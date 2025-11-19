Now You See Me 2, la spiegazione del finale

Now You See Me 2 ha riportato in scena il gruppo dei Four Horsemen per un’altra folle avventura piena di trucchi magici e un altro smantellamento di un magnate aziendale, con un altro finale sorprendente. Purtroppo, Henley interpretata da Isla Fisher è assente da Now You See Me 2 a causa di problemi di programmazione con l’attrice, ma Lizzy Caplan si è unita alla troupe con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Dave Franco. Guidati da Dylan Shrike, interpretato da Mark Ruffalo, figlio del famoso mago Lionel Shrike, morto in uno strano incidente, i maghi affrontano Walter Mabry, interpretato da Daniel Radcliffe, che vuole privare le persone della loro privacy digitale.

Now You See Me 2 (la nostra recensione) riprende alcuni mesi dopo la fine di Now You See Me, con i Horsemen ancora nascosti, che pianificano il loro grande ritorno. Tuttavia, vengono ingannati e costretti a rubare la tecnologia per Walter, che alla fine decidono di tradire e smascherare. Il finale di Now You See Me 2 si concentra sui trucchi magici sgargianti ed elaborati degli Horsemen, che culminano nella sconfitta di Walter. Ora che Now You See Me 2 è disponibile in streaming, i fan possono rivedere la scena finale, che fornisce anche indizi sulla misteriosa organizzazione di maghi conosciuta come The Eye e sulla loro portata globale.

Cosa rivela la scena finale di Now You See Me 2 su The Eye

Sono ovunque e osservano sempre

Dopo il trucco di magia su larga scala che si conclude con la smascheratura di Walter, Now You See Me 2 ha una scena finale che cerca di risolvere alcune questioni in sospeso e di preparare il terreno per un terzo film della serie. Ora che Now You See Me 3 è uscito al cinema, resta da vedere se riprenderà da dove finisce Now You See Me 2. L’ultima scena di Now You See Me 2 è ambientata in uno dei possibili quartier generali dell’Occhio e contiene indizi che indicano il coinvolgimento dell’organizzazione in tutti gli eventi del film.

I Cavalieri entrano in una stanza con un collage di immagini che suggeriscono che loro, compreso Dylan, sono stati osservati dall’Occhio per tutto il film. Ci sono cartelle di informazioni che alludono ai loro sottili atti di assistenza ai Cavalieri durante il film, in tutto il mondo. Da Macao a Londra, The Eye li ha aiutati a raggiungere i loro obiettivi, anche se hanno scelto di non rivelarsi fino all’inizio del terzo atto di Now You See Me 2, quando Li e Bu Bu del negozio di magia di Macao confermano di essere membri.

Con grande incredulità dei Cavalieri, anche la guardia del caveau da cui hanno rubato il chip per Walter è un membro dell’Occhio. La scena del caveau è probabilmente la migliore della serie Now You See Me, con un elaborato trucco di carte in cui i membri scambiano la carta con il chip mentre vengono scansionati e osservati. Il fatto che il capo delle operazioni nel caveau sapesse dei Cavalieri e del loro piano è una rivelazione sorprendente.

All’inizio di Now You See Me 2, mentre gli Horsemen stanno cercando di pianificare la loro fuga a Macao, Lula (Lizzy Caplan) riflette ad alta voce sull’Eye. Chiede agli altri se si sono mai chiesti se l’Eye li stia sempre osservando e se interverrà all’ultimo minuto per salvarli. La scena finale di Now You See Me 2 conferma che questa è la verità, e il successo dei Cavalieri è in gran parte dovuto ai numerosi sforzi compiuti dall’Occhio dietro le quinte per garantire che i loro piani procedano senza intoppi.

Ciò che è ancora più sorprendente è che Dylan è tra i personaggi da fotografare. Probabilmente il migliore dei maghi della serie Now You See Me, Dylan Shrike è la mente dietro gli elaborati schemi e piani dei Cavalieri. Li ha riuniti in Now You See Me, li ha messi alla prova facendogli credere di essere solo un agente dell’FBI che stavano ingannando e alla fine li ha introdotti nell’Occhio.

