Timothée Chalamet e James Mangold di nuovo insieme per High Side

Timothée Chalamet e il regista James Mangold hanno recentemente lavorato insieme per A Complete Unknown, il film biografico musicale con Chalamet nel ruolo di Bob Dylan, che racconta gli esordi del cantautore folk nel 1961 fino alla sua rivoluzionaria e controversa esibizione elettrica al Newport Folk Festival nel 1965. Ora, i due sono pronti a collaborare nuovamente per un nuovo film sul motocross, High Side, che sta suscitando grande interesse. Deadline riporta infatti che Chalamet e Mangold daranno vita a questo progetto basato su un racconto inedito di Jaime Oliveira.

Il rapporto specifica che High Side “si profila come una potenziale nuova collaborazione” per Chalamet e Mangold, quindi non sembra ancora un affare concluso. Chalamet prossimamente sarà in sala con Marty Supreme, il film drammatico sul tennis tavolo diretto da Josh Safdie, che uscirà a dicembre con A24, mentre attualmente sta girando Dune – Parte Tre. È dunque probabile che il nuovo film con Mangold possa concretizzarsi una volta terminato l’impegno con quest’ultimo progetto.

Di cosa parlerà High Side, il film con Timothée Chalamet e diretto da James Mangold?

High Side segue Billy, un ex pilota di MotoGP, mentre cerca di sfuggire al suo passato, tormentato da un incidente che ha posto fine alla sua carriera e dal difficile retaggio della sua famiglia. Lottando per andare avanti, lavora nell’officina di famiglia mentre si prende cura di suo padre. Ma quando suo fratello Cole, da cui si era allontanato, torna dopo la morte del padre, Billy viene risucchiato in un mondo di rischi ad alta velocità.

Cole, già nel mirino dell’FBI, convince Billy a sfruttare le sue eccezionali abilità nel motocross e a partecipare a una serie di rapine in banca su superbike. Radunano una banda eterogenea, tra cui una donna che diventa rapidamente l’amante di Billy, e iniziano a colpire piccole banche nel deserto con velocità e precisione. Il loro successo li rende audaci e puntano a obiettivi ancora più grandi e rischiosi.

Le loro imprese diventano sempre più audaci quando la banda pianifica un’ultima rapina in banca sincronizzata con un’importante parata motociclistica. Nel frattempo, Lennox, un agente dell’FBI che nutre un rancore personale nei confronti di Cole, si avvicina alla banda, portando a un climax emozionante pieno di azione intensa e colpi di scena drammatici.