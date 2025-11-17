HomeCinema News2025

The Legend of Zelda: ecco Link e la principessa nelle prime immagini dal film

Di Chiara Guida

The Legend of Zelda Cortesia Nintendo/Sony

Ecco il primo sguardo al film live-action di Sony e Nintendo The Legend of Zelda. Le immagini pubblicate offrono un’anteprima dei giovani attori Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth, che interpretano rispettivamente la magica Principessa Zelda e lo spadaccino vestito di verde Link, nell’adattamento cinematografico dell’amato videogioco. Le foto mostrano Link e Zelda in piedi in un rigoglioso campo verde, Zelda con il suo caratteristico arco e freccia ed entrambi gli attori in costume con tanto di orecchie Hylian.

Il regista di Kingdom of the Planet of the Apes e The Maze Runner Wes Ball dirige il live-action The Legend of Zelda, che arriverà nei cinema il 7 maggio 2027.

Shigeru Miyamoto di Nintendo, produttore del film, ha rivelato il cast di Link e Zelda durante l’estate, scrivendo in un post sui social media: “Sono lieto di annunciare che per il live-action di ‘The Legend of Zelda’, Zelda sarà interpretata da Bo Bragason-san e Link da Benjamin Evan Ainsworth-san. Non vedo l’ora di vederli entrambi sul grande schermo”.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
