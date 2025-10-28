Terrifier 3, la spiegazione del finale

La serie Terrifier di Damien Leone ha raggiunto nuovi livelli in termini di violenza e brutalità in Terrifier 3, ma ha anche lasciato il pubblico con la voglia di vedere ancora di più grazie al suo finale sospeso, sia in senso metaforico che letterale. La serie slasher incentrata sul clown demoniaco di nome Art ha fatto notizia per il suo livello scioccante di violenza e gore, che secondo quanto riferito ha fatto vomitare alcuni spettatori. Tuttavia, la genialità della serie non sta nel suo contenuto inquietante, ma nella tradizione che si è costantemente costruita nel corso di tre film.

Terrifier 3 riprende cinque anni dopo gli eventi di Terrifier 2, in cui Sienna Shaw (Lauren LaVera) ha finalmente ucciso Art il Clown con una spada magica dopo un viaggio letterale all’inferno. Sienna porta ancora i segni del suo incontro sia sul corpo che nella mente e, pochi giorni dopo essere stata dimessa dall’ultima degenza in una struttura psichiatrica, si ritrova di nuovo faccia a faccia con Art. Questa volta, lui è accompagnato dalla Terrifier franchise’s original final girl Victoria Heyes, che ora è posseduta da qualcosa che eguaglia il sadismo di Art, ma ha un potere soprannaturale maggiore.

Il duo malvagio cattura Sienna dopo aver ucciso la zia e lo zio con cui lei vive e minaccia di uccidere anche il suo giovane cugino che la idolatra, a meno che Sienna non accetti di essere corrotta dalla presenza demoniaca che attualmente risiede nel corpo devastato di Vicky. Dopo un astuto inganno da parte di sua cugina Gabbie, Sienna riesce a riprendere la sua spada e riesce a decapitare Vicky e a trafiggere Art, mettendo apparentemente fine a entrambi. Tuttavia, mentre il sangue di Vicky scorre sul terreno, si apre un portale che sembra condurre proprio all’inferno da cui proviene il demone.

Gabbie cade nella fossa, ma riesce ad aggrapparsi al bordo abbastanza a lungo da permettere a Sienna di salvarla, tendendole la spada affinché lei la afferri. Tuttavia, Gabbie finisce per cadere nella fossa, portando con sé la spada, che taglia le mani di Sienna. In seguito, Sienna decide di trovare e salvare Gabbie mentre le sue mani guariscono magicamente. Nella mischia, Art fugge da una finestra e sale su un autobus, ancora vivo nonostante sia stato trafitto e Vicky sia apparentemente morta.

Cosa succede a Gabbie dopo che è caduta dalla scogliera all’inferno

Gabbie probabilmente non è morta

Come rivelato nel corso di una conversazione tra Jonathan e Sienna all’inizio del film, Art il Clown, la Piccola Ragazza Pallida di Terrifier 2 e ora Victoria Heyes non sono più umani. Tutti e tre sono infatti corrotti dai demoni che li hanno usati essenzialmente come una porta per passare dall’inferno letterale alla Terra. Anche se non viene mai detto esplicitamente, l’implicazione è che dopo che Vicky viene decapitata, il demone fugge dal suo corpo e apre il portale per tornare all’inferno. È in questo portale che Gabbie cade, portando con sé la spada di Sienna.

Il destino di Gabbie è rivelato dal voto di Sienna di trovarla; una promessa del genere non avrebbe senso se Gabbie fosse perduta per sempre. Sienna ovviamente sa che è possibile tornare dall’inferno, avendolo già fatto una volta. Alla fine di Terrifier 2, Art uccide Sienna e la manda al Clown Café, che sembra essere il suo angolo personale dell’inferno. Con Terrifier 4 praticamente garantito, dati i Terrifier 3 punteggi record su Rotten Tomatoes e le proiezioni redditizie al botteghino, il prossimo capitolo potrebbe vederla mantenere la promessa fatta a Gabbie.

Jonathan è davvero morto?