Li e Bu Bu di Now You See Me 2 sono confermati come membri di livello superiore dell’Eye rispetto a Dylan, ma il finale non conferma se fossero loro i responsabili di tutti gli interventi durante il film.

In Now You See Me 2, però, inizialmente sembra che Dylan non sappia tutto delle attività dell’Eye, dato che parlavano separatamente con Atlas (Jesse Eisenberg), suggerendo addirittura che potesse sostituire Dylan. Tuttavia, in seguito si scopre che tutto questo è stato orchestrato da Walter e non dai veri membri dell’Eye. Quindi, è particolarmente scioccante che Dylan, che rappresenta l’Eye e ha orchestrato le attività dei Cavalieri, non sia al vertice dell’organizzazione, il che suggerisce che essa sia profonda quanto la sua mitologia.

Now You See Me ha spiegato che l’Eye era un’antica organizzazione nata nell’antico Egitto, ed è una società d’élite dei migliori maghi del mondo di oggi. Sono ancora in gran parte un mistero, soprattutto la loro gerarchia, perché anche membri come Dylan sembrano essere solo osservati da loro. Una delle maggiori aspettative di Now You See Me 3 è quindi una possibile spiegazione di chi appartiene all’Eye, chi lavora al di sopra di Dylan e come sono diventati l’organizzazione onnisciente e onniveggente che sono oggi.

Come i Cavalieri eseguono il loro trucco finale in Now You See Me 2

La distrazione è la chiave

La domanda più scottante che i personaggi e gli spettatori si pongono alla fine di ogni scena di Now You See Me è “come hanno fatto?”. A differenza dei maghi nella vita reale, però, al pubblico è permesso imparare i trucchi del mestiere. Ogni scena importante è preceduta o seguita da una parte esplicativa. Mentre le spiegazioni di Now You See Me per i due furti dalla cassaforte sono significativamente migliori, il montaggio che spiega come i Cavalieri hanno ingannato Walter e Arthur facendogli credere che stavano buttando i maghi fuori dall’aereo fa un lavoro relativamente decente.

Il dipendente di Walter (il loro rapporto non viene mai spiegato chiaramente), Chase McKinney (Woody Harrelson), fratello gemello di Merritt McKinney, pensa di aver scoperto il segreto dell’atto finale dei Cavalieri. Dopo aver passato l’informazione a Walter, gli Horsemen vengono catturati e fatti salire su un aereo dove Walter riprende il chip e decide di buttarli fuori dall’aereo in volo per ucciderli, in modo che il suo segreto rimanga al sicuro.

Si sono assicurati che Walter e Arthur salissero sul finto aereo.

Tuttavia, gli Horsemen avevano sostituito l’autista del camion in modo che potesse portarli all’hangar sbagliato, con la pista falsa. Usando luci e comportamenti che inducevano ansia, si assicurarono che Walter e Arthur salissero sul finto aereo. Nel frattempo, Jack (Dave Franco) aveva precedentemente ipnotizzato Chase per suggerirgli di gettare i maghi fuori dal volo. Merritt non aveva cercato di nascondere il luogo del loro trucco finale e aveva semplicemente indotto Chase a credere di aver risolto il caso, in modo che diventasse negligente nel suo lavoro.

Una volta buttati fuori dall’aereo finto, non restava loro che rivelare al mondo che Walter era vivo. Proprio come il salto dall’edificio in Now You See Me, però, la fuga finale dalle autorità non viene spiegata in Now You See Me 2. Tuttavia, anche se il trucco dell’aereo viene spiegato, sembra una spiegazione troppo semplice per una manovra così difficile. Walter ha un’intera squadra di persone, ma un semplice diversivo li inganna tutti? La cosa migliore da fare è non guardare troppo da vicino, per evitare che la spiegazione crolli.

