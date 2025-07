Obi-Wan Kenobi, la seconda stagione ORA “in fase di sviluppo” grazie alla richiesta dei fan?

Un altro scontro tra Ben Kenobi e Darth Vader potrebbe essere all’orizzonte? Secondo una nuova indiscrezione, Lucasfilm avrebbe finalmente preso atto della richiesta dei fan e ora starebbe procedendo con la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi…

Obi-Wan Kenobi era stato originariamente concepito come un film e sarebbe rientrato nella categoria “A Star Wars Story“. Gli scarsi incassi di Solo hanno messo fine a questa possibilità e, con la Disney desiderosa di rafforzare la sua offerta streaming, è diventato una serie TV in sei parti.

Nonostante alcune idee e personaggi controversi, la serie è stata un successo ed è stata elogiata per aver colmato le lacune tra gli eventi di “La vendetta dei Sith” e “Una nuova speranza“. Lucasfilm ha persino trovato il modo di offrire ai fan una rivincita tra Obi-Wan e Darth Vader, dando vita a quella scena ormai iconica in cui abbiamo intravisto ciò che rimane di Anakin Skywalker sotto l’elmo del Signore dei Sith.

Nonostante il continuo entusiasmo di Ewan McGregor, abbiamo sentito ripetutamente dalla presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, che non ci sono piani per una seconda stagione. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato.

Secondo l’indiscreto Daniel Richtman (tramite SFFGazette.com), “Una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi è in fase di sviluppo presso Lucasfilm”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma dopo che The Acolyte ha diviso le opinioni e Skeleton Crew è stato ignorato da molte persone, concentrarsi su un personaggio noto e amato sembra saggio.

Al Comic-Con di Los Angeles dello scorso ottobre, Ewan McGregor ha partecipato a una sessione di domande e risposte con i fan e ha confermato che lo studio stava “esplorando” idee per altri personaggi di Obi-Wan Kenobi. Si dice che l’attore abbia rivelato il suo desiderio di indossare l’armatura di Obi-Wan di Clone Wars e di riunirsi con Hayden Christensen.

“La verità è che ho parlato per anni di dover coprire la realizzazione della stagione di Obi-Wan, ho dovuto mentire al riguardo e non lo farò ora”, aveva precedentemente dichiarato McGregor riguardo al futuro della serie. “Non lo so. Non ho ricevuto nessuna telefonata da Lucasfilm o dalla Disney che mi dicesse ‘Facciamolo un altro’. Obi-Wan è stato realizzato come miniserie, è uscito e piace alla gente, e ne sono molto, molto contento.”

Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith, in cui Obi-Wan Kenobi ha dovuto affrontare la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro nei panni del malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

La serie vede Ewan McGregor riprendere il ruolo dell’iconico Maestro Jedi e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, ruolo che ha poi ripreso anche in Ahsoka. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Obi-Wan Kenobi è attualmente disponibile in streaming su Disney+.