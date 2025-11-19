Toy Story 5: una nuova immagine svela l’esercito di Multi-Buzz Lightyear

Toy Story 5 ha rivelato un nuovo look dell’esercito di Buzz Lightyear, anticipando la storia “caotica” in cui saranno coinvolti nel prossimo sequel. Gli eventi del film si concentreranno su Bonnie che diventa ossessionata da Lilypad, un tablet simile a una rana che è l’antagonista principale del film. Sarà presente anche l’esercito di Buzz Lightyear come cattivi secondari.

Ora, Empire ha pubblicato una nuova immagine dell’esercito di Buzz Lightyear da Toy Story 5 (la si può vedere qui). Chiamato “Multi-Buzz”, il report anticipa che il gruppo causerà il “caos” quando si renderà conto di non essere il vero Lightyear, ma solo dei giocattoli. L’immagine li mostra mentre marciano attraverso un’area erbosa e muschiosa, con uno scopo ben preciso sui loro volti.

Inoltre, il regista Andrew Stanton ha commentato gli aspetti più generali di Toy Story 5, in particolare la decisione di rendere Lilypad il cattivo principale. Ha spiegato come l’avvento della tecnologia abbia reso i giocattoli quasi obsoleti per i bambini dell’era moderna, un tema che verrà affrontato in diversi elementi del film. Ecco cosa ha detto Stanton:

“Onestamente, non si tratta nemmeno tanto di una battaglia quanto della consapevolezza di un problema esistenziale: nessuno gioca più con i giocattoli. La tecnologia ha cambiato la vita di tutti, ma ci chiediamo cosa questo significhi per noi e per i nostri figli. Non possiamo semplicemente cavarcela facendo della tecnologia il cattivo”.

Il Multi-Buzz riprende l’idea dei Buzz Lightyear multipli, vista per la prima volta in Toy Story 2. Nel sequel del 1999, un Buzz Utility Belt fugge da una miriade di giocattoli Buzz Lightyear in un negozio, diventando un personaggio centrale del film. In seguito lascia il gruppo con il giocattolo fuggito Zurg dopo aver scoperto che il cattivo è suo padre.

Proprio come nel cast di Toy Story 4, Tim Allen presterà la voce a Buzz Lightyear. Questa volta, però, interpreterà anche i Multi-Buzz, che in precedenza erano stati descritti come giocattoli difettosi. Non è chiaro cosa questo significhi per la trama generale, ma probabilmente sarà collegato al commento del film sulla tecnologia rispetto ai giocattoli classici.

È possibile che l’esercito di Buzz Lightyear abbia qualche tipo di connessione con Lilypad, considerando che sembrano essere versioni aggiornate del giocattolo originale di Buzz. La loro insegna Star Command sembra poter essere una sorta di schermo, a indicare un malfunzionamento nei loro sistemi che li rende ribelli. Tuttavia, non è ancora chiaro come questo si colleghi alla trama più ampia.

Nonostante ciò, Toy Story 5 è pronto a offrire un commento approfondito su come i bambini si stiano allontanando dai giocattoli per avvicinarsi sempre più alla tecnologia. Il coinvolgimento dei Multi-Buzz in questo potrebbe offrire una forma di esplorazione tematica che mescola entrambe le idee. A seconda della loro rappresentazione, potrebbero essere il punto in cui il confine tra giocattolo e tecnologia inizia a sfumare.