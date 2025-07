Superman e Batman si sono già incontrati nel DCU? Ecco cosa dice James Gunn

Secondo il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, Superman e Batman hanno più probabilità di essere alleati nel DCU piuttosto che nemici o alleati riluttanti. Il rapporto tra Batman e Superman varia nei fumetti. A volte è piuttosto conflittuale, come si vede in Batman v Superman: Dawn of Justice, e in altri casi i due sono quasi fratelli.

Secondo il co-presidente dei DC Studios e regista di Superman, James Gunn, nel DCU è probabile che l’Uomo d’Acciaio e il Cavaliere Oscuro abbiano un rapporto più simile a quest’ultimo. Inoltre, dato che Superman ha già tre anni di esperienza nel film, è probabile che i migliori del mondo si siano già incontrati.

L’argomento è stato sollevato specificamente in un’intervista tra Gunn ed ExtraTV, dove al regista della trilogia dei Guardiani della Galassia è stato chiesto come avrebbe reagito Superman all’incontro con il protettore di Gotham. La risposta di Gunn ha sicuramente rallegrato l’intervistatore, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli al riguardo.

“Beh, innanzitutto, non sappiamo se abbia già visto un uomo vestito da pipistrello”, ha detto Gunn quando gli è stato chiesto del loro primo incontro. Ha aggiunto: “Ma penso che probabilmente vedrebbe un’anima gemella in quell’altra persona pazza che indossa un costume pazzesco, [anche se] con un intento molto diverso”.

Nei fumetti, la prima volta che Batman e Superman appaiono insieme è in All-Star Comics n. 7 (1941); tuttavia, canonicamente si conoscevano già, essendo entrambi membri di riserva della Justice Society of America.

Gli storici dei fumetti generalmente ritengono che il loro primo incontro sia avvenuto in Superman n. 76 (1952), dove Bruce Wayne e Clark Kent sono casualmente entrambi passeggeri di una nave da crociera. Quando emerge una crisi, entrambi finiscono per indossare i loro costumi a distanza ravvicinata, rivelandosi reciprocamente le loro identità segrete.

Altre versioni retcon del loro primo incontro includono Post-Crisis on Infinite Earths (1986): Man of Steel #3, dove Superman è un nuovo eroe che decide di andare a Gotham e affrontare un Batman veterano, descritto dai media come un folle fuorilegge vigilante. Con Batman che ha molta più esperienza, l’incontro non va bene per Superman.

Anche The New 52 del 2011 ha riproposto il loro primo incontro, questa volta concentrando l’evento sulla formazione della Justice League, mentre vari eroi DC indagavano sull’arrivo di tubi radioattivi e parademoni sulla Terra. Questa serie a fumetti è stata d’ispirazione per Justice League di Zack Snyder.

Superman introduce gli spettatori in un universo DC in cui i metaumani esistono da generazioni e Clark Kent ha già tre anni di esperienza come il più forte protettore della Terra. Quindi, come dovrebbe svolgersi il suo primo incontro con Batman? Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto.