Street Fighter: svelati trama e cast al completo con un poster in stile arcade!

Il film live-action Street Fighter ha annunciato il cast completo tramite un fantastico video e poster in stile retrò (lo si può vedere qui sul profilo ufficiale di Paramount Pictures). Questo annuncio conferma le speculazioni secondo cui Olivier Richters e Mel Jarnson interpreteranno Zangief e Cammy, mentre rivela che il wrestler professionista della NJPW Hirooki Goto interpreterà E. Honda e Rayna Vallandingham sarà Juli.

Il film vanta poi un cast corale di tutto rispetto che include Noah Centineo nel ruolo di Ken Masters, Andrew Koji nel ruolo di Ryu, Callina Liang nel ruolo di Chun-Li, Roman Reigns nel ruolo di Akuma, David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison, Cody Rhodes nel ruolo di Guile, Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki, Eric André nel ruolo di Don Sauvage, 50 Cent nel ruolo di Balrog, Jason Momoa nel ruolo di Blanka, Orville Peck nel ruolo di Vega e Kyle Mooney nel ruolo di Marvin.

L’adattamento del videogioco, come ormai noto, sarà diretto da Kitao Sakurai, e sarà distribuito nelle sale il 16 ottobre 2026 dalla Paramount Pictures. La nuova sinossi rivela invece che il film sarà ambientato nello stesso anno in cui Street Fighter II è stato rilasciato nelle sale giochi:

“Ambientato nel 1993, i rivali Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) vengono catapultati nuovamente sul ring quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per il prossimo World Warrior Tournament: un brutale scontro di pugni, destino e furia. Ma dietro questa battaglia reale si nasconde una cospirazione mortale che li costringe ad affrontarsi l’uno contro l’altro e i demoni del loro passato. E se non lo faranno, sarà GAME OVER!“.

Street Fighter ha subito alcuni rinvii

Nell’aprile 2023, Sony e Legendary hanno iniziato a sviluppare un nuovo film Street Fighter con Danny e Michael Philippou, reduci dal loro debutto di successo, il film horror A24 Talk to Me, che hanno firmato per la regia. Tuttavia, il duo ha poi abbandonato il progetto per concentrarsi su un altro film horror A24, Bring Her Back (2025).

Nonostante l’uscita dei registi, Sony ha inspiegabilmente fissato la data di uscita del nuovo film Street Fighter al 20 marzo 2026, dando vita a una battaglia al botteghino con Project Hail Mary. Anche se nel febbraio 2025 il film ha trovato un nuovo regista in Kitao Sakurai, è stato saggiamente rimosso dal calendario delle uscite di Sony nel marzo 2025.

Ora, sembra che il film Street Fighter abbia finalmente stabilito la data di uscita definitiva. Dopo una significativa revisione creativa, il film è attualmente in produzione e dovrebbe esserci tempo sufficiente per terminare le riprese, seguite dalla post-produzione, prima dell’uscita nelle sale il 16 ottobre 2026.