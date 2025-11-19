HomeCinema News2025

Toy Story 5: una nuova immagine svela l’esercito di Multi-Buzz Lightyear

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Toy Story 5
Un'immagine di Lilypad, antagonista di Toy Story 5

Toy Story 5 ha rivelato un nuovo look dell’esercito di Buzz Lightyear, anticipando la storia “caotica” in cui saranno coinvolti nel prossimo sequel. Gli eventi del film si concentreranno su Bonnie che diventa ossessionata da Lilypad, un tablet simile a una rana che è l’antagonista principale del film. Sarà presente anche l’esercito di Buzz Lightyear come cattivi secondari.

Ora, Empire ha pubblicato una nuova immagine dell’esercito di Buzz Lightyear da Toy Story 5 (la si può vedere qui). Chiamato “Multi-Buzz”, il report anticipa che il gruppo causerà il “caos” quando si renderà conto di non essere il vero Lightyear, ma solo dei giocattoli. L’immagine li mostra mentre marciano attraverso un’area erbosa e muschiosa, con uno scopo ben preciso sui loro volti.

Inoltre, il regista Andrew Stanton ha commentato gli aspetti più generali di Toy Story 5, in particolare la decisione di rendere Lilypad il cattivo principale. Ha spiegato come l’avvento della tecnologia abbia reso i giocattoli quasi obsoleti per i bambini dell’era moderna, un tema che verrà affrontato in diversi elementi del film. Ecco cosa ha detto Stanton:

“Onestamente, non si tratta nemmeno tanto di una battaglia quanto della consapevolezza di un problema esistenziale: nessuno gioca più con i giocattoli. La tecnologia ha cambiato la vita di tutti, ma ci chiediamo cosa questo significhi per noi e per i nostri figli. Non possiamo semplicemente cavarcela facendo della tecnologia il cattivo”. 

Il Multi-Buzz riprende l’idea dei Buzz Lightyear multipli, vista per la prima volta in Toy Story 2. Nel sequel del 1999, un Buzz Utility Belt fugge da una miriade di giocattoli Buzz Lightyear in un negozio, diventando un personaggio centrale del film. In seguito lascia il gruppo con il giocattolo fuggito Zurg dopo aver scoperto che il cattivo è suo padre.

Proprio come nel cast di Toy Story 4, Tim Allen presterà la voce a Buzz Lightyear. Questa volta, però, interpreterà anche i Multi-Buzz, che in precedenza erano stati descritti come giocattoli difettosi. Non è chiaro cosa questo significhi per la trama generale, ma probabilmente sarà collegato al commento del film sulla tecnologia rispetto ai giocattoli classici.

È possibile che l’esercito di Buzz Lightyear abbia qualche tipo di connessione con Lilypad, considerando che sembrano essere versioni aggiornate del giocattolo originale di Buzz. La loro insegna Star Command sembra poter essere una sorta di schermo, a indicare un malfunzionamento nei loro sistemi che li rende ribelli. Tuttavia, non è ancora chiaro come questo si colleghi alla trama più ampia.

Nonostante ciò, Toy Story 5 è pronto a offrire un commento approfondito su come i bambini si stiano allontanando dai giocattoli per avvicinarsi sempre più alla tecnologia. Il coinvolgimento dei Multi-Buzz in questo potrebbe offrire una forma di esplorazione tematica che mescola entrambe le idee. A seconda della loro rappresentazione, potrebbero essere il punto in cui il confine tra giocattolo e tecnologia inizia a sfumare.

Guarda anche: Toy Story 5, il trailer: la riunione di Buzz e Woody rovinata da un nuovo gadget terrificante

Articolo precedente
Jumanji 4: i protagonisti arrivano nel mondo reale nella prima immagine del film!
Articolo successivo
Now You See Me 2, la spiegazione del finale
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved