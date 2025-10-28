Terrifier: una delle star fa causa contro il franchise per presunto abuso e frode finanziaria

La star di Terrifier Catherine Corcoran ha intentato una causa contro la serie di film horror, contenente accuse di abuso e frode finanziaria. Corcoran ha interpretato Dawn nel film Terrifier del 2018, la migliore amica di Tara e una delle prime persone uccise da Art the Clown. Il suo personaggio è stato appeso a testa in giù e segato nella sequenza più viscerale e cruenta del primo film.

Ora un articolo di Entertainment Weekly rivela che Corcoran ha intentato una causa presso la corte federale della California domenica 26 ottobre. La causa sostiene che il suo contratto per il primo film Terrifier non è stato rispettato, causandole molestie sessuali e frodi finanziarie.

La causa sostiene che Corcoran aveva concordato con il regista Damien Leone, il produttore Phil Falcone e le società di produzione del film che avrebbe ricevuto l’1% dei profitti di tutti i film Terrifier e del merchandising, anche nei film in cui non appariva. Nonostante l’enorme successo al botteghino di Terrifier sin dal suo primo episodio, Corcoran avrebbe ricevuto solo 8.000 dollari per il suo lavoro fino ad oggi.

L’accordo è stato stipulato dopo che la Corcoran ha accettato di essere pagata il minimo giornaliero di 100 dollari previsto dalla Screen Actors Guild per il suo lavoro, dato il budget ridotto del film. Inoltre, la sua causa sostiene che Leone e Falcone non hanno ottenuto il suo consenso scritto per diverse scene di nudo, nonostante tale consenso fosse parte del suo contratto.

Le accuse di abuso contenute nella causa vanno dalle riprese di Corcoran in edifici “gelidi”, a volte senza bagni, al fatto di essere rimasta dolorosamente intrappolata su un pezzo di compensato mentre le veniva realizzato un calco in silicone per la scena della sua morte, fino al fatto che Leone le abbia “applicato delle protesi con vere feci di ratto” mentre le tappava la bocca con del vero nastro adesivo. Sempre senza il suo consenso sarebbero state scattate anche “numerose fotografie” di lei nuda.

Inoltre, la causa sostiene che alla Corcoran è stato detto che era “obbligata” a girare la scena della sua morte in topless, ma non le è stato offerto il consenso scritto per farlo. La sua sospensione a testa in giù durante la sessione di riprese di 10 ore ha provocato un gonfiore cerebrale e danni al timpano. Sono stati anche venduti prodotti con l’immagine del suo personaggio nudo, cosa che secondo la causa è avvenuta senza il suo consenso scritto.

La causa sostiene che i creativi coinvolti abbiano violato il codice civile della California per la distribuzione di immagini di nudo e sessuali senza aver prima ottenuto il consenso della Corcoran. La membro del cast di Terrifier non ha rivelato l’importo per cui ha intentato la causa. La causa richiede di ottenere un rendiconto dei profitti del franchise prima di quantificarlo.

Oltre alla mancanza di un consenso adeguato per le scene di nudo nel primo film, le affermazioni della Corcoran indicano anche che è stata pagata molto meno del dovuto per il suo lavoro. Terrifier 2 ha incassato 15,8 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di 250.000 dollari, mentre Terrifier 3 ha incassato 90,3 milioni di dollari a fronte di un budget di 2 milioni di dollari. Il prossimo Terrifier 4 si aggiungerebbe a questa cifra.

La Corcoran chiede un risarcimento non solo per il denaro che le è dovuto per aver recitato in Terrifier, ma anche per aver girato scene di nudo senza il suo consenso. Anche se non è stata ancora fissata una cifra, è garantito che sarà superiore al suo accordo di profitto dell’1% a causa delle altre violazioni del contratto avvenute durante le riprese.