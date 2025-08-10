Elisa: il trailer del film di Leonardo Di Costanzo

Pubblicato oggi il trailer di Elisa, diretto da Leonardo Di Costanzo, in concorso ufficiale alla prossima Mostra del Cinema di Venezia e al cinema dal 5 Settembre con 01 Distribution sia in versione doppiata in italiano che in lingua originale (francese e italiano) con sottotitoli.

Nel cast Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon e con la partecipazione di Valeria Golino Firmano la sceneggiatura insieme a Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella.



Elisa è liberamente ispirato agli studi e le conversazioni dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali nel saggio “Io volevo ucciderla“



La trama di Elisa

Elisa, 35 anni, è in carcere da dieci anni, condannata per avere, senza motivi apparenti, ucciso la sorella maggiore e averne bruciato il cadavere. Sostiene di ricordare poco o niente del delitto, come se avesse alzato un velo di silenzio tra sé e il passato. Ma quando decide di incontrare il criminologo Alaoui e partecipare alle sue ricerche, in un dialogo teso e inesorabile i ricordi iniziano a prendere forma, e nel dolore di accettare fino in fondo la sua colpa Elisa intravede, forse, il primo passo di una possibile redenzione.

Elisa è una produzione tempesta / carlo cresto-dina con Rai Cinema, in coproduzione con Amka Films Productions (Svizzera), in coproduzione con RSI Radiotelevisione svizzera, opera realizzata con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo, con il supporto di Ufficio federale della cultura (UFC), con il sostegno di IDM Film Commission Südtirol, sviluppato con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, con il supporto di Ticino Film Commission. Prodotto da Carlo Cresto-Dina e Manuela Melissano, co-prodotto da Michela Pini e Amel Soudani. Rai Cinema International Distribution curerà le vendite internazionali.

Sul set del film, tempesta, ha adottato EcoMuvi, il disciplinare internazionale di sviluppo sostenibile per la certificazione delle produzioni audiovisive.