Come i trucchi individuali dei Cavalieri preparano il finale

Preannunciano il trucco culminante

In vero stile Four Horsemen, il gruppo di maghi stravaganti esegue una serie di trucchi di magia su larga scala per preparare il finale. Pubblicizzano i trucchi in anticipo, poi compaiono in vari punti di Londra e iniziano i loro trucchi di magia dal nulla. Parte dell’annuncio dei Cavalieri prima della loro apparizione è l’insistenza sul fatto che ciascuno dei loro trucchi farà parte del finale. Anche se la magia è esagerata e potrebbe essere impossibile nella forma in cui la vediamo, ogni trucco di Now You See Me 2 si basa su tecniche reali.

Jack Wilder esegue il intramontabile trucco delle tre carte con carte da gioco a grandezza naturale e tre persone reali nella piazza. Tre persone stanno dietro tre carte, poi Jack dice a due persone di scambiarsi di posto alcune volte prima di chiedere al pubblico di indovinare quale carta sta tenendo la donna. Inevitabilmente falliscono ogni volta e, prima di scomparire dopo aver rivelato che tutti e tre i posti sono vuoti, Jack li lascia chiedendo loro se pensano che abbia usato duplicati o porte nascoste per ottenere questo risultato.

Nel frattempo, Lula si erge sopra il suo pubblico e promette di far volare una grande imbarcazione sul Tamigi. Inizia facendo volare un piccione, cosa che non sorprende nessuno, ma poi un piccione vola fuori dalla patta dei pantaloni di un uomo e capiamo che il trucco di magia è iniziato. Tuttavia, dopo aver ucciso un piccione e averlo comunque fatto volare, deve andarsene improvvisamente senza far volare l’imbarcazione, lasciandoci con il dubbio che abbia fallito. Tuttavia, è riuscita ad attirare l’attenzione della gente sulla nave e sul Tamigi.

Dopo questo, arriva il meglio dei trucchi individuali nel finale. Atlas si presenta con la bizzarra promessa di controllare il tempo. Poi, con tutta la sua teatralità tipica, indica verso l’esterno e, con grande stupore della gente, la pioggia si congela, con le gocce che fluttuano immobili nell’aria. Successivamente, le fa muovere verso l’alto, prima di lasciarle muovere casualmente in ogni direzione possibile. Prima di andarsene, dice alle persone che il trucco è stato realizzato utilizzando luci stroboscopiche e una macchina della pioggia.

Merritt McKinney non esegue un trucco da solista, ma è responsabile di mettere fretta alla squadra di Walter passando informazioni a Chase.

È stato utilizzando un duplicato che gli Horsemen hanno sostituito l’autista del camion di Walter, proprio come nel gioco delle tre carte di Jack. Il finto hangar in mezzo al Tamigi è il velivolo che Lula aveva suggerito di far volare sul Tamigi. Nel frattempo, le luci stroboscopiche sono state utilizzate per impedire ad Arthur e Walter di accorgersi che stavano salendo sull’aereo sbagliato, mentre una macchina della pioggia è stata utilizzata per far sembrare che l’aereo volasse in aria dall’interno. È così che ogni trucco prepara il trucco finale dell’aereo nel finale di Now You See Me 2.

Il finale di Now You See Me 2 spiega chi è veramente Thaddeus Bradley

È sempre stato un membro dell’Eye

Sebbene i Horsemen abbiano una presenza carismatica sul palco, non sono particolarmente interessanti come personaggi. Al contrario, Dylan e Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) sono di gran lunga i personaggi più intriganti della serie Now You See Me. Thaddeus Bradley viene inizialmente presentato in Now You See Me come un ex mago che guadagna smascherando la magia e svelando i segreti dietro i trucchi di magia più celebri ed elaborati al mondo. Poiché incolpa Thaddeus della morte di suo padre, Dylan ha complottato per imprigionarlo incastrandolo in Now You See Me.

