli eventi di Everybody Loves Me When I’m Dead. L’altra è quella di Shane, un impiegato bancario di lunga data e fedele che viene licenziato a causa della tecnologia AI in rapida espansione e di una forza lavoro più giovane e alla moda che sa come interagire con essa. Sentendosi privato della sua identità e del suo scopo, Shane si toglie la vita, precipitando verso la morte davanti al suo collega Toh e a un giovane di nome Petch.

Toh e Petch hanno i loro problemi. Il primo è un vicedirettore che sta cercando di ottenere una promozione per poter pagare la costosa istruzione e le cure mediche di sua figlia Snow. Il secondo è più vicino alla classe operaia ed è coinvolto in affari loschi con alcuni teppisti locali guidati da un pazzo di nome Sek. Quando Pet informa Toh dell’esistenza di un conto dormiente appartenente a una donna morta di nome Jit – il cadavere dell’inizio del film – contenente 30 milioni di baht, la tentazione è ovvia. Chi se lo lascerebbe sfuggire?

Toh e Pet si convincono a vicenda a prendere i soldi. Non appartengono a nessuno. Altrimenti rimarrebbero lì. Con un bel colpo di scena, riescono a farla franca, almeno inizialmente, poiché il giovane e presuntuoso direttore della banca, Wut, scarica così tanto del suo lavoro su Toh che non vede l’e-mail di notifica che riceve quando un conto dormiente viene sbloccato. Sembra un crimine senza vittime. Ma non per molto.

Non esiste niente di gratis

Né Toh né Petch si sono davvero preoccupati di indagare sul perché una donna della classe operaia avesse una piccola fortuna sul suo conto bancario. Alla fine del film, non conoscono ancora tutti i dettagli. Ma il pubblico sì, poiché ci vengono spiegati dal punto di vista dei cattivi. Jit era una volta la domestica di un gangster di nome Kamnan Mhoo. Lui aprì un conto bancario a suo nome per nascondere dei fondi, e lei fuggì con essi. Lui la cercò, ma non la trovò mai.

Mhoo spiega tutto questo al suo violento e alcolizzato socio piromane dopo che hanno appena massacrato un povero malcapitato per un motivo o per l’altro, e l’uomo, di cui non ho mai saputo il nome – credo che nessuno lo pronunci ad alta voce – decide che la cosa migliore da fare è dare fuoco a Mhoo e andare a prendersi i soldi da solo. Per questo, rintraccia Adchara, la figlia biologica di Jit che lei ha abbandonato alla nascita, poiché solo un parente in vita può sbloccare il conto.

A peggiorare le cose, il prelievo entusiastico di fondi dal conto da parte di Pet attira l’attenzione di Sek. Vuole partecipare all’accordo, aspettandosi che Pet e Toh continuino a pagarlo con ingenti somme rubate dai conti dormienti. È ovvio fin dall’inizio che non c’è modo che questa storia finisca bene.

Una conclusione violenta

Una volta iniziati gli omicidi, non si fermano fino alla fine. Il primo della lista è Wut, che ha sorpreso Toh mentre rubava il denaro e ha promesso di non denunciarlo se avesse lasciato lì i soldi. Naturalmente, li ha presi per sé. Toh porta Sek a casa di Wut, dove Sek lo pugnala a morte e prende i soldi. Toh e Pet nascondono il corpo e cercano di fingere che tutto sia normale.

Ma Adchara e Firestarter arrivano in banca per prelevare i soldi. Toh e Petch negano loro l’accesso al conto, ma è ovvio che c’è qualcosa che non va. Adchara cerca di fuggire e Firestarter cerca di ucciderla. Lei viene salvata da Petch e pugnala Firestarter al collo con una siringa piena di quello che presumo sia Botox, dato che in precedenza era stato stabilito che lei fa trattamenti di bellezza nel suo appartamento. Toh suggerisce di usare questa nuova alleanza per attirare Firestarter da Sek e sperare che i problemi si risolvano da soli.

Durante il confronto culminante in Everybody Loves Me When I’m Dead, Sek spara freddamente a Petch alla testa. Firestarter dà fuoco a Sek e a diversi suoi scagnozzi e ne uccide molti altri con una serie di metodi raccapriccianti. Toh prende una pistola e ne uccide alcuni altri. Adchara quasi uccide Firestarter con un’altra siringa carica, ma preferisce che lui prenda i soldi e li lasci in pace. Toh è meno entusiasta di questa idea, ma non può fare molto. Firestarter se ne va con i soldi, ma viene ucciso in un agguato da un tiratore su un furgone con un simpatico adesivo a forma di maialino, che lo identifica come un altro dipendente del defunto Kamnan Mhoo. Occhio per occhio.

Toh prende i soldi, li deposita su un conto e poi si consegna alle autorità, sostenendo che sono stati nuovamente rubati da una banda rivale. La piccola somma che ha dato ad Adchara, lei la brucia, insieme a una foto della sua madre biologica, Jit. Il funerale di Pet è poco frequentato e Toh viene pugnalato a morte in prigione in onore del Boss Sek.

In una nota finale di grazia, vediamo che Toh ha depositato i soldi sul conto ormai inattivo del suo vecchio amico Shane.