Boston Blue: trailer della nuova serie spin-off di Blue Bloods

Donnie Wahlberg in Boston Blue

Il primo trailer di Boston Blue rivela il ritorno completo di Donnie Wahlberg nei panni di Danny Reagan nello spin-off di Blue Bloods. Con 14 stagioni e 293 episodi, Blue Bloods era una serie poliziesca della CBS estremamente popolare incentrata sulla famiglia Reagan, una sorta di dinastia con una lunga storia nel Dipartimento di Polizia di New York.

La serie è terminata nel 2024 nonostante fosse ancora estremamente popolare, il che ha spinto la CBS a produrre lo spin-off. In Boston Blue, Danny assumerà un incarico nel dipartimento di polizia di Boston, dando alla serie l’opportunità di espandersi oltre i parametri della serie originale.

Ora, la CBS ha pubblicato il primo trailer completo di Boston Blue. In esso, Danny Reagn è visibile a Boston, mentre prende confidenza con una nuova città e una collega detective, interpretata da Sonequa Martin-Green. Dopo una lunga interazione all’inizio del trailer che evidenzia le differenze tra il NYPD e il dipartimento di polizia di Boston, la clip prosegue esplorando la nuova ambientazione dello spin-off. Guardalo qui sotto:

Cosa significa questo per Boston Blue

In programma per la metà di ottobre, Boston Blue porterà il franchise in una nuova location, pur rimanendo fedele alla trama della serie originale. Danny farà coppia con la detective Lena Silver, interpretata da Martin-Green, che è la figlia maggiore di un’importante famiglia di poliziotti di Boston.

Questo sicuramente riecheggia la composizione della serie originale e la sua attenzione alla dinastia della famiglia Reagan, ma con una nuova prospettiva. Il trailer evidenzia immediatamente le differenze nel modo di operare della polizia di New York e di Boston, che sicuramente influenzeranno le dinamiche familiari che saranno presenti.

La reputazione di Danny sembra averlo seguito da New York, con Lena che menziona la sua tendenza ad agire fuori dagli schemi quando i due si alleano a malincuore per affrontare il crimine a Boston. In uno dei momenti più divertenti del trailer, un uomo vestito con un costume dell’epoca della Rivoluzione ha trovato un cadavere nel porto di Boston, quindi Boston Blue sfrutterà sicuramente la sua nuova location per tutto ciò che vale.

