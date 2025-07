Cristin Milioti: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Per molti, Cristin Milioti sarà sempre la mamma di How I Met Your Mother, serie grazie alla quale ha conosciuto una prima clamorosa popolarità. Ma nel corso degli anni l’attrice si è distinta anche grazie ad altri progetti, cinematografici e televisivi, che l’hanno portata a collaborare con importanti autori e a passare di genere in genere, dimostrando di possedere tutte le qualità per meritarsi sempre più ruoli di grande rilievo.

Scopriamo 10 cose da sapere su Cristin Milioti!

I film e i programmi TV di Cristin Milioti

1. Ha recitato in celebri serie TV. L’attrice ottiene un primo ruolo apparendo in un episodio della serie 3 libbre (2006). Ottiene poi maggior risalto recitando in I Soprano (2006-2007), The Unusuals – I soliti sospetti (2009), The Good Wife (2010), 30 Rock (2011) e Nurse Jackie – Terapia d’urto (2011). Raggiunge grande popolarità recitando poi in How I Met Your Mother (2013-2014), per poi proseguire la propria carriera con A to Z (2014), The Mindy Project (2015), Fargo (2015), Black Mirror – negli episodi 4×01 (2017) e 7×06 (2025), Mythic Quest (2020) e Made for Love (2021-2022). Di recente ha invece recitato in The Resort (2022) e The Penguin (2024), accanto a Colin Farrell.

2. Ha preso parte anche ad alcuni film. Oltre che sul piccolo schermo, l’attrice si è distinta anche per il suo ruolo in alcuni film per il cinema. Il primo di questi è stato Cartolina d’estate (2007), seguito poi da Year of the Carnivore (2009), Sleepwalk with Me (2012), Botte di fortuna (2012), Bert and Arnie’s Guide to Friendship (2013) e The Wolf of Wall Street (2013), regia di Martin Scorsese, dove ha l’occasione di recitare accanto a Leonardo DiCaprio. Ha poi recitato in The Occupants (2014) e Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani (2020). Nello stesso anno compare nello speciale di Netflix Death to 2020.

Cristin Milioti in I Soprano

3. È stato il suo primo ruolo importante. Nel 2006, la giovane attrice ha ottenuto una parte ricorrente nella serie I Soprano. La Milioti è infatti apparsa in tre episodi dell’ultima stagione della serie poliziesca della HBO nel ruolo di Catherine Sacrimoni, la figlia più giovane, in età da college, del mafioso newyorkese John “Johnny Sack” Sacrimoni e di sua moglie Ginny. Milioti ha attribuito all’attore/regista Steve Buscemi il merito di averle procurato il suo primo lavoro ufficiale di attrice nello show.

Cristin Milioti ha recitato in The Wolf of Wall Street

4. Ha interpretato la prima moglie di Leonardo DiCaprio. I suoi fan l’avranno senz’altro riconosciuta anche in The Wolf of Wall Street, dove ha ricoperto il ruuolo di Teresa Petrillo, la prima moglie di Jordan Belfort, personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio. Viene poi lasciata per Naomi LaPaglia, interpretata da Margot Robbie e da quel momento Milioti non compare più all’interno del film.

Cristin Milioti è la Madre in How I Met Your Mother

5. Non aveva mai visto la serie. Il più grande mistero di How I Met Your Mother è proprio l’identità della donna che diverrà la madre dei figli di Ted. Gli autori della serie sapevano sin da subito una cosa: il ruolo non sarebbe stato ricoperto da un’attrice troppo nota. Milioti è stata a quel punto scelta dopo essere stata vista in 30 Rock e Once e le sue abilità musicali hanno favorito il suo casting. Quando ha girato la sua prima scena, non aveva mai visto la serie ed è venuta a conoscenza dell’importanza del personaggio solo dopo aver recuperato le precedenti stagioni.

Cristin Milioti è Sofia Falcon in The Penguin

6. Partecipando alla serie ha realizzato un suo sogno. Nella serie The Penguin l’attrice interpreta il ruolo di Sofia Falcone, cosa che le ha permesso di realizzare un proprio desiderio. Milioti sognava infatti di interpretare un villain di Batman sin da quando aveva deciso di diventare attrice. Il primo film di Batman che ha visto al cinema è stato proprio Batman – Il ritorno del 1992, dove il cattivo principale era il Pinguino. Avendo sei anni all’epoca, trovò molte immagini terrificanti.

Cristin Milioti ha origini italiane

7. Ha origini italiane da parte del padre. L’attrice è figlia di Catherine e Clark Milioti. Suo padre ha origini italiane (siciliane e calabresi) e belghe. La madre ha invece origini slovacche, irlandesi, scozzesi e inglesi. Milioti può essere un cognome greco, ma in questo caso è italiano. Ad essere puramente italiani erano i suoi bisnonni, Vincenzo Milioti e Antonia Repaci. Lui era di Messina, in Sicilia, mentre Antonia era di Melito di Porto Salvo, Reggio di Calabria, Calabria.

Cristin Milioti ha un marito e dei figli?

8. È molto riservata. L’attrice si è sempre dimostrata poco disposta a condividere pubblicamente dettagli sulla propria vita privata. Ad oggi, tuttavia, si può affermare che non è sposata e non ha figli. Sappiamo però anche che nel 2013 ha avuto una relazione con Jesse Hooker, ma non è noto quando – e se – questa si sia conclusa.

Cristin Milioti è su Instagram

9. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 386 mila persone e dove attualmente si possono ritrovare appena 4 post. Questi sono legati alla sua partecipazione alla serie The Penguin, con immagini promozionali e interviste svolte a riguardo. È lecito immaginare che nel tempo questo profilo si arricchirà, fornendo sempre maggiori novità sulle attività dell’attrice.

L’età e l’altezza dell’attrice

10. Cristin Milioti è nata il 16 agosto del 1985 a Cherry Hill, New Jersey, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1,58 metri.

Fonti: IMDb, Instagram, Elle, Ethnicelebs