La sua presunta morte avviene fuori dallo schermo

Anche il fratello di Sienna, Jonathan, è sopravvissuto (a malapena) al suo primo incontro con Art in Terrifier 2 e, come sua sorella, porta i segni psicologici di quell’esperienza. A differenza di sua sorella, è riuscito almeno in parte a andare avanti con la sua vita, dato che ora frequenta un college nelle vicinanze. Tuttavia, quando Sienna si rende conto che Art è tornato, gli chiede di tornare a casa, sapendo che non è al sicuro fuori. Manda lo zio a prenderlo al college, ma da una sottile alterazione della voce durante la telefonata tra Jonathan e lo zio si deduce che Vicky e Art lo hanno raggiunto per primi.

Mentre Sienna è legata dal duo diabolico, le mostrano una testa rosicchiata dai topi in una gabbia, che all’inizio sostengono essere quella di sua cugina Gabbie. Una volta rivelata la vera Gabbie, Vicky mette gli occhiali di Jonathan sulla testa, sostenendo che in realtà si tratta della sua testa. Anche se è certamente possibile che Jonathan sia stato ucciso fuori campo e che quella sia la sua testa, Vicky ha già mentito una volta sull’identità della testa. È possibile che abbia mentito di nuovo e che Jonathan sia ancora vivo da qualche parte, ma il fatto che Vicky abbia i suoi occhiali non fa ben sperare per la sua longevità, se così fosse.

Perché il demone vuole così tanto Sienna

Sienna rappresenta una vera sfida

Il demone (o i demoni) ha trovato la strada per la Terra attraverso Art, che, come Sienna ha menzionato in Terrifier 3, era un serial killer anche prima che il demone lo corrompesse ulteriormente, e Vicky, una donna completamente distrutta e depravata che era già stata corrotta dal male di Art. Ora che sono sulla Terra, cercano di fare ciò che fanno i demoni: causare dolore, morte, umiliazione e paura. Tormento e tortura, nelle loro forme più pure e infernali. Questo obiettivo è ciò che rende Sienna così interessante per loro e il motivo per cui è riuscita a sopravvivere fino ad ora.

Nel 2025, Lauren LaVera avrà un ruolo ancora sconosciuto in The Life Of Chuck, un adattamento dell’omonimo romanzo breve di Stephen King diretto da Mike Flanagan, al fianco di Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiafor e Karen Gillan.

Mentre Art e Vicky sono posseduti dai demoni, c’è qualcosa dentro Sienna che la rende potente contro di loro. Per semplificare, si potrebbe dire che Sienna è posseduta da un angelo se Art è posseduto da un demone. Il personaggio che suo padre (Jason Patric) ha creato per lei da bambina era un “angelo guerriero”, più forte di qualsiasi eroe o cattivo. Sienna ha già affrontato due volte la violenza estrema di Art ed è riuscita a guarire magicamente le ferite alle mani. È diventata il personaggio creato da suo padre, completa di spada magica e poteri.

C’è qualcosa in Sienna che è puro e buono e, soprattutto, potente. I demoni che possiedono Art e Vicky la desiderano ardentemente perché sarebbe la vittoria definitiva per un demone: corrompere il ricettacolo di un angelo. Sienna è una vera sfida per le entità ossessionate dal caos e dal dolore che spingono Art e Vicky nelle loro furie omicide, ma è anche possibile che, possedendo qualcuno con il suo potere, il demone raggiunga nuovi livelli di potere.

Il simbolismo religioso in Terrifier 3 spiegato

Ci sono alcuni simboli decisamente poco sottili sparsi nel film

Il concetto di angeli e demoni che combattono per le anime dei mortali è molto antico, e indipendentemente dalla religione che si esamina, ci sono esempi di entità simili nella maggior parte delle fedi. Terrifier 3 presenta alcuni esempi più evidenti di simbolismo religioso, il più notevole dei quali è la corona di spine che Vicky indossa prima di infilarla a Sienna nel momento culminante del film. È un riferimento diretto alla corona di spine che Gesù Cristo indossò sulla via della sua crocifissione, ed è intesa come una punizione dolorosa, proprio come lo fu per Sienna.

