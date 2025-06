The Batman Parte II: la sceneggiatura è pronta

Secondo quanto lasciano intendere Matt Reeves e Mattson Tomlin con un crosspost su Instagram, la sceneggiatura per The Batman Parte II è pronta! I due hanno condiviso una foto che li ritrae sullo sfondo, sfuocati, mentre in primo piano compare uno script che ha sul frontespizio l’inconfondibile logo dell’Uomo Pipistrello.

The Batman, con Robert Pattinson, è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 4 marzo 2022. Un sequel del film è stato annunciato ufficialmente dalla Warner Bros. Pictures al CinemaCon 2022 il 26 aprile 2022, che in seguito si sarebbe intitolato The Batman Parte II. Oltre tre anni dopo abbiamo avuto la serie spin-off The Penguin della HBO e ora (forse) abbiamo una sceneggiatura e una data d’uscita fissata per il primo ottobre 2027.