Clayface: Max Minghella, di The Handmaid’s Tale, sarebbe in lizza per un ruolo chiave

Dopo la recente notizia che Naomi Ackie (Blink Twice, Star Wars: L’ascesa di Skywalker, Mickey 17) è in trattative per entrare nel cast del film Clayface della DC Studios, viene ora riportato che anche Max Minghella (The Social Network, The Handmaid’s Tale) è stato preso in considerazione per un ruolo chiave. Secondo Nexus Point News, Minghella interpreterebbe un personaggio di nome John, “un detective e fidanzato di Caitlin Bates, che sospetta della relazione della sua fidanzata con Matt Hagen/Clayface”.

Non è ancora certo che Minghella sia effettivamente in trattative, ma si ritiene che ad Ackie sia stato ufficialmente offerto il ruolo di Bates, mentre – come già riportato in precedenza – Tom Rhys Harries interpreterà Hagen. Sebbene per ora si tratti solo di voci, la fonte ha già rivelato importanti notizie sul casting negli ultimi mesi, quindi siamo propensi a credere che sia tutto vero.

LEGGI ANCHE:

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico in stile per chiedere aiuto. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.