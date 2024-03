Timothée Chalamet è decisamente uno degli attori su cui puntare per il futuro del cinema. Il giovane interprete franco-statunitense, infatti, ha alle spalle una bella gavetta ed è poi riuscito a farsi conoscere in tutto il mondo grazie alla sua performance in Chiamami col tuo nome. Versatile, carismatico sempre attento a costruire il giusto background di ogni personaggio che deve interpretare, Chalamet è ormai una delle certezze del mondo della recitazione odierna.

Timothée Chalamet: i suoi film e gli Oscar

1. Ha recitato in celebri film. Tra i primi film a cui Chalamet ha preso parte vi sono Men, Women & Children (2014), Interstellar di Christopher Nolan. Ha poi recitato in Le verità sospese (2015), Natale all’improvviso (2015) e Miss Stevens (2016). Il 2017 è stato, invece l’anno della svolta per lui: ha infatti recitato in Hot Summer Nights, Hostiles – Ostili, Lady Bird e, soprattutto, Chiamami col tuo nome, con cui ottiene enorme popolarità. Da quel momento recita in Beautiful Boy (2018), Un giorno di pioggia a New York (2019), Il Re (2019), Piccole donne (2019) di Greta Gerwig, The French Dispatch (2021), Dune (2021), Don’t Look Up (2021), Bones and All (2022), Wonka (2023) e Dune – Parte due (2024). Prossimamente sarà Bob Dylan in A Complete Unknown.

2. È stato nominato come Miglior attore agli Oscar. Grazie a Chiamami col tuo nome, Chalamet ha avuto numerosi riconoscimenti: è infatti stato candidato ai Critics’ Choice Awards, al Golden Globe, Screen Actors Guild Awards, ai BAFTA e, infine, anche agli Oscar come Miglior attore protagonista. Pur non riportando vittorie, tali riconoscimenti gli hanno permesso di entrare ancor di più nei radar di Hollywood e a partire da quel momento è diventato uno degli attori più richiesti della sua generazione.

Timothée Chalamet in Chiamami col tuo nome

3. Ha imparato a parlare italiano per il film. Per assumere il ruolo di Elio nel film Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet ha imparato a parlare italiano ma anche a suonare i brani di pianoforte classico utilizzati nel film. Per calarsi ulteriormente nell’atmosfera del film, si è spesso concesso passeggiate in bicicletta per la città di Crema insieme al suo co-protagonista Armie Hammer, sviluppando dunque una forte amicizia, rivelatasi poi ideale alle riprese.

Timothée Chalamet in Interstellar

4. ha pianto per un’ora dopo aver visto il film. Nel 2014 Chalamet ha interpretato il figlio del personaggio di Matthew McConaughey in Interstellar. L’attore continua a ricordare questo film come un’esperienza bellissima, sia riguardo la realizzazione, e cioè per aver fatto parte di un cast stellare, sia per averlo visto (e per essersi visto) in IMAX. Proprio dopo aver rivisto il film, in realtà, l’attore ha rivalto di aver pianto per un’ora in quanto pensava che il suo ruolo fosse più ampio, avendolo immaginato in maniera diversa all’interno del contesto del racconto.

Timothée Chalamet in Dune

5. Ci teneva molto a recitare nel film Come rivelato da Chalamet, nel momento in cui ha saputo che il regista Denis Villeneuve stava per essere coinvolto nel remake del film, ha impostato il suo Google Alert per poter ricevere ogni notifica a riguardo ed essere coinvolto il prima possibile. Alla fine, Chalamet ha ottenuto il ruolo del protagonista Paul Atreides, per il quale era comunque stato indicato dal regista come uno degli interpreti già da subito presi in considerazione.

6. Ha recitato alcune battute in mandarino. Nel primo film Paul Atreides e il dottor Yueh (interpretato da Chang Chen) hanno una conversazione sommessa in una lingua misteriosa, che è in realtà il cinese mandarino. Pochissime lingue della Terra antica sono menzionate o accennate nei romanzi di Dune di Frank Herbert, e il cinese non è una di queste. È stata un’idea del regista Villeneuve quella di far parlare Chalamet in mandarino (con l’aiuto di Cheng, originario di Taiwan) per illustrare l’ampio multilinguismo di Paul. Chen ha poi notato la “perfetta pronuncia” di Chalamet nel girare la scena.

Timothée Chalamet è Willy Wonka

7. Era inizialmente scettico riguardo il film. Timothée Chalamet ha ammesso di essere stato inizialmente scettico sul film Wonka: “Come molte persone, quando ci sono dei remake, mi sento molto protettivo nei confronti del personaggio originale e delle versioni che ami. Le sopracciglia si alzano per lo scetticismo nel capire se si tratta di una storia legittima e degna di nota o di una cinica voglia di denaro“. L’attore ha poi però riconosciuto la bontà del progetto, accettando il ruolo di Willy Wonka. Tuttavia, si è ammalato più volte durante la produzione a causa della quantità di cioccolato e caramelle che ha dovuto mangiare.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner: chi è la sua fidanzata

8. Kylie Jenner è la sua nuova fidanzata. Per via del costante interesse dei media e del pubblico, raramente Chalamet parla degli aspetti romantici della sua vita personale. Tuttavia, sappiamo che dal 2018 al 2019 è stato legato a Lily-Rose Depp, la figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp, conosciuta sul set di The King. In seguito, gli sono stati attribuite alcune frequentazioni, ma dall’aprile 2023 sembra essere ufficialmente in coppia con Kylie Jenner, imprenditrice e modella, nota per essere sorellastra delle Kardashian.

Timothée Chalamet è su Instagram

9. Ha un profilo sul social network. L’attore è naturalmente presente sul social network Instagram, con un profilo seguito attualmente da 19 milioni di persone. Su tale piattaforma egli ha ad oggi pubblicato circa un centinaio di post, tutti relativi alle sue attività come attore o modello. Si possono infatti ritrovare diverse immagini relative a momenti trascorsi sul set ma anche foto promozionali dei suoi progetti. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività.

Timothée Chalamet: età, altezza e fisico dell’attore

10. Timothée Chalamet è nato il 27 dicembre 1995 a New York, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1,78 metri. Chalamet è un appassionato di sport e da giovane aspirava a diventare un calciatore professionista. Pur non avendo perseguito tale carriera, continua a tenersi in forma, sfoggiando un fisico asciutto ma scolpito.



Fonti: IMDb, Instagram, Cosmopolitan