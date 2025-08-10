Un film fatto per Bene: il trailer del nuovo film di Franco Maresco

Ecco il trailer di Un film fatto per Bene, il nuovo film di Franco Maresco che sarà presentato in Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2025.

Scrive Maresco in merito al film: “Da tempo mi sono accorto che ogni mio film non è stato altro che una trappola in cui mi andavo a infilare con impietoso autolesionismo. Stavolta però, per la prima volta, ho paura che non ne uscirò bene, diciamo tutto d’un pezzo. Avrei dovuto dare ascolto ai consigli della signorina Filomena, la vecchia maestra che mi faceva il doposcuola alle elementari, la quale mi ripeteva sempre la storiella della gatta e del lardo, ma ormai è tardi per pentirsi. Tra l’altro nel frattempo il lardo è pure finito.”

La trama di Un film fatto per Bene

Le riprese del film di Franco Maresco su Carmelo Bene vengono bruscamente interrotte dopo l’ennesimo incidente sul set. A staccare la spina è il produttore Andrea Occhipinti, esasperato dai ciak infiniti e dai ripetuti ritardi. Dal canto suo, il regista di Belluscone e La mafia non è più quella di una volta accusa la produzione di “filmicidio”, facendo poi perdere le sue tracce. A cercare di ricucire lo strappo è un amico di Maresco, Umberto Cantone, che chiama a testimoni tutti coloro che hanno partecipato all’impresa, in un’indagine che è l’occasione per ripercorrere la personalità e le idee dell’autore più corrosivo e apocalittico del cinema italiano. E se intanto, lontano da tutto e da tutti, Maresco stesse ultimando il suo film, diventato “il solo modo per dare forma alla rabbia e all’orrore che provo per questo mondo di merda”?

UN FILM FATTO PER BENE è un film di FRANCO MARESCO, con UMBERTO CANTONE, FRANCO MARESCO, FRANCESCO CONTICELLI, MARCO ALESSI, BERNARDO GRECO, FRANCESCO PUMA, SAVERIO D’AMICO, TOTI MANCUSO, GIUSEPPE LO PICCOLO, RICCARDO EGGSHELL, ERNESTO TOMASINI, AURORA FALCONE, MATTEO CAPOGNA, ANTONINO LO GELFO, ANTONINO LO VERSO, LUISA VIGLIETTI, LORENZO CARACAUSI, ELISEO VERSO, CICCIO MIRA con GINO CARISTA, MELINO IMPARATO e con ANTONIO REZZA. soggetto FRANCO MARESCO, CLAUDIA UZZO sceneggiatura FRANCO MARESCO, CLAUDIA UZZO con UMBERTO CANTONE , FRANCESCO GUTTUSO fotografia ALESSANDRO ABATE costumi LUISA VIGLIETTI scenografia CESARE INZERILLO, NICOLA SFERRUZZA montaggio PAOLA FREDDI, FRANCESCO GUTTUSO suono LUCA BERTOLIN, RICCARDO SPAGNOL, CARLO PURPURA musiche SALVATORE BONAFEDE riprese backstage MARTA TAGLIAVIA, CLAUDIA UZZO, GABRIELE RAMIREZ delegati Lumpen FRANCESCO GUTTUSO, UGO POLIZZI produttori delegati Lucky Red MANUELA CASA, STEFANO MASSENZI executive producer Dugong Films MICHELE SARAGONI executive producer Eolo Film Productions LUCA BRADAMANTE prodotto da ANDREA OCCHIPINTI, MARCO ALESSI con la collaborazione di BEATRICE BULGARI. una produzione LUCKY RED, DUGONG FILMS, con EOLO FILM PRODUCTIONS con il supporto di MiC – MINISTERO DELLA CULTURA DG CINEMA, SICILIA FILM COMMISSION, APULIA FILM COMMISSION