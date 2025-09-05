CIA: lo spin-off di FBI aggiunge una star di Chicago Med nel ruolo del partner di Tom Ellis

Una delle star principali di Chicago Med si è unita al cast del prossimo spin-off di FBI, il cui titolo provvisorio è CIA. CIA è il terzo spin-off di FBI, dopo FBI: Most Wanted e FBI: International. CIA sarà incentrato su un agente della CIA che infrange le regole e un agente dell’FBI che le rispetta, che collaborano come parte di una task force che lavora per mantenere New York City al sicuro.

Molto altro è già stato rivelato su CIA prima della premiere della serie della CBS prevista per l’autunno 2025. È noto che la star di Lucifer e dell’evento crossover dell’Arrowverse Crisis on Infinite Earths, Tom Ellis, reciterà in CIA nel ruolo dell’agente titolare. Ora, un report ha rivelato chi sono alcuni degli altri attori che seguiranno le orme del cast di FBI.

Deadline ha riportato che una delle star originali di Chicago Med, Nick Gehlfuss, si è unito al cast di CIA nel ruolo di un agente dell’FBI. Contemporaneamente, il sito ha riportato che anche Michael Michele, visto in serie come il revival di Dynasty, The Equalizer, Gossip Girl e ER, reciterà in CIA. Secondo quanto riferito, Michele interpreterà il capo della stazione della CIA di New York.

Cosa significa questo per CIA

Durante le prime otto stagioni di Chicago Med, Nick Gehlfuss ha interpretato il dottor Will Halstead. Nell’agosto 2025 è stato annunciato che l’attore sarebbe tornato in Chicago Med per l’undicesima stagione. Anche se la serie medica ha riportato diversi attori del passato durante la decima stagione, il ritorno di Gehlfuss è un evento importante, dato che il suo personaggio era molto popolare.

La scelta della CIA di scritturare un attore che ha interpretato con grande maestria un personaggio amato dal pubblico per otto stagioni ha un enorme potenziale per lo spin-off dell’FBI. Anche se il prossimo spin-off poliziesco potrà contare su azione, mistero e storie affascinanti, avere un attore che ha conquistato il pubblico dovrebbe essere un enorme vantaggio per la serie.

Non va sottovalutata nemmeno l’importanza del casting di Michele. Attrice affermata che ha interpretato una vasta gamma di personaggi, Michele si comporta con quella gravitas che deriva dalla sicurezza nelle proprie capacità. È proprio questo il tipo di energia che si adatta perfettamente a qualcuno che viene scelto per interpretare il leader di un importante centro di polizia.