Toy Story 5, Trailer: la riunione di Buzz e Woody rovinata da un nuovo gadget terrificante

Toy Story 5

Toy Story 5 della Disney Pixar sta per tornare con un nuovo episodio animato della serie e ha appena pubblicato un teaser trailer in vista dell’uscita prevista per il 19 giugno 2026.

Nel trailer, Buzz e Woody si ritrovano insieme ai personaggi preferiti dai fan, tra cui Forky che sembra terrorizzato alla vista di una scatola di consegna, e il nuovo tablet di Bonnie, Lilypad (doppiato da Greta Lee), è sulla bocca di tutti. Nel comunicato stampa della Disney, hanno annunciato:

“I giocattoli tornano in Toy Story 5 della Disney e Pixar, e questa volta Toy incontra la tecnologia. Buzz, Woody, Jessie e il resto della banda vedono messi in discussione i loro compiti quando vengono introdotti a ciò che ossessiona i bambini di oggi… l’elettronica! Diretto da Andrew Stanton, co-diretto da Kenna Harris e prodotto da Lindsey Collins”.

I doppiatori Tom Hanks e Tim Allen riprenderanno i ruoli di Woody e Buzz insieme a Joan Cusack nel ruolo di Jessie, Tony Hale nel ruolo di Forky e Blake Clark nel ruolo di Slinky Dog. Anche il conduttore di talk show Conan O’Brien si unirà al cast nei panni di un nuovo personaggio chiamato Smarty Pants.

Il regista Stanton ha co-sceneggiato i precedenti quattro film di Toy Story ed è stato responsabile di altri film Disney, tra cui Wall-E, Alla ricerca di Dory e Alla ricerca di Nemo.

Toy Story (1995) è stato un film rivoluzionario e impressionante, che ha aperto la strada a tutti i film d’animazione. È stato il primo lungometraggio animato al computer e il primo lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios, che ha portato la Disney ad acquistare la Pixar nel 2006 dopo il successo di Toy Story 2 nel 1999.

