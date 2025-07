The Legend of Zelda: il live action ha trovato i suoi Zelda e Link

Il film live-action di Nintendo “The Legend of Zelda” ha svelato i nomi di Zelda e Link. In un post sui social media di mercoledì, Shigeru Miyamoto di Nintendo ha rivelato che Bo Bragason interpreterà Zelda, mentre Benjamin Evan Ainsworth interpreterà Link, insieme a quelle che sembrano essere foto in anteprima degli attori in costume.

“Sono lieto di annunciare che per il film live-action di ‘The Legend of Zelda’, Zelda sarà interpretata da Bo Bragason-san e Link da Benjamin Evan Ainsworth-san”, ha scritto. “Non vedo l’ora di vederli entrambi sul grande schermo.”

L’attrice inglese Bragason è nota per i suoi ruoli nelle serie della BBC One “Three Girls” e “The Jetty”, così come in “Renegade Nell” di Disney+. L’anno scorso ha recitato nella commedia sui vampiri di Euros Lyn “The Radleys”. Ainsworth, anche lei inglese, ha prestato la voce a Pinocchio nel live-action di Robert Zemeckis “Pinocchio” e ha interpretato Miles nella serie Netflix “The Haunting of Bly Manor”.

L’uscita nelle sale di “The Legend of Zelda” è prevista per il 7 maggio 2027. Distribuito da Sony Pictures, il film sarà diretto da Wes Ball.