Now You See Me 2 fornisce il necessario retroscena di questo personaggio. Lo vediamo per la prima volta nel prologo del film mentre presenta con disapprovazione il trucco fatale di Lionel Shrike, che ha portato alla sua morte, e poi finalmente scopriamo la verità sul suo ruolo nella vita di Shrike nell’epilogo del film. Thaddeus informa Dylan che lui e Shrike erano sempre stati amici intimi e che fingevano semplicemente di odiarsi per motivi di immagine. Thaddeus Bradley era stato anche lui membro dell’Eye come Dylan e aveva aspettato il momento giusto per rivelare questa informazione.

Potenziali incongruenze nella trama create dal finale di Now You See Me 2

Ci sono molte domande senza risposta

Sebbene l’attenzione sia concentrata sulla scena finale esplicativa che dovrebbe spiegare l’ultimo trucco dei Cavalieri e poi il coinvolgimento dell’Occhio attraverso un epilogo, Now You See Me 2 spiega meno di quanto non faccia. Ad esempio, Atlas insiste che il chip che ha è falso, ma quando Walter finalmente glielo prende, scopre che è vero. Atlas non sapeva di cosa stava parlando o stava fuorviando i suoi compagni Horsemen? Inoltre, l’uso eccessivo dell’ipnosi per spiegare eventuali buchi nella trama è un esempio classico di scrittura pigra.

Jack che ipnotizza Chase per convincerlo a suggerire di gettare gli Horsemen fuori dall’aereo è ancora peggio perché Jack non ha rivelato il suo trucco delle tre carte fino a quando Merritt non ha informato Dylan che Chase aveva scoperto i dettagli del loro piano. Thaddeus rivela nel finale che sapeva che l’orologio di Dylan, regalatogli da Lionel Shrike, aveva una chiave per aprire la cassaforte in cui Walter lo aveva rinchiuso all’inizio del film. Tuttavia, l’orologio ha anche una luce UVLED, e quella tecnologia non esisteva all’inizio degli anni ’90.

Ciò solleva la questione del perché l’Occhio non abbia fatto di più per impedire un danno evidente ai personaggi.

La rivelazione epica sulla portata dell’Eye come organizzazione può essere meravigliosa, ma solleva la domanda sul perché l’Eye non abbia fatto di più per impedire un danno evidente ai personaggi. In un mondo in cui un gruppo di maghi può essere messo a dormire e spedito a Macao, dirottare questa manovra non dovrebbe essere difficile per i maghi affermati dell’Eye. Il loro ruolo di osservatori fa sorgere dubbi sulle loro motivazioni e lascia un evidente buco nella trama riguardo alle loro capacità.

Il finale di Now You See Me 2 prepara il terreno per un sequel

L’ultima scena di Now You See Me 2 è un’ovvia preparazione. È un classico esempio di depistaggio, non diverso da un trucco di magia, tranne per il fatto che avremo la rivelazione solo nove anni dopo la preparazione. Mostra i Cavalieri che guardano giù da una scala a chiocciola con gioia, mentre in sottofondo viene riprodotto il monologo di Thaddeus Bradley dall’inizio del film. Lo zoom dal soffitto della stanza fa sembrare il soffitto un occhio e crea aspettativa sul ruolo dei Cavalieri come membri dell’Occhio, che ora hanno incontrato la cerchia ristretta.

Inoltre, Bradley dice che ha ufficialmente esaurito i trucchi e suggerisce a Dylan di prendere il suo posto, cercando anche un degno successore. Questo prepara il terreno per una possibile ricerca di un erede nel sequel. Tuttavia, la più grande novità di Now You See Me 2, di cui il trailer di Now You See Me 3 almeno non parla, è che Dylan Shrike diventa ufficialmente un mago e riabilita il suo nome con l’FBI dopo aver dato al nuovo agente dell’FBI la chiavetta USB con tutte le informazioni necessarie per scagionare lui e i Cavalieri.