Art completò l’immagine della crocifissione inchiodando lo zio decapitato di Sienna al muro nello stesso modo di una crocifissione tradizionale, e corruppe anche l’angelo che tipicamente siede in cima all’albero di Natale sostituendolo con la testa dello zio. La spada in sé è un simbolo religioso nel contesto giusto. Nel cristianesimo, nell’ebraismo e nell’islam, l’arcangelo Michele è riconosciuto come un angelo guerriero, proprio come Sienna. È famoso per aver portato una spada fiammeggiante ed è tipicamente riconosciuto come il capo delle armate di Dio contro il diavolo stesso.

Come il finale di Terrifier 3 prepara Terrifier 4

C’è una direzione molto chiara per Sienna

Come accennato in precedenza, Sienna giura di salvare sua cugina Gabbie da qualunque luogo sia intrappolata alla fine di Terrifier 3. Con i suoi nuovi poteri curativi, Sienna potrebbe avere gli strumenti necessari non solo per trovare la strada verso l’angolo dell’inferno di Art e Vicky, ma anche per sopravvivere e tornare come ha fatto una volta. Al posto di una scena post-crediti di Terrifier 3, The 9th Circle viene citato attraverso il libro del passeggero dell’autobus alla fine del film, e questo potrebbe essere un indizio su dove Art fosse diretto e dove Sienna debba andare.

The 9th Circle è anche il nome del cortometraggio del 2008 del regista Damien Leone in cui Art the Clown è apparso per la prima volta.

The 9th Circle è un riferimento all’Inferno di Dante, che esplora i diversi livelli dell’Inferno stesso. Ci sono nove “cerchi” dell’Inferno, ciascuno riservato a un diverso tipo di peccatore. Il 9° cerchio si trova nelle profondità dell’Inferno ed è la dimora di Satana stesso. L’immortalità di Art e il suo piacere nel causare dolore potrebbero significare che lui è il diavolo in persona, e Sienna potrebbe dover combattere in diversi luoghi da incubo come il Clown Café per salvare Gabbie. Indipendentemente da come andrà a finire, sembra quasi certo che lei affronterà Art nel prossimo film.

Il vero significato di Terrifier 3

Il tema generale è legato alle cicatrici

Dopo aver scavato tra tutto il sangue, gli arti smembrati e le interiora umane, emerge un tema comune per Terrifier 3. Gabbie è affascinata dalle cicatrici sul viso di Sienna quando arriva per la prima volta, e anche se quelle sono le uniche visibili, Sienna porta senza dubbio delle cicatrici sulla schiena per essere stata frustata con l’arma demenziale di Art, il gatto a nove code, nel climax di Terrifier 2. Ma soprattutto, porta con sé le cicatrici mentali della sua terrificante esperienza di pre-morte.

Sienna deve ancora affrontare gli echi traumatici della violenza che lui le ha inflitto e la sua esperienza infernale al Clown Café; non mangia nemmeno più i cereali perché le ricordano i cereali “Art Crispies”. Sienna porta anche il peso di un enorme senso di colpa, poiché si sente personalmente responsabile per la morte dei suoi amici e dei suoi cari, vittime di Art nella notte di Halloween di cinque anni prima. Che abbia ragione o meno a sentirsi così, è qualcosa che la tormenta da cinque anni, costringendola a entrare e uscire da strutture psichiatriche e a seguire una terapia farmacologica costante.

Oltre a tutto ciò, l’arco emotivo di Sienna riguarda il trauma del dolore che porta con sé ogni giorno. Ha perso sua madre il giorno della strage di Art, ma tutta la sua famiglia ha portato il peso del dolore per la morte di suo padre. Come Sienna racconta a sua zia in Terrifier 3, sua madre era una persona diversa, più dolce, prima che suo padre morisse. L’intero arco narrativo di Sienna in due film è stato il modo in cui ha elaborato il dolore e la perdita, che è un tema universale per l’umanità.