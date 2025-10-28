Terrifier 4: conferma e tutto ciò che sappiamo

Il regista Damien Leone con Terrifier 3 ha portato la già sanguinosa saga slasher a nuovi livelli nauseanti, e ora Art the Clown tornerà a seminare il caos in Terrifier 4. Appartendo con l’uscita del cortometraggio di Leone del 2008, The 9th Circle, Art the Clown è diventato una vera e propria icona della cultura pop, e lo slasher che induce coulrofobia ha caratterizzato l’intera filmografia del regista. La serie di film Terrifier non sta reinventando la ruota quando si tratta di sangue e budella, ma è estremamente popolare tra gli appassionati di horror grazie alla sua esecuzione semplice ma efficace che rifugge dall’horror intellettuale degli anni 2010 e 2020.

Terrifier 3 del 2024 non ha deluso quando si è trattato di offrire un numero raccapricciante di uccisioni da incubo, ma ha anche spinto la serie ulteriormente verso la fantasia, dato che la storia di Art il Clown diventa più complessa con ogni sequel successivo. Con le voci su Terrifier 4 che iniziano già a circolare nella comunità horror, il finale sospeso di Terrifier 3 sta praticamente implorando Leone e il resto della sua troupe di resuscitare Art per un’altra serie di omicidi. Anche se il progetto è ancora nelle fasi iniziali, è solo questione di tempo prima che scoppi un altro caos.

Ultime notizie su Terrifier 4

Con le notizie che iniziano lentamente a trapelare sul prossimo capolavoro horror, l’ultima arriva sotto forma di un aggiornamento sulla sceneggiatura da parte di Damien Leone. L’esperto di horror ha condiviso un aggiornamento sulla sceneggiatura di Terrifier 4 sul suo account ufficiale X (precedentemente Twitter) e ha annunciato che il lavoro sulla sceneggiatura è finalmente iniziato. Accompagnato da una foto macchiata di sangue della pagina del titolo della sceneggiatura, Leone ha rivelato che il film avrà un “finale epico, emozionante, crudele, terrificante, commovente e assolutamente soddisfacente.”

Sebbene la prospettiva di conoscere le origini di Art sia eccitante, c’è il rischio di alienare i fan se non sarà adeguatamente esagerato come il resto della serie.

Forse la cosa più emozionante di tutte è che Leone ha rivelato che Terrifier 4 svelerà finalmente le origini di Art il Clown. Il misterioso clown assassino è stato a lungo avvolto nel mistero e ogni sua apparizione ha aggiunto nuovi dettagli alle sue origini chiaramente soprannaturali. Sebbene la prospettiva di conoscere le origini di Art sia eccitante, c’è il rischio di alienare i fan se non sarà adeguatamente esagerata come il resto della serie.

Terrifier 4 è attualmente in fase di sviluppo

Ancor prima che Terrifier 3 arrivasse nelle sale, è stato riferito che Terrifier 4 era stato confermato dal regista e sceneggiatore Damien Leone. La notizia è stata diffusa da diversi fan che hanno assistito alla proiezione del terzo film, i quali hanno pubblicato su X e hanno riferito che Leone ha svelato il segreto. Tuttavia, il regista horror, solitamente loquace, non ha confermato Terrifier 4 fino all’inizio del 2025. Leone ha annunciato nel gennaio 2025 che la sceneggiatura era in fase di lavorazione, ma non è del tutto chiaro se il sequel horror abbia ricevuto il via libera o se sia solo in fase di sviluppo.

Dettagli sul cast di Terrifier 4

Sebbene il cast di Terrifier 3 sia stato il più vivace finora, solo una manciata di attori potrebbe tornare in Terrifier 4. Dato che è sopravvissuta ancora una volta, l’ultima ragazza della serie, Sienna Shaw, dovrà essere presente per sbarazzarsi di Art il Clown.

Ciò significa che Lauren LaVera sarà probabilmente la protagonista del cast di Terrifier 4al fianco di David Howard Thornton nel ruolo del clown diabolico Art. Anche Victoria Heyes, interpretata da Samantha Scaffidi, potrebbe tornare per aiutare Art nella sua vendetta contro Sienna, ma la sua morte alla fine di Terrifier 3 sembrava piuttosto convincente.

Antonella Rose dovrebbe tornare nel ruolo di Gabbie Shaw, poiché ha bisogno di essere salvata da Sienna dall’inferno. L’unico grande punto interrogativo è Elliot Fullam nel ruolo del fratello di Sienna, Jonathan, e anche se il terzo film suggerisce fortemente che sia morto, la serie non è nota per tenere fuori dallo schermo gli orribili omicidi di Art. Inoltre, se il terzo film è indicativo, Terrifier 4 potrebbe presentare una serie di cameo provenienti da vari ambiti, anche se la maggior parte dei cameo di Terrifier 3 provenivano dal mondo dell’horror.