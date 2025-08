Greenland 2: Migration, il film sequel in sala da gennaio 2026

Greenland 2: Migration uscirà al cinema il 9 gennaio 2026 con Lionsgate. All’indomani dell’impatto di una cometa che ha devastato gran parte della Terra, il film segue la famiglia Garrity, interpretata da Gerard Butler, Morena Baccarin e Roman Griffith Davis, costretta ad abbandonare la sicurezza del proprio bunker in Groenlandia per attraversare un mondo in rovina alla ricerca di una nuova casa.

Il film vede anche la partecipazione di Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg e William Abadie. Il film è diretto da Ric Roman Waugh, scritto da Mitchell LaFortune e Chris Sparling e prodotto da Butler, Waugh, Basil Iwanyk, Erica Lee, Alan Siegel, Sébastien Raybaud, John Zois e Brendon Boyea. Si attendono a questo punto delle prime immagini ufficiali del film, come anche il suo trailer ufficiale.

Di cosa parla Greenland?

Il film è il sequel del film catastrofico del 2020 Greenland (qui la recensione), che vedeva Butler e Baccarin nei panni di John e Allison Garrity, una coppia con un figlio diabetico, Nathan, che fugge mentre una cometa si avvicina alla Terra. È stato distribuito nelle sale da STX Films e dai suoi partner internazionali durante il picco della pandemia di COVID. Il film ha debuttato al primo posto al botteghino in 26 paesi, tra cui Germania, Francia, Italia, Spagna e Russia, incassando oltre 52 milioni di dollari a livello internazionale. Negli Stati Uniti, il film ha ottenuto ottimi risultati su PVOD prima di una popolare distribuzione su Max.

