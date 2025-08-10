HomeCinema News2025

Topher Grace si unisce al film A24 diretto da Chris Rock

Di Chiara Guida

-

Topher Grace si unirà al cast del film di A24, ancora senza titolo, diretto e interpretato da Chris Rock. Il film vede la partecipazione anche di Rosalind Eleazar, Adam Driver, Daniel Kaluuya e Anna Kendrick. Rock ha anche scritto la sceneggiatura.

Attualmente in produzione a Los Angeles, il film segue Misty Green, un’attrice di talento con una carriera in declino finché qualcuno del suo passato non le offre la possibilità di tornare in auge. I dettagli sul personaggio di Grace sono ancora segreti.

Peter Rice, Rock e David Worthen Brooks sono i produttori, con Nelson George, Shaum Sengupta e Miles Alva come produttori esecutivi.

Topher Grace ha appena lasciato il ruolo di cattivo nel dramma Netflix The Waterfront, che ha rubato la scena a chiunque, con Maria Bello e Holt McCallany. Di recente si è anche unito al cast del film horror Buddy, con Cristin Milioti.

